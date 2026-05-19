Que faire à Paris ? 10 ateliers créatifs insolites pour casser la routine

On passe nos journées derrière nos ordinateurs, alors quand vient le week-end, on a envie de vivre de vraies expériences : apprendre, découvrir un savoir-faire, fabriquer de nos mains et rencontrer des passionnés. C’est justement l’idée de Wecandoo, qui propose plus de 2000 ateliers créatifs à Paris en immersion chez des artisans pour découvrir leur univers. Fabrication de burrata, création de parfums, initiation à la coutellerie, au tufting ou encore à l’apiculture… Charles, Olivier, Gauri vous ouvrent les portes de leurs ateliers pour transmettre leur savoir-faire dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous. Voici notre sélection de 10 ateliers créatifs insolites à tester à Paris avec Wecandoo.

S’il y a bien un produit qui incarne parfaitement la saison estivale qui arrive, c’est la burrata. Crémeuse, fondante, ultra fraîche… Elle se marie à merveille avec les légumes d’été. Cet atelier original vous propose d’apprendre à fabriquer vous-même une burrata et de la stracciatella aux côtés de Julien et de l’équipe de La Latteria. Poussez les portes de leur fromagerie urbaine au cœur de Paris, réalisez votre burrata et votre stracciatella auprès d’artisans fromagers passionnés. Le petit plus qu’on adore : une dégustation généreuse de produits italiens soigneusement sélectionnés pour terminer en beauté !

Durée de l’atelier : 2h

Coût de l’atelier : 59€/personne

151 Rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris

De l’Italie gourmande de la burrata aux senteurs ensoleillées de la Côte d’Azur, cap sur Grasse et ses artisans parfumeurs pour un atelier insolite. Gauri, créatrice de parfums, vous initie aux bases de la parfumerie avant que vous passiez à la création personnalisée de votre parfum, guidé dans les dosages et les accords. Pendant le temps de macération du parfum, l’atelier se poursuit autour d’un verre de vin (ou d’une alternative sans alcool) et d’un plateau de fromages de l’Île Saint-Louis, favorisant les échanges autour de l’expérience. Vous repartez avec votre flacon de 50 ml, trois échantillons et des conseils pour conserver votre création. Le petit plus qu’on adore : Gauri conserve la formule de votre parfum afin de pouvoir le reproduire si vous souhaitez le recommander une fois le flacon terminé.



Durée de l’atelier : 2h15

Coût de l’atelier : 108€/personne

21 Rue le Regrattier, 75004 Paris

Restons dans les activités manuelles, avec Pierre-Antoine et son équipe, qui vous plongent dans l’univers de la poterie pour façonner votre propre pièce en céramique. Installé au tour, vous découvrirez les gestes essentiels pour créer une tasse, un bol ou un gobelet, du centrage de la terre jusqu’à la levée de la forme. Une fois la pièce réalisée, vous confiez votre création à l’artisan, qui se charge du séchage, de l’émaillage et des cuissons. Quelques semaines après, vous venez récupérer votre pièce en céramique. Une excellente idée cadeau pour la fête des mères ! Le petit plus qu’on adore : Un DIY facile à réaliser qui accompagnera tous vos futurs petits-déjeuners.



Durée de l’atelier : 2h

Coût de l’atelier : 60€/personne

73 Rue d’Amsterdam, 75008 Paris

Vis ma vie d’apiculteur ! Si les abeilles vous fascinent, cet atelier immersif est fait pour vous. Étienne commence par une présentation illustrée du fonctionnement d’une ruche et des activités des abeilles, pour mieux les comprendre avant de les approcher. Vous enfilez ensuite la tenue d’apiculteur et partez visiter le rucher afin d’observer et manipuler une ruche en conditions réelles. L’atelier se poursuit avec un focus sur la récolte du miel et le travail minutieux des abeilles. Le petit plus qu’on adore : vous repartez avec un pot de miel de 250g, à déguster ou à offrir.

Durée de l’atelier : 3h

Coût de l’atelier : 55€/personne

37 Bd Rouget de Lisle, 93100 Montreuil

Restons dans la découverte, avec une expérience créative mêlant savoir-faire artisanal et expression personnelle. Le tufting est une technique de tissage artisanal moderne que vous découvrez dans l’atelier d’Alice. Cette dernière vous accueille pour vous initier aux bases de cette méthode accessible à tous. Vous choisissez ensuite vos couleurs parmi un large nuancier, puis passez à la pratique avec le tufting gun. Pas à pas, votre création prend forme. À la fin de la séance, vous repartez le jour même avec votre tapis tufté. Il ne vous restera plus qu’à réaliser les finitions chez vous — collage et mise en forme — grâce au matériel fourni par Alice. Le petit plus qu’on adore : l’atelier se fait en petit groupe, ce qui permet une expérience vraiment personnelle et des conseils au cas par cas.



