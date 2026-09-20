5 hôtels parfaits pour séjourner en famille près de Paris

Envie de vous évader de Paris avec les enfants sans passer des heures en voiture ? Autour de la capitale, certains domaines ont fait des séjours en famille une véritable spécialité. Parc aquatique et cottages en pleine nature, château avec Kids Club, ancien moulin à partager en tribu ou appart’hôtel à quelques minutes de Disneyland Paris… Voici nos adresses préférées pour s’offrir une escapade avec les enfants, des tout-petits aux adolescents !

1. Villages Nature Paris, un immense terrain de jeux pour toute la famille

À seulement une trentaine de minutes de Paris, le domaine Center Parcs Villages Nature Paris rassemble au même endroit des cottages en pleine nature, plusieurs restaurants, une ferme, un lac, des jardins et une multitude d’activités pour tous les âges. Qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, que l’on voyage avec de jeunes enfants ou des adolescents, chacun peut ainsi composer son séjour à son rythme, selon ses envies, tout en partageant des moments en famille. Son espace aquatique Aqua Mundo est impressionnant avec ses bassins, sa piscine à vagues et ses toboggans (dont certains promettent de belles sensations !). En plus, il est accessible toute l’année, quelle que soit la météo. Durant le séjour, les plus jeunes peuvent aussi profiter des espaces de jeux indoor et partir en balade à poney ou rencontrer les animaux de la Ferme BelleVie, tandis que les plus grands et les adolescents peuvent notamment tester l’escalade ou le bowling. Et certaines activités, comme l’Aqua Mundo ou les balades à pied et à vélo dans le domaine, permettent de se retrouver tous ensemble. Les parents qui souhaitent s’accorder une pause peuvent rejoindre le Spa Deep Nature® pour un massage, un soin du visage ou du corps. Mais ce qu’on aime surtout ici, c’est qu’il n’y a pas de chambres d’hôtel classiques : on séjourne principalement dans de véritables cottages pouvant accueillir de 4 à 12 personnes, répartis en trois catégories, Comfort, Premium et VIP. Plusieurs chambres, une cuisine entièrement équipée et une terrasse permettent de conserver le confort et la liberté d’une maison de vacances. Lit bébé et chaise haute sont prévus, et certains cottages permettent également de venir avec son animal de compagnie. Autre avantage : le domaine se trouve à proximité immédiate de Disneyland Paris, ce qui permet de combiner facilement les deux expériences sans faire de Disney l’unique raison du séjour. Et pour une escapade décidée au dernier moment, Center Parcs propose actuellement jusqu’à -15 % sur certains séjours réservés moins de deux mois avant le départ (selon les dates et disponibilités) !

Villages Nature Paris – Center Parcs

Route de Villeneuve, 77700 Bailly-Romainvilliers

Réserver un séjour à Villages Nature Paris

Découvrir l’offre Last Minute

2. Le Château de Villiers-le-Mahieu, une maison de campagne XXL

Dans les Yvelines, le Château de Villiers-le-Mahieu fonctionne avec une formule où tout est fourni pour se sentir comme chez soi : jeux de société, vélos, barques, pétanque, piscine ou encore salle de cinéma… Ici, impossible de s’ennuyer ! Le Kids Club accueille les 4-12 ans le week-end, avec des activités qui vont de la chasse au trésor aux jeux en forêt en passant par le tir à l’arc et les activités manuelles. Des séances de bébés nageurs destinées aux 6-36 mois sont programmées certains samedis. Et les adolescents ne sont pas oubliés, avec notamment flipper, fléchettes, jeux, sports et ateliers. Une superbe adresse des Maisons de Campagne, installée dans un parc arboré de 12 hectares, où même les repas, goûters et apéros sont en accès libre !

