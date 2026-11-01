Les calendriers de l’Avent les plus gourmands de 2026 pour patienter jusqu’à Noël

Chocolats raffinés, confitures originales, bonbons régressifs ou biscuits à croquer… Cette année encore, les calendriers de l’Avent rivalisent d’imagination pour nous faire patienter jusqu’à Noël ! Des créations des grands chocolatiers aux petits plaisirs à moins de 15 €, sans oublier nos compagnons à quatre pattes, voici notre sélection gourmande pour décembre 2026.

1. Les grands chocolatiers

Yannick Alléno

Pour Noël 2026, le chef le plus étoilé du monde s’est inspiré de son célèbre restaurant parisien, le Pavillon Ledoyen, pour imaginer un calendrier de l’Avent gastronomique et féerique. Sur ce coffret joliment illustré, le prestigieux établissement apparaît sous la neige, entouré de chefs pâtissiers et de gousses de vanille, l’épice préférée de Yannick Alléno. À l’intérieur, des créations chocolatées originales témoignent de toute l’inventivité du chef : praliné à la pistache salée, amande grillée, noisette et agrumes, marron et sobacha ou encore maïs toasté associé au cacao du Venezuela… Et des mots sont à trouver pour former un joli conte de Noël le 25 décembre !

Prix : 65 € (240 g)

Disponibilité : à partir du 3 novembre 2026

Où l’acheter ? : 25 rue du Vieux-Colombier (6e), 9 rue du Champ-de-Mars (7e) et Galeries Lafayette Le Gourmet (9e) et sur le site des chocolats Yannick Alléno

Louis Fouquet

Chez Louis Fouquet, les confiseries d’autrefois occupent toujours une place de choix. Fondée en 1852, cette maison parisienne cultive un savoir-faire artisanal que l’on retrouve dans son magnifique calendrier de l’Avent rouge et doré s’ouvrant comme un grimoire. Rappelant les vitrines de Noël d’antan, il renferme de délicieux pralinés, ganaches, croustillants, mendiants, oursons, calissons, pâtes de fruits et marrons glacés au fil de ses 24 fenêtres. Un assortiment atypique, qui permet de retrouver quelques douceurs devenues plus rares que les chocolats traditionnels.

Prix : 75 €

Où l’acheter ? : 46 rue du Bac, Paris 7e ; 23 rue François-Ier, Paris 8e ; 36 rue Laffitte, Paris 9e ; Galeries Lafayette Le Gourmet 35 boulevard Haussmann, Paris 9e ; 54 rue de Passy, Paris 16e ; et sur le site de Louis Fouquet

2. Les maisons emblématiques

Lenôtre

Cette année, Lenôtre nous emmène jusqu’au cercle polaire avec un sublime calendrier de l’Avent qui réserve une surprise dès son ouverture. Sous son écrin bleu nuit orné d’un ours blanc et de constellations, se déploie un paysage de papier en trois dimensions avec forêts enneigées, animaux arctiques et village illuminé. Un décor féerique inspiré du thème « Noël sous la Voie lactée », imaginé pour orner votre intérieur. Une fois le décor posé, place aux 24 chocolats au lait et noirs garnis de pralinés fondants, qui accompagnent le compte à rebours jusqu’à Noël avec gourmandise. Un calendrier que l’on prend autant de plaisir à contempler qu’à déguster !

Prix : 69 € (310 g)

Disponibilité : à partir du 15 novembre 2026

Où l’acheter ? : sur le site de Lenôtre

Ladurée

Avec son élégant coffret rose pâle et or, Ladurée rend hommage au Paris des fêtes de fin d’année. Imaginé comme un livre que l’on déploie, ce calendrier de l’Avent dévoile une délicate illustration de la célèbre maison parisienne, entourée de sapins de Noël, de petits oiseaux et même d’un traîneau tiré par des rennes. Derrière ses 24 fenêtres se cachent autant de douceurs chocolatées, accompagnées de jeux, d’anecdotes et de petites surprises pour patienter jusqu’au réveillon. Un calendrier qui cultive le raffinement et l’esprit ludique chers à Ladurée, et dont on aurait presque envie de conserver le coffret une fois les fêtes terminées…

Prix : 49 €

Disponibilité : depuis le 1er novembre 2026, exclusivement dans les boutiques Ladurée

3. Pour raviver les souvenirs d’enfance

Bonne Maman

Avec Bonne Maman, les tartines du petit-déjeuner prennent des airs de fête tout au long du mois de décembre ! Pour son calendrier de l’Avent 2026, la célèbre maison française a réuni 23 petits pots de confitures, pâtes à tartiner et caramels (dont quatre créations inédites) dans un coffret XXL qui s’inspire de la décoration du sapin. Parmi nos recettes préférées à découvrir : du caramel au chocolat noir et de la confiture de fraises à la vanille de Madagascar. Quant à la dernière case, elle réserve une surprise à accrocher dans l’arbre de Noël. Un petit conseil : on vous conseille d’aller l’acheter rapidement car il est vite en rupture de stock chaque année…

Prix : 34,90 €

Où l’acheter ? : sur le site de Bonne Maman et dans les circuits spécialisés.

