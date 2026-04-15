Ces tout nouveaux lieux culturels ouvrent pour le printemps en Île-de-France

Cinéma, salle de concert, cours de danse, péniche littéraire… Le printemps voit éclore plusieurs lieux culturels dans le paysage parisien. Parmi eux, nous vous présentons quatre nouveaux endroits qui apparaissent au sein de la capitale, mais aussi à Montreuil ou Bobigny.

Situé entre Bastille et Nation, Cartilage mêle ambiance de bar et salle de concert. Ouvert depuis le mois de mars dans un ancien cabaret libanais, ce nouveau lieu accueille près de 400 personnes, de 16h jusqu’à 2h du matin. Sa programmation éclectique croise différents genres musicaux, comme le punk, le garage, le grunge, le jazz, l’électro, mais aussi des musiques expérimentales et du spectacle vivant. Une envie, pour la nouvelle équipe, de faire un « trait d’union entre les âmes ».

210 rue du Faubourg-Saint-Antoine, 75012 Paris

Du mardi au samedi, 16h-2h

Le mercredi 11 mars 2026 a marqué l’arrivée d’un tout nouveau cinéma du côté de Bobigny. Baptisé Alice-Guy, du nom de la première femme réalisatrice de fiction de l’histoire, ce complexe est composé de six salles réparties sur deux étages, chacune pouvant accueillir entre 80 et 294 spectateurs. , toutes accessibles aux personnes à mobilité réduite. Au programme : films d’art et d’essai, films grand public et avant-premières avec des réalisateurs.

24 rue Aretha Franklin, 93000 Bobigny

Tous les jours

La petite sœur de la fameuse salle montreuilloise La Marbrerie a ouvert à deux pas de la station de métro Croix-de-Chavaux. Dénommée Bal Chavaux, cette nouvelle scène musicale s’installe dans l’ancien complexe du cinéma Méliès. Ainsi, l’ex-grande salle du cinéma, composée de 500 places, présentera des concerts de musiques actuelles, du hip-hop ou de l’électro, ainsi que des soirées club. Par ailleurs, les deux autres salles seront réservées à l’enseignement de la danse.

Place Jacques-Duclos, 93100 Montreuil

Installée dans le port de Montebello (5e), face à la cathédrale Notre-Dame, la péniche littéraire NANNA ouvrira en mai 2026. Ce nouveau lieu culturel sera l’occasion de participer à des lancements de livres, des rencontres avec des auteurs, des ateliers d’écriture, des séances de dédicaces ou des enregistrements de podcasts. La péniche accueillera aussi une grande bibliothèque avec près de 5 000 ouvrages de littérature classique et contemporaine, de poésie, de philosophie, de récits de voyage, de beaux-arts et de bande dessinée qui pourront être consultés sur place ou empruntés.

Port de Montebello, 75005 Paris

Ouverture en mai 2026

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Image à la une : © NANNA