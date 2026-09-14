À Bastille, une installation éphémère expose 196 drapeaux en appel à la paix

Jusqu’au 20 septembre 2026, la place de la Bastille accueille une installation éphémère baptisée La Re-prise de la Bastille. Autour de la colonne de Juillet, 196 drapeaux fabriqués à partir de vêtements usagés flottent au vent. Derrière cette œuvre monumentale, les designers Claire Renard et Jean-Sébastien Blanc souhaitent transmettre un message pacifiste dans un pays sous tension.

Une centaine de drapeaux dans Paris

Si vous êtes passé par la place de la Bastille, vous avez pu la voir métamorphosée. En effet, depuis le 9 septembre, la colonne de Juillet est entourée de 196 drapeaux dressés sur des mâts en bambou de 6 mètres de haut. Cette installation, baptisée La Re-prise de la Bastille, a été imaginée par Claire Renard et Jean-Sébastien Blanc, cofondateurs du studio 5.5, dans le cadre de la Paris Design Week. En étant exposée en plein cœur de Paris, l’œuvre reste visible gratuitement pour les passants et curieux jusqu’au 20 septembre.

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Les 196 étendards présentés correspondent aux 195 pays membres et observateurs de l’Organisation des Nations unies, auxquels s’ajoute un drapeau blanc, choisi comme symbole de paix. Bien sûr, le choix de la Bastille n’est pas non plus anodin, la place restant associée à la liberté et à la contestation de la Révolution dans l’imaginaire collectif. En rassemblant les drapeaux tous ensemble, les designers ont souhaité les détourner d’une fierté nationaliste pour en faire un signe unificateur et cosmopolite.

Des vêtements recyclés

Avec cette installation, le duo souhaite aussi mener une réflexion environnementale, puisqu’aucun des 196 drapeaux n’a été fabriqué à partir de textile neuf. Les artistes ont travaillé avec Refashion et la ressourcerie Vosges TLC afin de récupérer une tonne de vêtements qui ne pouvaient plus être réutilisés et confectionner leurs drapeaux à parti de 400 kilogrammes de tissus colorés.

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La fabrication s’est ensuite poursuivie dans les ateliers de l’association Huriya (Ivry-sur-Seine) où chaque drapeau a été cousu de manière artisanale. Par l’upcycling, Claire Renard et Jean-Sébastien Blanc souhaitent ainsi valoriser des matériaux existants et défendre un design moins centré sur la production d’objets neufs pour privilégier le réemploi des tissus. Un positionnement nécessaire dans un secteur qui, tout comme le luxe, se soucie généralement peu des questions environnementales.

Un message de paix

Parmi les 196 drapeaux, un étendard blanc, symbole de paix. Un appel à une unification entre les pays, dans un contexte international de plus en plus marqué par les conflits et le repli identitaire. Claire Renard et Jean-Sébastien Blanc revendiquent la coexistence en mêlant ensemble des symboles nationaux habituellement séparés par les frontières. L’objectif de cette « Re-prise » est au contraire d’encourager à la diversité et à la tolérance.

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En mêlant un discours pacifique à un engagement écologique, l’installation souhaite interpeller les passants de la place de la Bastille : défendre des valeurs collectives, mais aussi développer une autre approche de la matière et des objets du quotidien en rappelant l’importance du tri et du réemploi. D’ailleurs, si elle est éphémère, La Re-prise de la Bastille ne disparaîtra toutefois pas totalement le 20 septembre, puisque les 196 drapeaux auront aussi une seconde vie en étant proposés aux enchères.

La Re-prise de la Bastille

Place de la Bastille, 75004 Paris

Jusqu’au 20 septembre 2026

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Image à la une : Place de la Bastille – © Adobe Stock