Le Sel de Sèvres : ce centre culturel s’est installé dans d’anciennes halles de style Baltard

Situé à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine, le Sel (Sèvres Espace Loisirs) est un centre culturel alliant scène de théâtre, salle de cinéma Art et Essai, ateliers artistiques et espace d’exposition. Sa particularité : il s’est installé dans d’anciennes halles du XIXe siècle réalisées dans le style Baltard.

Une halle de Baltard

Située en Hauts-de-Seine, au sud de Paris, la commune de Sèvres a vu apparaître un grand marché à deux pas de l’hôtel de ville, dès la fin du XIXe siècle. Et sa structure en métal vous paraît sûrement familière… En effet, celle-ci a été conçue selon le style des pavillons Baltard, avec une nef centrale, modèle que l’on trouvait autrefois aux Halles de Paris. Architecte du Second Empire, Victor Baltard a marqué son époque grâce à ces édifices mêlant la fonte, la brique et les verrières.

Le marché fonctionne durant un demi-siècle, avant de cesser son activité au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Dès les années 1960, l’édifice accueille alors des ateliers municipaux, une salle des fêtes et une salle d’exposition. Puis, quelques décennies plus tard, la ville décide de le restaurer pour en faire son centre culturel : le Sel (Sèvres Espace Loisirs). L’architecte Xavier Henry, en charge de la rénovation, décide alors de mettre en valeur les structures métalliques et les nombreuses verrières du bâtiment. Le lieu est inauguré en 1988 sous la direction d’Alain Michaud.

Le lieu de tous les arts

Aujourd’hui, le Sel accueille de nombreuses manifestations artistiques et rencontres culturelles, en se consacrant notamment sur cinq domaines différents. En premier lieu, le théâtre avec une diversité de spectacles passant par le drame, la chanson, le cirque ou la magie, certains d’entre eux étant passés par le festival d’Avignon ou dans des salles à l’international.

Par ailleurs, le Sel dispose d’une salle de cinéma classée Art et Essai, avec une programmation mêlant films grand public, cinéma d’auteur ou animation, avec des avant-premières et des débats en présence des équipes de tournage. Au-delà de ces deux activités, le centre culturel présente régulièrement des expositions, des cycles de conférences autour des sciences humaines, ainsi que des ateliers artistiques permettant de s’initier à différentes pratiques.

Se former au théâtre

Au-delà des représentations, le Sel de Sèvres forme lui-même aux arts de la scène ! Le centre culturel abrite en effet une école d’ateliers créée en 1992, initiant au théâtre, au théâtre musical en anglais ou au modern jazz pour les petits comme les grands, les niveaux débutants comme confirmés. Depuis 1997, le lieu héberge aussi l’école Les Enfants de la comédie, parrainée par Jacques Weber et Charlotte de Turckheim. Les spectacles de fin d’année sont ensuite présentés sur la scène du Sel. En ce sens, le centre culturel est à la fois un lieu d’expression et d’apprentissage qui accueille le public du mardi au dimanche.

Le Sel de Sèvres

47 Grande Rue, 92310 Sèvres

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Image à la une : © Sel de Sèvres