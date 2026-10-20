Oubliez les chocolats : ces calendriers de l’Avent cachent 24 dégustations de rhum !

Et si, cette année, les traditionnels chocolats de l’Avent laissaient place à un petit tour du monde des rhums ? Derrière leurs 24 cases, ces calendriers insolites réservent bien des surprises : découvertes de distilleries, dégustations de cuvées venues des quatre coins du monde ou encore créations gourmandes. Mais face à des sélections de plus en plus variées, difficile de savoir lequel choisir… Voici donc quelques pistes pour trouver LE calendrier qui fera vraiment plaisir, à offrir, ou à garder pour soi. Pour cela, on vous emmène sur boutique-rhum.com, une boutique en ligne française spécialisée dans le rhum, qui rassemble une sélection de calendriers de l’Avent du rhum pour tous les profils.

Pour les aventuriers : des calendriers de l’Avent du rhum qui font voyager

C’est sans doute ce qui rend les calendriers de l’Avent du rhum si intéressants : la possibilité de découvrir des bouteilles que l’on n’aurait pas forcément pensé à acheter. Car derrière le mot « rhum » se cachent des traditions très différentes, des Caraïbes à l’océan Indien, en passant par l’Amérique latine. Pour les amateurs de découvertes, mieux vaut donc privilégier un calendrier réunissant plusieurs origines et distilleries. Le 24 Days of Rum propose par exemple 24 rhums de différentes origines, accompagnés de deux verres et de carnets de dégustation. Une jolie manière de comparer les arômes, de noter ses préférences et, pourquoi pas, de dénicher sa prochaine bouteille favorite.

Autre possibilité, le calendrier Spirits of Christmas, nouveauté 2026 proposée en exclusivité en France chez Boutique-rhum.com, qui réunit 24 rhums et spiritueux à base de rhum de différentes maisons, parmi lesquelles Planteray et Rum Nation. Une sélection intéressante pour celles et ceux qui aiment varier les plaisirs plutôt que de rester fidèles à une seule marque.

Pour les gourmands : des rhums arrangés aux saveurs fruitées

Tout le monde n’apprécie pas forcément les spiritueux secs ou les dégustations très puissantes. Pour les palais attirés par les saveurs fruitées et les recettes parfumées, les calendriers consacrés au rhum arrangé constituent une alternative séduisante. C’est notamment le parti pris de Mama Sama, dont le calendrier renferme 24 mignonnettes de 3 cl élaborées à partir de rhum agricole de Guadeloupe, accompagnées de deux verres. Fruits, associations originales et recettes exclusives sont aussi proposées pour enrichir l’expérience.

Pour les amateurs fidèles : miser sur un univers familier

Si certains aiment être surpris, d’autres préfèrent retrouver des saveurs qu’ils connaissent et apprécient déjà. Dans ce cas, un calendrier consacré à une maison peut être plus judicieux qu’un assortiment de références très différentes. Avec ses 24 Experiences, Old St. Croix, anciennement A.H. Riise, invite ainsi à explorer son univers aux profils ronds et gourmands. Une proposition qui devrait particulièrement intéresser les amateurs de cette signature. C’est d’ailleurs un bon réflexe lorsqu’on souhaite offrir un calendrier : se renseigner discrètement sur les bouteilles que la personne aime déjà. Car un amateur de rhums agricoles au caractère affirmé n’aura pas nécessairement les mêmes attentes qu’un adepte de spiritueux doux et vanillés…

Quel budget prévoir pour un calendrier de l’Avent du rhum ?

Il faut compter environ 79 à 85 € pour les modèles actuellement proposés dans la sélection de boutique-rhum.com, boutique en ligne française spécialisée dans le rhum depuis 2011. Mais le prix ne doit pas être le seul critère : mieux vaut également regarder la contenance des fioles, la diversité des références et les éventuels accessoires fournis. Certains calendriers comprennent des verres ou des carnets de dégustation, tandis que d’autres misent davantage sur la sélection des spiritueux. L’intérêt de cette boutique spécialisée est justement de pouvoir comparer plusieurs univers, des références accessibles aux cuvées plus prestigieuses, avec des informations permettant de choisir selon ses goûts et son budget.

Et si le calendrier de l’Avent devenait une idée cadeau ?

Il y a quelque chose d’assez plaisant à offrir un cadeau qui ne se découvre pas en une seule fois. Avec un calendrier de l’Avent du rhum, le plaisir se prolonge tout au long du mois de décembre, au rythme des dégustations et des nouvelles découvertes. Et pour ceux qui préfèrent offrir un coffret ou une belle bouteille plutôt qu’un calendrier, la boutique propose également des coffrets de rhum à offrir, des assortiments découverte et des cuvées plus prestigieuses. Une dernière précaution avant de commander : certains calendriers sont proposés en quantités limitées. Mieux vaut donc s’y prendre suffisamment tôt pour avoir le choix et recevoir son coffret avant le 1er décembre !

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