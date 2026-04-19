Face au centre Pompidou, l’Ircam fait vibrer la musique contemporaine à Paris

L’extravagant centre Pompidou lui fait souvent de l’ombre, et pourtant, il a en partie été conçu par le même architecte, Renzo Piano. Situé en face du célèbre musée, l’Ircam est un institut de recherche sur les musiques actuelles fondé en 1977. Creusé à 16 mètres sous terre, il regroupe salle de concert, studios d’enregistrement et médiathèque.

Un institut fondé par Pierre Boulez

En 1969, le compositeur Pierre Boulez est mandaté par le président de la République Georges Pompidou pour concevoir un institut dédié à la recherche scientifique et à la création musicale. L’Ircam est finalement ouvert en 1977 dans un bâtiment conçu par Renzo Piano, au même titre que le centre Pompidou qui lui fait face et auquel il est directement associé.

L’institut est en partie construit en sous-sol pour avoir une meilleure maîtrise de l’acoustique. La partie souterraine se trouve sous la place Igor-Stravinsky, où une fontaine a été réalisée par Niki de Saint-Phalle et Jean Tinguely. Quelques années plus tard, en 1990, l’Ircam s’agrandit avec l’édification d’une tour de verre par Renzo Piano, ainsi que la réhabilitation de l’école Jules-Ferry et d’un bâtiment de bains-douches.

Un lieu pour la musique actuelle

Rattaché au centre Pompidou, au CNRS et au ministère de la Culture, l’Ircam est un institut de recherche, d’expérimentation et de création alliant la musique et la science. Il s’intéresse à tous les genres musicaux de l’époque contemporaine, en travaillant avec des outils audiovisuels et sonores sur le traitement de la voix, la réalité virtuelle et augmentée, le design sonore ou encore les modulations du son selon l’environnement.

Tout en faisant appel à différentes disciplines scientifiques, comme les mathématiques, la biologie ou les neurosciences, ce centre de recherche s’intéresse aussi aux bouleversements liés à l’arrivée du numérique tout en défendant son indépendance. Il rassemble des compositeurs, ingénieurs du son, musiciens, chorégraphes, danseurs ou informaticiens sous la direction de Frank Madlener depuis 2006.

Studios, salle de concert et médiathèque

Plusieurs espaces caractérisent l’Ircam, certains publics, d’autres réservés aux chercheurs. Construit à 16 mètres sous terre, l’Espace de projection est la grande salle de concert, dans laquelle 339 haut-parleurs entourent la scène et sont contrôlés numériquement en temps réel. Par ailleurs, l’institut abrite aussi 8 studios d’expérimentations et d’enregistrements, dont la chambre anéchoïque dans laquelle il n’y a aucun écho. Sa médiathèque regroupe quant à elle un fonds unique concernant la musique de 1945 à nos jours.

Ircam – Institut de recherche et coordination acoustique/musique

1 place Igor Stravinsky, 75004 Paris

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Image à la une : © Ircam