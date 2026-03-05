Après faux espoirs et incertitudes, le Palais de la découverte devrait enfin rouvrir en 2027

Fermé en 2021 pour être rénové, le Palais de la découverte devait initialement rouvrir ses portes le 11 juin 2025. Mais l’inauguration a finalement été reportée, laissant planer le doute sur son avenir face aux désirs d’expansion du Grand Palais, dont il occupe l’aile ouest. Tout nouvelle nommée, sa présidente Sylvie Retailleau a annoncé que le musée rouvrirait en début d’année 2027 pour ses 90 ans.

Retour sur une polémique

Le 11 juin 2025, le Palais de la découverte devait rouvrir ses espaces permanents entièrement rénovés au sein du Palais d’Antin, aile ouest du Grand Palais. Créé en 1937, il est l’un des plus anciens musées français dédiés à la culture scientifique, et l’un des rares à exister au sein de la capitale. Pour ce nouveau départ, Universcience, établissement public regroupant le Palais et la Cité des sciences et de l’industrie, avait notamment annoncé l’inauguration de deux expositions temporaires et d’un festival.

Mais, le 20 mai 2025, le ministère de la Culture a annoncé aux salariés que la réouverture serait finalement reportée à une date indéterminée. Puis, le jeudi 12 juin, une nouvelle annonce est tombée sans crier gare : à la suite du conseil des ministres, le président d’Universcience, Bruno Maquart, a été limogé. Impitoyable, comme à son habitude, la ministre de la Culture Rachida Dati a assuré au Figaro que la culture scientifique « n’est pas une question de site [mais une] question de vision et de projet », laissant suggérer le peu d’intérêt que cette dernière porte au Palais de la découverte.

Une réouverture du Palais en 2027

En ce début d’année 2026, alors que la Culture vient de changer de ministre, les nouvelles sont finalement encourageantes. Sylvie Retailleau, la nouvelle présidente d’Universcience, a annoncé que le Palais de la découverte rouvrira bien au sein du Palais d’Antin, avec un accueil du public prévu au premier trimestre de 2027. Au sein de ce monument, le musée présentera des expositions temporaires et une exposition permanente autour de la culture scientifique. On pourra y découvrir des installations monumentales comme un observatoire astronomique, des salles immersives qui nous feront voyager aux quatre coins du globe, et bien sûr, le fameux planétarium modernisé, qui permettra d’observer le ciel en temps réel.

Au tour de la Cité des Sciences et de l’Industrie

Alors que le Palais de la découverte fêtera son 90e anniversaire en 2027, Sylvie Retailleau en profite pour évoquer également l’autre site géré par Universcience : la Cité des sciences et de l’industrie. Situé dans le parc de La Villette, ce musée vise à informer petits et grands sur les recherches scientifiques et techniques, avec des espaces d’exposition, un cinéma IMAX dans une géode et des bornes interactives. En 2026, la présidente annonce plusieurs festivités prévues tout au long de l’année pour célébrer ses 40 ans, et en perspective, un vaste chantier de rénovation pour mieux l’adapter aux enjeux de notre époque.

Palais de la découverte

17 avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris

Réouverture prévue en 2027

