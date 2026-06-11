Nanna ouvre face à Notre-Dame : que faire à bord de cette nouvelle péniche littéraire ?

Le mois de juin 2026 marque l’ouverture de Nanna, une toute nouvelle péniche amarrée sur le port de Montebello (5e), en face de la cathédrale Notre-Dame. Entre les clubs de lecture, conférences de philosophie, dédicaces d’auteurs et ateliers d’écriture, l’adresse veut devenir un nouveau point de rendez-vous pour les lecteurs, les auteurs, les éditeurs et les curieux.

Les rendez-vous entre lecteurs

Difficile d’imaginer décor plus parisien pour parler littérature : une péniche amarrée sur la Seine, Notre-Dame en face, et plus de 5 000 livres à feuilleter à bord. Nanna est pensée comme un nouveau lieu dédié à la littérature, installé sur le port de Montebello, dans le 5e arrondissement. Durant la journée, la péniche accueille les visiteurs dans une salle calme, avec une bibliothèque en accès libre ; puis, au fil du mois, plusieurs événements viennent rythmer sa vie et rassembler les lecteurs.

Parmi eux, vous pourrez notamment participer à différents bookclubs programmés au cours du mois. Ces rencontres convieront de temps à autre des associations ou des professionnels du livre pour échanger autour d’une thématique. Parfois, il s’agira aussi des traditionnels clubs de lecture, que vous pourrez rejoindre gratuitement pour évoquer vos découvertes et vos coups de cœur littéraires. Et pour celles et ceux qui aiment autant les livres que les rencontres, Nanna prévoit aussi des speed datings entre littéraires.

Rencontres et conférences

Par ailleurs, Nanna annonce qu’elle accueillera chaque mois des éditeurs et auteurs pour le lancement d’un livre ou d’une nouvelle collection, pour une rencontre se terminant par une séance de dédicace ou pour des débats autour de la littérature contemporaine. La péniche devrait également organiser chaque mois des conférences de philosophie, en sachant que celles-ci seront payantes (1h, 22 euros) et tout public (il n’est donc pas nécessaire d’avoir des notions en philosophie). Chaque soirée, un verre sera offert le temps de la prise de parole, avant de se poursuivre en une discussion plus informelle.

Ateliers d’écriture

Au cours du mois, son espace de lecture laissera aussi place à des ateliers d’écriture. Animée par des auteurs ou des écoles spécialisées, cette séance sera gratuite, avec une consommation offerte. Plusieurs rendez-vous ont déjà eu lieu, dont un premier en juin avec pour thématique « Écrire en musique » en compagnie de l’autrice Blandine Rinkel. Pour y participer, il faut obligatoirement s’inscrire (et un conseil, faites-le rapidement si vous êtes intéressé !).

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Avec sa bibliothèque flottante, ses rencontres et ses ateliers, Nanna se présente comme un nouveau lieu de vie littéraire en plein cœur de Paris à découvrir dès maintenant.

Nanna

Port de Montebello, 75005 Paris

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Image à la une : © Nanna