Le collectif La Générale, installé depuis 2020 dans l’ancien conservatoire du 14e arrondissement de Paris, accueille une centaine de résidences d’artistes par an et prête ses espaces à des associations. Mais alors que son bail se termine ce 31 décembre 2026, aucune solution de relogement viable n’a été trouvée en concertation avec la Ville de Paris. En parallèle, le dernier Conseil vient d’acter que le Palais de Tokyo occuperait provisoirement le lieu et l’annexe de la mairie d’arrondissement durant les travaux de son site.

La Générale, un « laboratoire artistique et politique »

Installée dans l’ancien conservatoire du 14e arrondissement de Paris, La Générale se définit comme un « laboratoire artistique, politique et social ». Aujourd’hui composé d’une quinzaine de personnes, le collectif trouve son origine vingt ans plus tôt, lorsque plusieurs artistes décident d’occuper un bâtiment désaffecté à Belleville (rue Général-Lasalle, d’où il tire son nom) pour en faire un lieu de création. La Ville de Paris leur permet finalement d’investir un immeuble à Voltaire (11e) durant une dizaine d’années, avant de les accueillir dans l’actuel bâtiment du 14e en 2020.

Lieu d’expérimentations, La Générale accueille 150 résidences d’artistes chaque année, déploie des dispositifs d’éducation artistique dans les écoles et prête des salles aux associations qui cherchent désespérément des espaces de travail en pleine crise immobilière. « On souhaite que nos résidences soient gratuites, pour créer et réfléchir tous ensemble à d’autres manières de faire société », explique le collectif. Leur bâtiment de 700 m2, occupé tous les jours de l’année, accueille aussi ponctuellement le public lors de ciné-clubs, expositions, radio libre ou débats.

Un avenir incertain

Pour occuper l’ancien conservatoire du 14e arrondissement, propriété de la Ville de Paris, le collectif a signé une convention d’occupation du domaine public (CODP) avec la Direction des Affaires culturelles de Paris (DAC). Mais, alors que le bail se termine le 31 décembre 2026, aucune solution de relogement n’a été trouvée à ce jour. « On a senti un désinvestissement progressif de la DAC. On n’a pas de proposition viable et on se sent abandonnés ».

Face à cette incertitude, la Mairie du 14e s’est quant à elle engagée à reloger La Générale. « On nous a proposé des espaces en périphérie qui étaient trop étroits et absolument pas adaptés à notre activité », assure le collectif, qui accueille également une AMAP. Aussi, depuis quelques jours, celui-ci affiche à son entrée un message explicite : « Culture et paysan.es non essentiels pour la Mairie du 14e ». Contactée, Julie Cabot, adjointe en charge de la culture à la Mairie du 14e, assure quant à elle que les équipes « sont très mobilisées sur le sujet et qu’elles poursuivent leurs recherches ».

Le Palais de Tokyo, nouvel occupant

Les questionnements persistent alors qu’un autre projet va voir le jour dans l’annexe de la mairie du 14e arrondissement, accolée à ce bâtiment. Le Conseil de Paris vient en effet de voter l’installation provisoire sur le site du Palais de Tokyo, qui fermera pour travaux dès juillet 2027. Les locaux occupés par le collectif devraient quant à eux servir à accueillir les bureaux administratifs du Palais.

La Générale reste donc dans l’incertitude et attend des solutions. Elle rappelle que le 24 mai 2024, un vœu avait été déposé au Conseil de Paris par Aminata Niakaté (Europe Ecologies-Les Verts) et adopté favorablement, engageant la Ville à la reloger pour lui permettre de poursuivre l’ensemble de ses activités. En attendant, une pétition a été lancée pour apporter son soutien au collectif et assurer sa pérennité.

La Générale

39 rue Gassendi, 75014 Paris

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Image à la une : Annexe de la mairie du 14e, bientôt occupée par le Palais de Tokyo © Ville de Paris / Jean-Baptiste Gurliat