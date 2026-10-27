Cette visite immersive permet de découvrir la tour Eiffel comme en 1889

Et si l’on pouvait remonter le temps jusqu’à la construction de la tour Eiffel ? Sur le Champ-de-Mars, une visite guidée insolite permet de découvrir le célèbre monument à la fin du XIXe siècle, grâce à la réalité virtuelle. Désormais proposée dans une version enrichie, cette expérience nous transporte au cœur du chantier de Gustave Eiffel, avant de nous faire revivre l’effervescence de l’Exposition universelle de 1889.

Une visite de la tour Eiffel en réalité virtuelle

Difficile d’imaginer aujourd’hui le Champ-de-Mars sans sa célèbre Dame de fer et pourtant, il y a moins de 140 ans, le paysage était bien différent… C’est justement ce que propose de découvrir Viality Tour, une entreprise fondée par Michel Dang, chargé des reconstitutions 3D, et Vladina Flaquiere, guide-conférencière depuis 2011. Leur concept associe visite guidée traditionnelle et réalité virtuelle pour nous plonger dans le Paris d’autrefois. Le principe est simple : accompagnés par un guide qui anime la visite, les participants parcourent 600 mètres sur le Champ-de-Mars, avec quatre arrêts au cours desquels ils enfilent un casque de réalité virtuelle. En quelques secondes, les promeneurs du XXIe siècle laissent place aux soldats, ouvriers et visiteurs des années 1880. Le tout, sur les lieux mêmes où se sont déroulés les événements ! Le regard alterne ainsi entre le Champ-de-Mars d’aujourd’hui et le passé reconstitué en 360°, pour mieux mesurer ce qui a changé et ce qui demeure.

Revivez la construction de la tour Eiffel

Le voyage commence en 1880, lorsque le Champ-de-Mars est encore utilisé par l’armée. Les visiteurs assistent notamment aux répétitions des soldats de la Garde républicaine, avant de faire un bond de quelques années pour découvrir l’un des chantiers les plus spectaculaires de l’époque. Nous voilà en novembre 1887, dix mois après le début des travaux de fondation de la tour Eiffel. Au milieu des échafaudages et des ouvriers, Gustave Eiffel apparaît aux côtés de son gendre Adolphe Salles. L’immersion se poursuit directement sur la structure métallique en construction, avec un panorama de Paris tel qu’il pouvait apparaître à la fin du XIXe siècle. Nouvelle étape en septembre 1888 : le deuxième étage est achevé, les pavillons de l’Exposition universelle commencent à prendre forme et les tensions sociales agitent le chantier. Autant de scènes reconstituées qui permettent de mieux comprendre les défis techniques et humains derrière la naissance du monument.

L’Exposition universelle de 1889 comme si vous y étiez

Le dernier arrêt, au pied de la tour Eiffel, constitue le point d’orgue de la visite. Cette fois, direction 1889, alors que Paris accueille l’Exposition universelle et que la Dame de fer ouvre ses portes au public pour la première fois. Grâce à plusieurs reconstitutions à 360°, les visiteurs découvrent le Champ-de-Mars métamorphosé, ses pavillons monumentaux, ses architectures aujourd’hui disparues et l’atmosphère festive de cet événement qui a marqué l’histoire de la capitale. L’expérience s’achève par un impressionnant survol virtuel du site, offrant une vue d’ensemble de l’Exposition universelle. Et contrairement à une simple séance de réalité virtuelle, le guide accompagne chaque séquence de commentaires en direct, partage des anecdotes et répond aux questions des participants.

Une expérience immersive enrichie de nouvelles séquences

Lancée en 2022 après plus de deux ans et demi de travail, cette visite guidée en réalité virtuelle a été approuvée par l’Association des Descendants de Gustave Eiffel en septembre 2023. Elle a ensuite bénéficié d’une importante refonte en avril 2026, après plus de six mois de développement. Les décors immersifs à 360° ont été améliorés, de nouvelles scènes ont été ajoutées et les reconstitutions historiques ont été enrichies grâce à des recherches complémentaires sur la construction de la tour Eiffel. Au total, la visite dure 75 à 90 minutes, dont environ 45 minutes d’immersion en réalité virtuelle, réparties sur quatre arrêts. Elle se déroule en petits groupes de 10 à 12 personnes. Entre chaque arrêt, le guide complète l’expérience avec des anecdotes historiques et répond aux questions des participants. Une façon originale de redécouvrir un monument que l’on pense souvent connaître par cœur… Alors qu’il nous réserve encore plein de surprises !

Viality Tour – L’épopée de la tour Eiffel

Rendez-vous devant le Monument des Droits de l’Homme sur le Champ-de-Mars, Paris 7e

Tarifs : 29€ plein tarif, 19€ pour les 8-17 ans

Réservez sur le site de Viality Tour