Voyage Voyage : le festival gratuit débarque durant un week-end sur le canal Saint-Denis

Du 3 au 5 juillet 2026, le festival itinérant Voyage Voyage débarque sur le canal Saint-Denis pour célébrer le début de l’été. Durant ce week-end, vous pourrez écouter des concerts, vous détendre sur des transats, vous initier au mix ou chiner dans une friperie… En sachant que toutes les activités sont libres d’accès et gratuites !

Un festival au bord de l’eau

Le festival Voyage Voyage débarque sur le canal Saint-Denis, avec la péniche Le Barboteur en collaboration avec Vénus Club et Friendsome Records. Ce festival s’arrête une nouvelle fois sur le bassin de la Maltournée pour trois jours de festivités gratuites où l’on pourra profiter de musique, d’ateliers créatifs, d’activités sportives, d’animations et d’un marché d’artisans. Sur place, deux scènes mêleront des concerts et des DJ sets, avec Abdul & the Gang, CLEO 2.5.A.7, Maïa, Nordust, Olkan & la Vipère Rouge ou Vickies B2B Michel D.

Un air de vacances

Si « Voyage Voyage » fait référence au célèbre tube de Desireless, il évoque aussi l’idée de vacances, d’évasion, de détente… Autour du bassin de la Maltournée, le festival aménage les quais comme un petit village en bord de mer : on y trouve son marché des créateurs, quelques baraques où manger, des espaces avec transats et parasols pour se reposer, et une exposition de photographies à découvrir au bord de l’eau.

Par ailleurs, petits et grands pourront venir s’amuser durant tout le week-end sur les grands jeux en bois installés tout au long de l’événement. Un terrain de pétanque sera aussi ouvert sur les berges afin de tester vos talents pour tirer ou pointer avec les boules… Tout plein d’espaces culturels et ludiques, en accès libre et entièrement gratuit, pour commencer le mois de juillet de manière conviviale et festive.

Construire un bateau, chiner ou créer un mix

Parmi les nombreuses activités proposées à Voyage Voyage, vous pourrez venir dessiner en équipe au bord du canal Saint-Denis en buvant un verre, vous initier au mix (cours ouvert pour les adultes et les enfants), apprendre le live painting et décorer les berges avec vos bombes de peinture, vous faire tirer les cartes ou prendre une pause « nail art » pour décorer vos ongles avant d’aller danser. Une friperie sera aussi installée durant le week-end pour chiner des vêtements vintages. De quoi profiter du début de l’été !

Voyage Voyage

Bassin de la Maltournée, 93200 Saint-Denis

Du 3 au 5 juillet 2026

Gratuit

À lire également : À La Plaine Saint-Denis, cette grande académie en bois forme aux arts du cirque contemporain

Image à la une : © Festival Voyage Voyage