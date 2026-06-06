Mains d’avenir : dès ce week-end, participez à des tables rondes, ateliers et exposition gratuites autour des métiers d’art

Le festival Mains d’avenir revient une nouvelle fois à la Galerie du 19M pour célébrer l’artisanat d’art et ses savoir-faire. Les 6 et 7 juin 2026, des tables rondes, conférences et ateliers créatifs vous sont proposés, tandis qu’une exposition gratuite présentera neuf métiers pratiqués les Maisons résidentes du 10 juin au 19 juillet 2026.

Un week-end dédié aux métiers d’art

Pour cette nouvelle édition de Mains d’avenir, la Galerie du 19M vous invite une nouvelle fois à participer à des journées de présentation et de création autour de l’artisanat d’art. Ces samedi 6 et dimanche 7 juin 2026, le public peut assister à des tables rondes, rencontrer des écoles partenaires et participer à des ateliers créatifs menés par les artisans des Maisons d’art résidentes du 19M. Une manière de faire connaître les différents métiers d’art, leurs savoir-faire et les formations qui existent à l’heure actuelle en France.

Tables rondes, ateliers et orientation

Tout au long du week-end, vous pourrez assister à plusieurs tables rondes autour des métiers d’art de la mode et de la décoration, avec différents artisans d’art, professionnels du luxe et spécialistes de l’orientation. L’occasion d’évoquer le secteur, ses formations, ses enjeux et ses perspectives. Si vous souhaitez vous reconvertir, différentes écoles seront aussi présentes pour vous informer sur les parcours possibles, dont l’Académie des Métiers d’art, l’AICP (Académie internationale de coupe de Paris), l’École Boulle, les Compagnons du Devoir, le lycée des métiers La Source, le lycée Octave Feuillet et l’École Lesage.

Par ailleurs, vous pourrez aussi vous essayer directement aux pratiques artisanales. En effet, durant tout le week-end, des ateliers d’initiation gratuits vous permettront d’essayer différentes techniques avec des brodeurs des maisons d’art Lesage et Atelier Montex et des artisans de Lemarié et Paloma. Au programme : atelier collaboratif de broderie, initiation au travail du flou ou au savoir-faire de la fleur.

Une exposition autour des savoir-faire

Par ailleurs, cette nouvelle édition présente pour la première fois une exposition gratuite qui aura lieu du 10 juin au 19 juillet 2026. Conçu comme une immersion dans les coulisses des Maisons d’art du 19M, ce parcours traversera la diversité des métiers et de leurs savoir-faire en se concentrant sur neuf activités spécifiques : dessin de broderie, parurerie, coupe et corseterie, bijouterie de mode, fleuristerie de mode, broderie, chapellerie, botterie et création textile. La découverte se fera par le regard, mais aussi par le toucher des matières et l’écoute des ateliers de création de ces métiers rares.

Mains d’avenir

Galerie du 19M

2 place Skanderbeg, 75019 Paris

Les 6 et 7 juin 2026

Exposition du 10 juin au 19 juillet 2026

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Image à la une : © 19M