Ce nouveau spectacle à Paris rend hommage à l’art du cabaret

À Paris, le cabaret n’a pas fini de nous surprendre ! La Bouche Cabaret lance son tout premier spectacle de théâtre musical, « With Love Baubo », orchestré par Mascare. À l’Apollo Théâtre, cette création nous invite à découvrir le cabaret sous un angle inattendu : celui de la rencontre, de la création, de la liberté et de la transgression. Une véritable lettre d’amour à l’art du cabaret.

Le cabaret comme terrain de rencontre

Et si le cabaret était avant tout une histoire de rencontres ? Au début, il y a la solitude. Des artistes qui avancent chacun de leur côté, sans forcément savoir que cette vie sera la leur. Certains ont longtemps cherché leur place, parfois en dehors des chemins qui semblaient tout tracés pour eux. Et puis, petit à petit, des trajectoires se croisent. Les solitudes se répondent et la scène devient un espace où chacun peut enfin trouver sa place. C’est précisément cette rencontre que raconte « With Love Baubo ». À l’Apollo Théâtre, ce spectacle pas tout à fait comme les autres nous invite à découvrir le cabaret autrement : comme un espace de liberté, de création et de rencontre.

Une déclaration d’amour à l’art du cabaret

« With Love Baubo » explore ainsi ce qui fait la magie du cabaret : sa capacité à se réinventer, à prendre toute la place quand on nous en a parfois laissé trop peu et, surtout, à regarder les autres briller. Car derrière les costumes et les performances, le spectacle parle aussi de place, de liberté et de création. Il y a cette idée que l’on peut parfois devoir « tout arracher » pour trouver l’endroit où l’on se sent enfin à sa place. Mais qu’une fois arrivé sur scène, il est aussi possible de souffler un peu, de regarder les autres et de se réjouir de leur lumière. Et c’est sûrement là que réside toute la beauté de « With Love Baubo » : dans cette idée que l’on est parfois plus fort ensemble que seul.

Cette liberté résonne particulièrement auprès des communautés queer, pour qui le cabaret a longtemps constitué un espace de création, d’expression et de rencontre. Sur scène comme dans la salle, on vient y chercher bien plus qu’un spectacle : on y trouve parfois une communauté, des liens, et cette sensation précieuse de pouvoir être soi-même. Le cabaret devient alors un endroit où l’on se retrouve, où l’on se reconnaît et où l’on peut, parfois, faire famille autrement. Une liberté qui semble aujourd’hui trouver un nouvel écho jusque dans les institutions. En janvier 2025, le Ministère de la Culture a lancé son tout premier Plan Cabaret, marquant une première étape dans la reconnaissance et le soutien publics de cet univers.

Des figures du cabaret français et international

Cette création collective, portée par La Bouche Cabaret, réunit Baubo et, en alternance, différentes figures du cabaret français et international. De quoi faire de chaque représentation une expérience différente et singulière, au fil des artistes présents sur scène. Ici, pas question de simplement enchaîner les numéros : les artistes traversent leurs doutes, leurs questionnements et leurs envies avant de se retrouver pour fabriquer ensemble une soirée de cabaret unique. Le spectacle s’intéresse ainsi à ce qui se passe entre les artistes, à cette énergie particulière qui naît lorsqu’on crée à plusieurs. Pour les premières représentations des 13 et 14 octobre, retrouvez aux côtés de Baubo : Bili Bellegarde, Diva Beirut, Grand Soir, Mascare et Patachtouille.

Entre solitude, rencontres et performances, « With Love Baubo » propose une vision sensible et collective du cabaret. Une invitation à découvrir un art où l’on vient autant pour briller que pour se rencontrer, créer et faire famille.

Infos pratiques :

With Love Baubo

Adresse : Apollo Théâtre, 18 Rue du Faubourg du Temple 75011 Paris

Dates : Le 13,14 octobre 2026

Horaires : à 21h30

Tarifs : À partir de 19,70 €

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Photo de couverture : ©LA BOUCHE CABARET