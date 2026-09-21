Ce cinéma parisien propose des séances à 1 euro pour les jeunes

Après un été dédié à la rénovation de ses salles, la Cinémathèque française (12e) reprend son activité en rendant le cinéma de patrimoine plus accessible à un jeune public. Chaque semaine, les moins de 26 ans peuvent profiter d’une séance à seulement 1 euro et découvrir tout un pan de l’histoire du septième art.

Une séance à seulement 1 euro

Chaque semaine, la Cinémathèque française propose un « Rendez-vous découverte » réservé aux moins de 26 ans. Le principe : un film de la programmation est accessible à seulement 1 euro, dans la limite des places disponibles. Pour en bénéficier, les jeunes doivent présenter un justificatif avant d’entrer dans l’une des quatre salles de projection : la salle Henri Langlois (413 places), la salle Georges Franju : (186 personnes), la salle Lotte Eisner (99 places) et la salle Jean Epstein (93 places).

L’initiative de la Cinémathèque n’est pas récente et vise à rajeunir son public. Par la même occasion, elle permet d’ouvrir les jeunes générations au cinéma de patrimoine à travers des cycles thématiques proposés tout au long de l’année. Avec des salles entièrement refaites (remplacement de l’ensemble des fauteuils et des moquettes), les projections ont pu reprendre dès le 15 septembre 2026.

La découverte du cinéma de patrimoine

Avec ce tarif alléchant, la Cinémathèque cherche à familiariser un nouveau public avec la richesse de sa programmation. Chaque année, l’établissement organise de nombreuses rétrospectives et propose plus de 1 000 films, avec des œuvres classiques, des raretés, mais aussi des sorties récentes. Les moins de 26 ans bénéficient par ailleurs d’un tarif réduit de 4 euros sur les autres séances, contre 7 euros au tarif plein.

Après de longs mois de travaux, la Cinémathèque reprend d’ailleurs son activité avec le programme « Nos 90 ans en 180 films » : pour célébrer ses 90 ans, ses équipes ont sélectionné 180 œuvres couvrant les années 1936 à 2026. Jusqu’à février 2027, les moins de 26 ans peuvent donc assister à ces projections pour 1 euro et retracer une bonne partie de l’histoire du cinéma à travers des films cultes.

Différents dispositifs pour les jeunes

L’établissement propose aussi d’autres offres aux étudiants et moins de 26 ans, comme les « Jeudis Jeunes« , un accès gratuit au musée Méliès et aux expositions temporaires chaque deuxième jeudi du mois, de 18h à 21h, sur réservation. L’institution propose également des conférences à 1 euro pour les étudiants dans les salles de projection.

Par ailleurs, la Cinémathèque organise notamment le club des « Ciné-clubbeurs« , destiné aux 15-20 ans passionnés de cinéma, qui peuvent voir des films, en discuter et rencontrer des professionnels. Et pour ceux qui ont vraiment envie d’y passer tout leur temps, elle propose également un Libre Pass Jeunes à 10 euros par mois, donnant accès libre à l’ensemble des films, conférences, rencontres, au musée Méliès, aux expositions temporaires et à la bibliothèque du film.

Les Rendez-vous découverte

Adresse : Cinémathèque française, 51 rue de Bercy, 75012 Paris

Dates : Toute l’année

Horaires : Les lundi, mercredi, jeudi et vendredi, 12h-19h ; les samedi et dimanche, 11h-20h. Fermé le mardi.

Tarifs : 1 euro pour les moins de 26 ans, valable sur présentation d’un justificatif

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Image à la une : © Cinémathèque française