Durée de l’atelier : 2h

Coût de l’atelier : 90€/personne

120 Bd Sérurier, 75019 Paris

Si vous êtes plutôt “mains dans la terre”, c’est l’atelier qu’il vous faut. Plongez dans l’univers de l’art végétal et composez votre propre terrarium lumineux, grâce à Aude ! Un véritable petit écosystème vivant, presque autonome, qui fonctionne grâce à l’auto-arrosage et à la photosynthèse : idéal même sans avoir la main verte ! Vous le réalisez de A à Z, d’abord vous choisissez les couches de terres et de sables, puis passez à la mise en scène végétale : placement des plantes, ajout des éléments décoratifs, pinces et pinceaux en main. Aude vous accompagne pas à pas et vous donne ses conseils pour comprendre et entretenir votre terrarium. À la fin de l’atelier, vous repartez avec votre création personnalisée, prête à apporter une touche de nature et de lumière à votre intérieur. Le petit plus qu’on adore : ces petites jungles miniatures ne demandent pas beaucoup d’entretien et peuvent durer des années !



Durée de l’atelier : 2h

Coût de l’atelier : 69€/personne

12 Rue Auger, 75020 Paris

Embarquez pour la ferme urbaine perchée sur le toit de l’école Cuisine Mode d’Emploi(s), créée par le chef étoilé Thierry Marx. L’atelier commence par une introduction sur le fonctionnement et les enjeux d’une ferme urbaine, avant de vous plonger dans cet environnement verdoyant et fleuri. Vous pourrez également goûter les différentes herbes et fleurs aromatiques cultivées sur place. Dans un second temps, vous réalisez vos propres papiers ensemencés, en cueillant vous-même les plantes, fleurs et graines qui viendront composer votre création. Margaux vous guide dans la réalisation de votre composition végétale unique. Une fois prêt, votre papier ensemencé peut devenir une carte à offrir… ou à garder pour soi, avant de le planter vous-même à l’endroit qu’il vous plaira. Le petit plus qu’on adore : le cadre de l’atelier ! Perché avec vue sur les toits de la capitale autour d’une expérience aussi ludique qu’insolite !



Durée de l’atelier : 2h

Coût de l’atelier : 30€/personne

3 Rue Albert Marquet, 75020 Paris

Bienvenue dans l’univers de la coutellerie d’art ! Charles, passionné, très pédagogue et doté d’un véritable don de transmission, partage son savoir avec beaucoup d’humour tout en sachant être rassurant. C’est lui qui a souhaité remettre au goût du jour la tradition du couteau régional en créant « Le Petit Parisien », le couteau du gentleman de l’apéro. Inspiré des couteaux de marin, ce modèle labellisé « Fabriqué à Paris » rend hommage à Paris, ville fluviale. Lors de cet atelier, vous apprenez à fabriquer votre propre couteau. Vous commencez par choisir le bois de votre manche, puis passez au travail des pièces métalliques : platines, ressort et lame, avec la réalisation d’un guillochage sur-mesure. Vient ensuite la découpe du manche à la scie à chantourner, puis l’assemblage de l’ensemble. Vous obtenez alors une première version de votre couteau, place aux finitions : ponçage, polissage et aiguisage viennent révéler toute son élégance. Vous repartez pas peu fier avec votre « Petit Parisien », un objet unique façonné de vos mains. Le petit plus qu’on adore : sans doute l’un des ateliers les plus originaux de cette sélection. Plus qu’une simple initiation, cette journée est une véritable immersion auprès d’un maître artisan passionné, qui vous fait découvrir si vous en doutiez, l’étendue de vos capacités.

Durée de l’atelier : 8h

Coût de l’atelier : 360€/personne

37 bis Rue de Montreuil, 75011 Paris

Idée fête des pères en approche… Plongez dans l’univers enivrant des spiritueux avec Olivier, passionné et fin connaisseur du rhum, qui vous ouvre les portes de son atelier. Dès votre arrivée, vous êtes accueilli autour d’un verre de rhum et de chocolats grands crus d’Edwart, avant une introduction à l’histoire et aux savoir-faire de l’un des plus anciens alcools au monde. L’atelier se poursuit avec une dégustation de plusieurs rhums venus des quatre coins du monde, chacun dévoilant ses propres arômes et subtilités, accompagnés d’accords chocolatés soigneusement sélectionnés. Grâce aux conseils d’Olivier et aux connaissances acquises au fil de la dégustation, vous composez ensuite votre propre assemblage de rhum artisanal, dans l’esprit des rhums Navi. À la fin de l’expérience, vous repartez avec une fiole de 200 ml de votre création personnelle avec sa jolie étiquette. L’atelier idéal pour impressionner vos potes au prochain apéro ! Le petit plus qu’on adore : au-delà de votre bouteille personnalisée, vous repartez avec de solides bases en dégustation de rhum.

Durée de l’atelier : 2h

Coût de l’atelier : 85€/personne

53 Rue Amelot, 75011 Paris

Après les arômes boisés du rhum, place aux saveurs délicates et réconfortantes de la pâtisserie japonaise. Agathe vous invite à découvrir l’univers des mochis, ces petites douceurs à base de pâte de riz gluant renfermant une ganache et du anko. Autour d’un thé, Agathe vous accueille dans une ambiance conviviale et partage les bases ainsi que l’héritage culinaire du mochi. Vous passez ensuite à la pratique en apprenant à façonner vos propres mochis, avec ce geste délicat qui permet de cacher un cœur fondant à l’intérieur de la pâte de riz. À la fin de l’expérience, vous repartez avec 5 mochis maison, prêts à être dégustés. Le petit plus qu’on adore : Agathe s’adapte si besoin aux régimes ou préférences alimentaires des participants.



Durée de l’atelier : 1h30

Coût de l’atelier : 70€/personne

13 bis Rue Saint-Maur, 75011 Paris