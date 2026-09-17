Les meilleurs espaces de coworking à Marseille où poser son ordinateur en 2026

Travailler face au Vieux-Port, rejoindre une communauté de créatifs ou s’installer au cœur d’Euroméditerranée : Marseille ne manque pas d’espaces de coworking où poser son ordinateur. Certains offrent même des terrasses panoramiques, des ateliers de fabrication, des espaces dédiés au sport… Que vous soyez freelance, télétravailleur de passage ou à la recherche d’un bureau pour toute une équipe, voici donc les espaces de coworking à Marseille qui ont retenu notre attention en 2026 !

Now Marseille, pour travailler face au Vieux-Port

Installé directement sur le Vieux-Port, Now Marseille occupe une ancienne voilerie où étaient fabriqués les fameux pointus marseillais. Le coworking s’étend sur 2900 m² et 4 étages, avec des postes de travail partagés, des bureaux privatifs, des salles de réunion et différents espaces communs, dont un patio végétalisé et une magnifique terrasse panoramique surplombant le Vieux-Port. Les salles de réunion ont des noms empruntés aux calanques comme En-Vau, Port-Pin, Port-Miou, Sugiton, Morgiou ou Sormiou. Now est également apprécié pour les échanges entre ses membres grâce à des événements organisés chaque semaine (ateliers, conférences, afterworks…) et son programme Now Care consacré au bien-être, au sport et à la relaxation. Les bureaux privatifs sont proposés à partir de 260 € par poste et par mois, sans engagement, avec internet haut débit, mobilier, ménage, café et thé à volonté. Un espace qui fait clairement partie des plus spectaculaires de cette sélection !

Infos pratiques : 19 quai de Rive Neuve, 13007 Marseille

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Make it Marseille, le coworking créatif

Make it Marseille ne s’adresse pas uniquement à ceux qui travaillent derrière un ordinateur : ce lieu de 450 m² mélange coworking, ateliers partagés et makerspace. On y croise ainsi des architectes, designers, artisans, communicants ou encore entrepreneurs aux profils très différents. Aux bureaux partagés s’ajoutent notamment des machines et outils de fabrication, un studio photo, un traceur grand format, des imprimantes professionnelles, des salles de réunion et des cabines téléphoniques. Autre avantage : il est possible de venir coworker à la journée sans réservation, avec des formules proposées à partir de 12,50 € par jour.

Infos pratiques : 108 rue Breteuil, 13006 Marseille

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 18h ; accès étendu selon les abonnements

Métros Estrangin-Préfecture ou Castellane

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Newton Offices, l’adresse incontournable d’Euroméditerranée

Installé entre le Vieux-Port et la Joliette, Newton Offices profite d’un emplacement particulièrement pratique au cœur d’Euroméditerranée. Il occupe 4440 m² répartis sur 6 niveaux, dans un immeuble haussmannien entièrement rénové, et compte 436 postes de travail. Le lieu s’adresse aussi bien aux indépendants qu’aux entreprises, avec des espaces partagés, des bureaux privatifs et des salles de réunion, mais aussi des alcôves et des cabines téléphoniques pour s’isoler. Fibre, café et thé à discrétion, douches et vestiaires complètent les équipements. Il est également possible d’y travailler ponctuellement : le coworking à la carte débute à 11 € HT la demi-journée, tandis que l’abonnement résident est proposé à partir de 219 € HT par mois sans engagement.

Infos pratiques : 113 rue de la République, 13002 Marseille

Métro, tram et bus, arrêt Joliette

Aller travailler au Newton Offices Marseille

The Babel Community République, un véritable lieu de vie

The Babel Community République pousse encore plus loin l’idée du lieu hybride. Installée entre le Vieux-Port et la Joliette, cette résidence de plus de 4000 m² mêle travail, restauration, sport et vie en communauté. Le lieu rassemble 180 postes de travail et 5 salles de réunion, mais aussi un restaurant avec terrasse et une salle de fitness. Il est possible de s’installer en open space ou dans un bureau fermé, tandis que des événements viennent régulièrement animer les lieux. Pour les travailleurs de passage, le pass journée est proposé à partir de 30 €, avec notamment wifi haut débit, accès aux call box et café. Une formule qui permet de profiter ponctuellement du lieu sans y installer son bureau à l’année !

Infos pratiques : 70 rue de la République, 13002 Marseille

Tram T2 et T3, arrêts République Dames ou Sadi Carnot

Voir les formules de The Babel Community République

Smack Coworking, l’adresse indépendante en plein centre

Pour ceux qui préfèrent les espaces à taille humaine aux grands réseaux, direction Smack Coworking. Installé rue Lulli, à quelques minutes à pied du Vieux-Port, ce coworking indépendant mise avant tout sur une petite communauté d’entrepreneurs, freelances et télétravailleurs. Ici, pas de pass à la journée : Smack privilégie les abonnements afin de créer une communauté plus stable et de favoriser les rencontres entre ceux qui travaillent régulièrement sur place. Le lieu propose différents espaces de travail confortables et bien équipés, avec la possibilité de s’installer en open space ou dans un espace plus calme selon ses besoins. Une alternative plus intimiste aux immenses centres de bureaux flexibles.

Infos pratiques : 24 rue Lulli, 13001 Marseille

Découvrir Smack Coworking

Centre Atlas, le coworking pratique du Prado

À quelques mètres de la place Castellane, Centre Atlas joue une autre carte : celle du coworking professionnel et particulièrement pratique. Situé avenue du Prado, le lieu propose des espaces partagés, des bureaux équipés et des salles de réunion. Son principal avantage est son emplacement : avec Castellane toute proche, l’espace est très facilement accessible en transports et permet de rejoindre rapidement aussi bien le centre-ville que les quartiers sud. Il constitue donc une bonne alternative aux coworkings concentrés autour du Vieux-Port et de la Joliette. Il est aussi possible d’y travailler de manière ponctuelle : la demi-journée débute à 19 € HT et la journée à 25 € HT.

Infos pratiques : 24 avenue du Prado, 13006 Marseille. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.

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Mitwit Marseille Préfecture, pour les réunions et événements

À quelques minutes de Castellane et de la Préfecture, Mitwit Marseille Préfecture constitue une autre option intéressante, notamment pour les équipes qui cherchent un espace capable de s’adapter à différents usages. Bureaux, coworking et salles de réunion se côtoient dans cette adresse du 6e arrondissement. Le lieu compte notamment 4 salles de réunion, dont une salle créative pouvant accueillir jusqu’à 32 personnes, ainsi qu’un plateau modulable qui peut être privatisé pour des événements réunissant jusqu’à 100 personnes. Réunion, formation, séminaire ou journée de travail : l’espace se prête donc à des formats assez différents, avec en plus des terrasses extérieures !

Infos pratiques : 18 rue Balthazar-Dieudé, 13006 Marseille

Découvrir Mitwit Office Marseille

À Marseille, on peut donc désormais choisir son coworking presque comme son quartier : face aux bateaux du Vieux-Port, au milieu des créatifs, à deux pas de Castellane ou au cœur d’Euroméditerranée. De quoi rendre les journées de télétravail un peu moins monotones !