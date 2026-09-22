Maillage : le nouveau festival littéraire du Palais de la Porte Dorée

Du 25 au 27 septembre 2026, le Palais de la Porte Dorée lance Maillage, un nouveau festival littéraire. Pendant trois jours, ce musée du 12e arrondissement accueillera une trentaine d’écrivains autour des questions de la migration, de l’exil, de la mémoire et de l’écologie. Au programme : rencontres, performances, ateliers d’écriture, lectures et scène ouverte.

Un nouveau festival littéraire pour la rentrée

Un nouveau rendez-vous littéraire fait son arrivée en cette rentrée au Palais de la Porte Dorée. Du vendredi 25 au dimanche 27 septembre 2026, la littérature investira plusieurs espaces, entre le Musée national de l’histoire de l’immigration et l’Aquarium tropical où dialogueront différentes formes de création. La programmation sera tournée vers la littérature au sens large, avec de la bande dessinée et de la poésie, qui seront mêlées à la musique, aux arts plastiques et au spectacle vivant.

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Pour cette première édition, le romancier Mohamed Mbougar Sarr est l’invité d’honneur. Une trentaine d’écrivains sont également annoncés, parmi lesquels Diaty Diallo, Polina Panassenko, Thélyson Orélien, Rachida Brakni, Abdellah Taïa, Sergueï Shikalov et Jadd Hilal. Tous viendront échanger sur des thématiques chères au musée, comme les migrations, l’exil ou les questions environnementales, et participeront à des séances de dédicaces.

Littérature, création et collectivité

L’une des particularités de Maillage réside dans la diversité de ses formats. Dans l’auditorium, la « Scène littéraire » accueillera des performances dessinées, musicales et poétiques ainsi que plusieurs rencontres. Parmi les rendez-vous annoncés figurent notamment un échange entre Pierre Singaravélou et Mohamed Mbougar Sarr autour de l’histoire et de la littérature, une rencontre consacrée aux traumas de la colonisation et un entretien croisé entre Mohamed Mbougar Sarr et l’écrivain américain Dinaw Mengestu.

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Le Forum du Palais accueillera quant à lui une « Fabrique des récits », conçue comme un espace participatif. Le public pourra y découvrir une scène ouverte, participer à un concours de nouvelles et prendre part à la création d’une œuvre collective. Le programme s’étend également aux familles et au jeune public avec des contes musicaux à l’Aquarium tropical, des ateliers d’écriture et de bande dessinée.

Les rendez-vous littéraires de la Porte Dorée

Avec cette première édition, Maillage s’inscrit dans une programmation littéraire déjà bien présente au Palais de la Porte Dorée. Déjà depuis 2010, le lancement du Prix littéraire de la Porte Dorée permet de récompenser une œuvre de fiction abordant les questions de l’exil, de l’immigration et de l’altérité. Le Prix BD de la Porte Dorée, créé en 2022, offre quant à lui la même possibilité aux auteurs de bande dessinée.

Dans cette continuité, Maillage permettra ainsi de découvrir plusieurs auteurs ayant remporté un prix et de participer à de nouveaux concours. Pour cette première édition, les jurys sont présidés par Alice Zeniter pour le prix littéraire et Emmanuel Lepage pour le prix BD, avec des lauréats qui seront annoncés le 25 novembre 2026. Avec ce festival, le Palais de la Porte Dorée poursuit ainsi son engagement en travaillant notre mémoire sur l’histoire coloniale et sur notre rapport à l’autre.

Maillage

Lieu : Palais de la Porte Dorée, 293 avenue Daumesnil, 75012 Paris

Dates : Du vendredi 25 au dimanche 27 septembre 2026

Tarifs : Plusieurs événements sont gratuits sur réservation ; voir les événements payants.

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Image à la une : © Palais de la Porte Dorée