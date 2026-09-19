Les Extatiques 2026 : art contemporain et arts vivants s’emparent de La Défense jusqu’à la fin de l’année

Les Extatiques 2026 transforment La Défense en un vaste terrain d’expositions et de spectacles vivants. Commencé au mois d’avril, ce grand événement culturel se poursuit jusqu’au 31 décembre 2026, avec une programmation autour de l’acrobatie, la danse ou la photographie sur le thème « D’autres mondes« .

« Brèches » : la photographie à l’honneur

Jusqu’au 15 novembre 2026, l’exposition « Brèches » métamorphose La Défense en une grande galerie photographique à ciel ouvert. Pour l’occasion, les quatre artistes Elsa Leydier, Julien Lombardi, Marine Lanier et SMITH exposent leurs tirages en grand format au cœur de l’architecture moderne du quartier des affaires. Accessible depuis le parvis, le parcours peut être visité gratuitement à tout moment.

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Pensée dans le cadre du Bicentenaire de la photographie, Brèches cherche à déplacer le regard porté sur l’environnement urbain tout en questionnant notre perception du vivant. Les œuvres de Marine Lanier, issues notamment de sa série Les Vagues, évoquent la puissance et la mémoire de l’eau. Elsa Leydier explore une nature brute et sensible, Julien Lombardi travaille sur la matière et la lumière, tandis que SMITH cherche à rendre perceptibles des phénomènes invisibles, des micro-organismes aux flux énergétiques.

Performances et ombromanie

Les Extatiques ne s’arrête pas uniquement à une exposition photographique ! L’événement sera aussi l’occasion de laisser place aux « Sociétés Secrètes », une série d’événements et de performances imaginée pour faire découvrir autrement les œuvres, les espaces et le patrimoine artistique de La Défense. L’occasion de changer notre regard sur un quartier qui, habituellement, semble bien éloigné des festivités.

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Rendez-vous également les 29 septembre, 8 octobre et 18 novembre 2026 : un spectacle d’ombromanie vous y attend. Imaginé par Philippe Beau, il se formera avec le Monstre de Raymond Moretti, une œuvre monumentale située sous la dalle de La Défense. Les ombres viendront alors dialoguer avec celles de la sculpture pour inventer une histoire à partir du patrimoine artistique du lieu. Une scène plongée dans le noir qui amusera tous les publics… excepté les claustrophobes !

La Défense, de l’art à ciel ouvert

On l’oublie souvent, mais La Défense est un quartier célébrant l’art contemporain durant toute l’année. Avec plus de 60 œuvres réparties dans l’espace public, il constitue déjà un véritable musée à ciel ouvert : sculptures, installations, œuvres monumentales de Calder, Miró, César ou Moretti s’exposent de manière permanente. Si elles finissent par se fondre dans le paysage, Les Extatiques permettent justement de leur donner une seconde vie.

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Par ailleurs, elles seront rejointes par un festival de street art, qui aura lieu les 21 et 22 septembre. En parallèle aux Extatiques, cet événement participera aussi à rythmer la vie du quartier en cette fin d’année 2026. Entre photographie contemporaine, œuvres permanentes, arts vivants et créations urbaines, La Défense multiplie les formes d’art au sein de son architecture, jusqu’au 31 décembre.

Les Extatiques

Lieu : Paris La Défense, 92800 Puteaux

Dates : Jusqu’au 31 décembre 2026

Tarifs : Gratuit pour l’exposition Brèches et plusieurs manifestations en accès libre ; certains événements nécessitent une réservation.

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Image à la une : © Collectif XY