St Michel

Si les célèbres galettes St Michel ont bercé vos goûters d’enfance, vous serez ravis de découvrir le calendrier de l’Avent 2026 de cette biscuiterie familiale depuis 1905. Il réunit 12 recettes différentes, entre grands classiques et créations spécialement imaginées pour les fêtes. On y retrouve ainsi des galettes pur beurre, des madeleinettes aux oeufs, natures ou aux saveurs d’hiver, des financiers et sablés, mais aussi des gourmandises plus originales comme un brownie au chocolat, un shortbread au citron ou un biscuit au chocolat et à la fève tonka. Le tout dans un joli décor de Noël où les petites cocottes emblématiques de la marque s’affairent autour du sapin.

Prix : 19,95 € (265 g)

Où l’acheter ? : sur le site de Saint Michel et dans les points de vente de la marque

La Grande Épicerie de Paris

Il se passe de drôles de choses dans les cuisines de La Grande Épicerie de Paris… Sur son adorable calendrier de l’Avent 2026, une joyeuse équipe d’oursons en guimauve s’affaire aux fourneaux, en clin d’œil à l’atelier de pâtisserie installé sous le magasin de la rue de Sèvres. Et ces petits personnages donnent immédiatement le ton : ici, la guimauve est reine ! Les cases dévoilent différentes déclinaisons (chocolat noir, au lait, blanc, framboise, citron…) de cette confiserie moelleuse, pour le plus grand plaisir des amateurs de gourmandises régressives.

Prix : 29,90 €

Où l’acheter ? : dans les magasins La Grande Épicerie de Paris et sur le site de la Grande Épicerie de Paris (livraison partout en France).

4. Les calendriers de l’Avebt à petits prix (moins de 15 €)

Les 2 Marmottes

Pour son tout premier calendrier de l’Avent, la maison haut-savoyarde Les 2 Marmottes a choisi de miser sur la simplicité et les petits plaisirs du quotidien. Proposé à moins de 10 €, il renferme 24 sachets de thés bio et d’infusions aux plantes (naturelles, sans arômes ajoutés ni huiles essentielles), avec une saveur différente à découvrir chaque jour. Earl Grey, infusion au thym, tisane Coup de Boost… De quoi s’accorder une pause bien méritée pendant l’effervescence des fêtes ! Autre particularité : son format compact et recyclable se déplie pour dévoiler un charmant paysage de montagne enneigé, qui trouve facilement sa place au pied du sapin !

Prix : 9,95 € (24 sachets)

Où l’acheter ? : en grande distribution et sur le site Les 2 Marmottes

Haribo

Pour son édition 2026, Haribo a imaginé une belle histoire de Noël à découvrir jour après jour. Intitulé « Le Spectacle de l’hiver », son calendrier raconte les préparatifs d’une grande parade de Noël en 24 épisodes. Chaque case renferme une partie du récit, ainsi qu’une gourmandise Haribo (Dragibus, Goldbears, Happy Cola, Maoam…) et un indice. En réunissant les lettres rouges dissimulées au fil des jours, les enfants pourront déchiffrer un message secret. On aime aussi la nouveauté amusante de cette année : certains éléments du calendrier sont phosphorescents et brillent dans le noir !

Prix : 12,90 € (310 g)

Où l’acheter ? : dans les boutiques Haribo, en grande distribution et sur le site Haribo⁠

KitKat, Smarties et Lion

Pourquoi choisir entre KitKat, Smarties et Lion quand on peut retrouver les trois dans un même calendrier ? Pour Noël 2026, Nestlé réunit ses célèbres marques dans un coffret inédit dévoilant une ville enneigée aux vitrines illuminées. Chaque jour, on alterne entre le croustillant des KitKat, les chocolats colorés Smarties et le caramel fondant des Lion. Un assortiment qui mise sur les saveurs familières et les souvenirs d’enfance, avec une figurine Père Noël en chocolat cachée dans la dernière case !

Prix : 11,99 € (189 g)

Où l’acheter ? : en grande distribution

5. Pour nos amis à quatre pattes

Lily’s Kitchen

Parce que nos fidèles compagnons ont aussi droit à leur compte à rebours avant Noël, Lily’s Kitchen propose un calendrier de l’Avent spécialement imaginé pour les chiens. Derrière ses 24 fenêtres se cachent de petits biscuits de Noël cuits au four, avec notamment deux recettes originales : beurre de cacahuètes et banane, et camomille et passiflore. Présenté sous la forme d’une adorable boutique de friandises enneigée, ce calendrier permet d’associer nos toutous aux petits rituels de décembre, sans leur donner de chocolats ni de gourmandises destinées aux humains (qui sont nocives pour eux). Lily’s Kitchen propose également toute une collection de Noël avec des friandises festives à la dinde, des biscuits à croquer et même un repas de fête à la dinde et au jambon, accompagné de sa garniture. De quoi gâter nos animaux de compagnie jusqu’au réveillon !

Prix : 13,99 € (68 g)

Où l’acheter ? : en animalerie et sur le site de Lily’s Kitchen⁠