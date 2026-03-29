Du 5 au 7 juin 2026, c’est le retour des Rendez-vous aux Jardins au sein des parcs et des jardins de toute l’Europe. L’occasion de découvrir les 2 800 espaces verts privés et publics des différentes nations, à travers des visites guidées, des expositions, des ateliers et des rencontres autour de la thématique de la « vue ».

À la découverte de 2 200 parcs et jardins

Comme chaque année, le Rendez-vous aux jardins revient partout en Europe. Organisé par le ministère de la Culture, cet événement vous permet de visiter plus de 2 200 parcs et jardins, dont près de 500 ouvrent exceptionnellement lors de ces trois jours festifs. Parmi ces espaces fleuris, vous pourrez rencontrer des professionnels vous racontant toutes les spécificités de la faune et de la flore à travers de nombreuses activités bien souvent gratuites.

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Le sens de la vue Après la thématique « Les cinq sens au jardin » pour l’édition de 2024, le ministère de la Culture y revient cette année en choisissant l’un d’eux, « la vue« . Couleurs, paysagisme, étude du vivant… Les multiples jardins et parcs seront approchés à travers la sensibilité du regard, les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin 2026. Petits et grands pourront apprendre, les yeux grands ouverts, aux côtés des propriétaires et des jardiniers de ces espaces verts. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rendez-vous aux jardins (@rendezvousauxjardins) Visites guidées, rencontres et concerts Durant ces trois jours de juin, vous pourrez découvrir des milliers d’animations dans tout le continent : pour ces Rendez-vous aux Jardins, des botanistes, jardiniers ou paysagistes vous convieront à des visites guidées, des démonstrations de savoir-faire, des promenades musicales, ou encore des concerts au sein des jardins historiques et contemporains. Pour sensibiliser les enfants à la nature, des ateliers, des lectures de contes, du jardinage et d’autres animations ludiques seront également organisés. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rendez-vous aux jardins (@rendezvousauxjardins) Dans le cadre du bicentenaire de la photographie, on pourra découvrir différentes expositions autour de la nature, ainsi que des projections de films inspirés des parcs et des jardins, comme le célèbre L’arroseur arrosé tourné dans le propre jardin de Louis Lumière, dont le premier titre était Le jardinier et le petit espiègle. Une approche visuelle, qui sera enrichie dans une prochaine édition dédiée à l’odorat en 2028. Rendez-vous aux Jardins

Les 5, 6 et 7 juin 2026 À lire également : Ces jardins parisiens où admirer des cerisiers en fleurs à l’arrivée du printemps Image à la une : © Adobe Stock