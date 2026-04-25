A l’aube de ses 10 ans, La Seine Musicale dévoile une programmation haute en couleurs

En partenariat avec La Seine Musicale

Sur l’Île Seguin, le renouveau est en marche ! Entre l’ouverture récente du parc départemental Gauthier Mougin et l’arrivée prochaine de la Pointe des Arts, le quartier se transforme à vue d’œil. Et au cœur de cette effervescence, La Seine Musicale s’apprête à marquer le coup : ses 10 ans en 2027. Une décennie… et une saison 2026-2027 qui s’annonce déjà exceptionnelle. Nous étions au lever de rideau et autant vous dire que le programme promet du grand spectacle.

Une destination culturelle à part entière

Après avoir abrité une usine Renault de 1929 à 1992, ce bout de terre de 11,5 hectares posé sur la Seine, entre Sèvres et Boulogne-Billancourt, cherchait une nouvelle vie. Il la trouve en 2017 avec l’arrivée de La Seine Musicale. Le lieu s’impose aujourd’hui comme un véritable espace de vie : Auditorium, Grande Seine (6 800 places), les RiffX Studios by Crédit Mutuel, le SeineLab dédié aux expérimentations sonores et numériques, sans oublier son rooftop végétalisé avec vue imprenable sur Paris. On y trouve aussi Octave, son restaurant, réputé pour ses brunchs… Au-delà de l’expérience, c’est une véritable destination culturelle.

2027, une année spéciale

À l’aube de ses 10 ans, la célèbre scène culturelle de l’ouest parisien confirme son ADN avec une promesse toujours aussi séduisante : « toutes les couleurs de la musique ». Ici, les genres se croisent, les publics se mélangent et les émotions circulent librement, entre grands spectacles, expériences immersives et formats inédits : du concert classique aux sessions bien-être, en passant par des avant et après-concerts pensés comme de véritables prolongations artistiques. Et bonne nouvelle pour les curieux : chaque premier mardi du mois, La Seine Musicale propose même un rendez-vous musical gratuit et sans réservation. À 12h30, un concert de 45 minutes vient ponctuer votre pause déjeuner.

Têtes d’affiche et grands classiques au rendez-vous

Et pour cette nouvelle saison, les grands noms se bousculent sur l’affiche. Côté danse, on retrouvera un flamboyant Don Quichotte signé Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault, ainsi que Le Lac des cygnes revisité par Angelin Preljocaj. La musique ne sera pas en reste avec des artistes aussi éclectiques que Lara Fabian, Véronique Sanson, Keziah Jones ou encore Anouar Brahem. Sans oublier Alex Vizorek, qui sera à La Seine Musicale pour animer des spectacles pour enfants, la comédie musicale culte La Cage aux folles portée par Laurent Lafitte, ou encore l’adaptation en spectacle musical de Retour vers le Futur. Une programmation pensée pour tous les goûts et toutes les envies.

La musique sous toutes ses formes

Fidèle à son esprit d’innovation, La Seine Musicale mise cette saison encore sur une programmation aussi créative qu’éclectique. Parmi les temps forts, West Side Story revisité par l’Orchestre Appassionato sous la direction de Mathieu Herzog, ou encore Fantaisies sur Walt Disney imaginé par Jean-François Zygel. D’autres expériences immersives viendront enrichir la saison, à l’image de Piano Inside conçu par Adrien Mondot et Vanessa Wagner, sans oublier le retour très attendu de Flow Expérience (yoga en musique pour une parenthèse de détente et de bien-être).

Les amateurs de répertoire classique ne seront pas en reste, avec les dernières symphonies de Wolfgang Amadeus Mozart dirigées par la cheffe montante Tabita Berglund, la célèbre Symphonie n° 5 de Piotr Ilitch Tchaïkovski interprétée par la pianiste Magdalene Ho, ou encore Wonderful World, une création visuelle imaginé par Yann Arthus-Bertrand. Une programmation portée par des ensembles d’exception tels que Insula orchestra, orchestre résident, mais aussi Orchestre national d’Île-de-France et Orchestre des Champs-Élysées. Et bonne nouvelle si vous avez moins de 28 ans : des billets sont proposés à partir de 10 € pour les concerts d’Insula orchestra et 15 € pour l’ensemble de la programmation de l’Auditorium ainsi qu’une sélection de spectacles en Grande Seine. Un tarif « dernière minute jeunes » est aussi proposé à 15 € sur certains concerts, accessible au guichet 45 minutes avant la représentation, sur présentation d’un justificatif.

Et à tous les âges

Et parce que la musique se vit à tous les âges, le lieu n’oublie pas les plus jeunes spectateurs. Wonderful World est un concert-spectacle pensé comme un voyage où les chefs-d’œuvre de la musique dialoguent avec les images du photographe Yann Arthus-Bertrand et des textes inspirants sur la préservation de la nature. Dès 4 ans, Le Carnaval des animaux invite les enfants à une véritable aventure musicale vivante et interactive, imaginée comme une première immersion dans la musique classique : écouter, ressentir, comprendre les œuvres du répertoire à travers jeux, histoires et expériences sonores. Dans cet esprit aussi, Pierre et le Loup, le grand classique de Prokofiev raconté par Alex Vizorek, vient également enrichir cette découverte musicale, aux côtés du ciné-concert Charlie Chaplin et du Tour du monde en 80 jours, composé par Marc-Olivier Dupin. D’autres rendez-vous complètent cette initiation poétique, comme Beethoven et la nature ou Cerise au pays de l’opéra, pour éveiller la curiosité et le sens musical dès le plus jeune âge. En 2027, plus que jamais, La Seine Musicale confirme son statut de spot incontournable de la scène culturelle parisienne. Une saison anniversaire qui s’annonce vibrante, éclectique… et résolument ouverte à tous les publics, des tout-petits aux amateurs de musique classique, en passant par les curieux de toutes générations. Une promesse simple : faire dialoguer toutes les envies de musique.

Je découvre la programmation de La Seine Musicale, 1 Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt