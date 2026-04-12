Studio 28, l’un des plus anciens cinémas indépendants de Paris

Si vous êtes un adepte du Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, vous connaissez déjà ce cinéma sans même le savoir… Une scène est en effet tournée dans la petite salle du Studio 28, en plein cœur de Montmartre. Ouvert en 1928, ce cinéma indépendant est l’un des plus anciens de Paris encore en activité.

La défense du cinéma d’avant-garde

Vous l’aurez compris, Studio 28 se nomme ainsi en référence à l’année de son ouverture : 1928. Son fondateur Jean-Placide Mauclaire inaugure alors la première salle de cinéma d’avant-garde située sur la Rive droite de la capitale. Celui-ci s’installe dans un ancien cabaret de chansonniers du quartier de Montmartre, qui possède un balcon et une capacité d’accueil de 400 places. Le lieu projette uniquement des films expérimentaux, devenant alors l’un des quartiers généraux de bon nombre d’artistes contemporains, tels Luis Buñuel, Abel Gance ou Jean Cocteau.

Si le Studio des Ursulines était le cinéma des surréalistes de la Rive gauche, le Studio 28 a aussi été le leur sur l’autre rive ! Jean placide Mauclaire décide notamment de projeter le film L’Âge d’or de Luis Buñuel, ce qui ne manque pas de susciter une bagarre dans la salle et l’interdiction du film. Le propriétaire est alors contraint de vendre son cinéma, repris par l’exploitant Édouard Gross qui privilégie la programmation de grandes comédies américaines.

Un décor pensé par Jean Cocteau

Non conforme, le Studio 28 est contraint de fermer. En 1948, la salle est finalement rachetée par les frères Edgar et Georges Roulleau, qui réalisent d’importants travaux : création d’une nouvelle salle de 212 places, réaménagement des espaces d’accueil et installation de nouveaux luminaires dessinés par Jean Cocteau (toujours présents). Tout en redevenant un défenseur du cinéma d’avant-garde, le lieu accueille désormais des expositions, des rencontres et des concerts de jazz. Et qui sont élus les parrains de sa salle ? Jean Cocteau et Abel Gance !

Un cinéma et un restaurant

Toujours en activité dans le quartier de Montmartre, le Studio 28 a gardé son charme rétro avec sa petite devanture rouge et noir, son long couloir rempli de photographies de stars, jusqu’à sa petite salle de projection aux rideaux rouges. Cela dit, le lieu a connu une rénovation en 2011 : sa capacité d’accueil est désormais passée à 170 places plus confortables, face à un écran de dix mètres. Par ailleurs, le cinéma abrite aussi un petit restaurant avec une terrasse donnant sur un jardin intérieur, dans lequel vous pouvez manger ou boire un café entre 15h et 22h.

Romane Fraysse

Studio 28

10 rue Tholozé, 75018 Paris

Tous les jours, 14h30-23h

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Image à la une : © Studio 28