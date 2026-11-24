Sur les Grands Boulevards, le Grand Rex poursuit la transformation de ses salles de projection au sein de son édifice monumental. Avec l’ouverture de la salle Émeraude en novembre, ce cinéma historique fait un clin d’œil à son histoire avec un aménagement inspiré du style Art Déco et devient le premier au monde à être équipé d’un dispositif sonore signé Devialet.

Le Grand Rex, un monument Art Déco

Inauguré le 8 décembre 1932, le Grand Rex est l’un des cinémas emblématiques de Paris. Installé sur les Grands Boulevards, son édifice Art Déco a été imaginé par l’architecte Auguste Bluysen et l’ingénieur américain John Eberson, à l’initiative du producteur Jacques Haïk. Il est notamment connu pour sa grande salle plongeant les spectateurs dans un décor spectaculaire évoquant une ville méditerranéenne sous un ciel étoilé.

À son ouverture, le complexe pouvait accueillir plus de 3 200 personnes, un nombre exceptionnel pour l’époque. Aujourd’hui encore, il demeure l’un des plus grands cinémas de Paris. Près d’un siècle après sa création, le monument historique a récemment connu plusieurs opérations de rénovation pour redonner à sa façade son apparence d’origine, tandis que les salles de cinéma ont été modernisées et de nouveaux espaces ont été créés.

La nouvelle « salle Émeraude »

Avec la salle Émeraude, le Grand Rex rend une nouvelle fois hommage à l’univers Art Déco qui le caractérise. Dans ce nouvel espace, on retrouve donc un mobilier design et géométrique, avec des matériaux raffinés et des compositions lumineuses. L’aménagement, confié à ABP Architectes, a été dessiné sur mesure. Il intègre notamment des tablettes en noyer, un plafond à caissons lumineux et des éléments en albâtre rétroéclairé. Le lieu poursuit alors son ambition de développer des salles « premium« , dans lesquelles la séance serait un événement spectaculaire, au-delà de la simple projection.

Cette orientation rappelle notamment le projet de la salle Infinite, présentée par le Grand Rex à la fin de l’année 2023. Là aussi, cet espace premium de 266 places a été pensé comme une vraie « expérience », avec la réduction du nombre de places de 500 à 266 fauteuils pour privilégier le confort. Un bar y est aussi intégré afin de pouvoir profiter d’une boisson et de snacks durant la projection.

La recherche d’un spectacle à part entière

La salle Émeraude accueille de nouveaux dispositifs répartissant les effets sonores dans un espace tridimensionnel : le Dolby Atmos. Les ingénieurs du son peuvent alors positionner précisément certains éléments audio dans la salle, y compris au-dessus des spectateurs, afin de renforcer la sensation d’immersion durant le film.

Au-delà de son dispositif acoustique, la salle Émeraude dispose d’un écran de 6 mètres de largeur et d’un vidéoprojecteur laser, une technologie qui permet notamment d’obtenir une image lumineuse, précise et homogène. L’espace accueille 71 nouveaux fauteuils, dont 35 sièges individuels et 18 configurations duo, afin de privilégier le confort et la visibilité de chaque spectateur. La salle venant d’ouvrir le 18 novembre 2026, il ne reste plus qu’à la tester pour savoir si l’expérience est spectaculaire !

Informations pratiques

Salle Émeraude

Lieu : Le Grand Rex, 1 boulevard Poissonnière, 75002 Paris

Tarif : 15 €

Accès : Station de métro Bonne Nouvelle (lignes 8 et 9)

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Image à la une : © Grand Rex