Château de Villiers-le-Mahieu

Rue du Centre, 78770 Villiers-le-Mahieu

Reserver un week-end aux Maisons de Campagne

3. Le Domaine de Richebourg, pour réunir sa tribu dans un lieu chargé d’histoire

Ouvert après une importante restauration achevée en 2025, le Domaine de Richebourg est l’une des nouvelles adresses de Pierres d’Histoire dans les Yvelines. À environ 45 minutes de Paris en voiture, cet ancien moulin s’étend sur 3 hectares et réunit 11 maisons indépendantes. La plus grande, composée de deux maisons communicantes, peut recevoir jusqu’à 11 personnes, avec 5 chambres et 2 salles de bains. De quoi partir avec les enfants, les grands-parents, les cousins ou quelques amis sans sacrifier son indépendance ! Ici on profite du calme, de la piscine, du sauna et du bain nordique, ainsi que d’une grande pièce commune avec salle de jeux, très appréciable lorsque l’on séjourne avec des enfants. Les bébés sont les bienvenus, avec lit bébé disponible sur demande, et les animaux peuvent être acceptés sous conditions. Un lieu qui permet aussi de visiter Houdan, charmante ville médiévale voisine.

Domaine de Richebourg

31 route de Houdan, 78550 Richebourg

Réserver un séjour chez Pierres d’Histoire

4. L’Horloge, un appart’hôtel familial à 10 minutes de Disneyland Paris

Pour conserver le confort d’un appartement tout en profitant de services hôteliers, direction L’Horloge à Montévrain. Cet appart’hôtel kids friendly se trouve à une dizaine de minutes de Disneyland Paris, avec un service de navette partenaire proposé pour rejoindre les parcs. L’intérêt avec des enfants tient surtout à l’organisation des logements : plutôt que de devoir dîner systématiquement au restaurant, les appartements disposent d’une cuisine équipée et de véritables espaces de vie. Un petit déjeuner est proposé juste en face, au restaurant Le Moulin, avec notamment pains, œufs fermiers, fromages, fruits de saison et granolas. Une adresse qui permet aussi de passer quelques jours au vert près de Paris, de se relaxer dans un jacuzzi en extérieur, de se balader le long de la Marne et de découvrir l’étonnant Parc des sculptures de la Dhuys.

L’Horloge – Appart’Hôtel

1 chemin de Quincangrogne, 77144 Montévrain

Réserver un séjour à L’Horloge

5. L’Abbaye des Vaux-de-Cernay, un château de conte de fées pour petits et grands

Dormir dans une ancienne abbaye cistercienne au milieu de la vallée de Chevreuse : voici ce que propose l’Abbaye des Vaux-de-Cernay à moins d’une heure de Paris. Le lieu est aujourd’hui un hôtel spectaculaire, entouré de forêt et d’un vaste étang, où l’on vient autant pour le décor que pour les nombreuses activités proposées sur place. Car derrière ses airs de château de conte de fées, le domaine a largement de quoi occuper les enfants. On peut faire un tour de barque ou de pédalo sur l’étang, emprunter des vélos, aller voir les animaux de la ferme, profiter de l’aire de jeux, du cinéma ou de la gaming room, et même partir en balade à poney. Une piscine extérieure chauffée complète le programme aux beaux jours. Les enfants disposent également de leur propre Kids Club Tartine et Chocolat, accessible de 3 à 12 ans accompagnés d’un adulte, tandis qu’un programme d’activités encadrées est proposé le week-end pour les 5-12 ans. Même les repas ont été pensés pour les plus jeunes : l’Auberge et la Trattoria proposent des plats et menus adaptés aux enfants.

Abbaye des Vaux-de-Cernay

Domaine de l’Abbaye des Vaux-de-Cernay, 78720 Cernay-la-Ville

Réserver à l’Abbaye des Vaux de Cernay

Piscine et activités à volonté, château au vert ou grande maison à partager en tribu : pas besoin de traverser la France pour partir en vacances. Ces adresses ont surtout l’avantage de penser aux enfants sans oublier les parents, avec suffisamment d’activités et d’espace pour que chacun profite du séjour à son rythme. De quoi s’offrir une vraie parenthèse en famille le temps d’un week-end, à seulement quelques kilomètres de Paris !

À lire également : Les plus belles balades d’automne à faire en Île-de-France