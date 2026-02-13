7 agences immobilières nouvelle génération à découvrir à Paris en 2026

Paris assiste à une véritable révolution immobilière ! Fini les commissions à 6% qui vous coûtent une fortune. De nouvelles agences réinventent totalement le métier avec des concepts audacieux : frais fixes ultra-compétitifs, intelligence artificielle qui trouve votre acheteur, vente collective qui mutualise les carnets d’adresses, déménagement offert, visites à vélo, ou encore spécialisation pointue dans le viager… Nous avons déniché ces pionniers qui bouleversent les codes et transforment votre expérience immobilière en vous faisant économiser des milliers d’euros.

1. Homki : la révolution des frais fixes

Homki révolutionne le marché parisien en proposant des frais fixes qui sont en moyenne 3 fois moins chers que les autres agences : 6 900 € si votre bien vaut moins de 250 000 €, et 8 900 € au-delà. Créé il y a 8 ans et arrivée à Paris il y a 2 ans, ce modèle nouvelle génération a déjà accompagné plus de 15 000 clients en France. Son ADN digital, sans agence physique mais avec des agents sur le terrain, permet de répercuter les économies directement sur les clients, tout en offrant un accompagnement de A à Z : estimation gratuite à domicile par un agent local expert, photos professionnelles réalisées par un photographe agréé, diffusion de l’annonce sur tous les grands portails immobiliers avec remontée hebdomadaire, gestion des visites 7j/7 par des conseillers dédiés qui connaissent parfaitement votre quartier, et accompagnement jusqu’aux signatures chez le notaire. Les résultats parlent d’eux-mêmes : une note de 4,9/5 sur Trustpilot avec plus de 3 000 avis clients ! Mais aussi des ventes qui se concrétisent rapidement. La transparence et l’efficacité enfin réunies, avec des frais payables uniquement en cas de vente. Plus d’infos sur www.homki-immobilier.com

2. Zefir : la vente collective propulsée par l’IA

Zefir a inventé un concept révolutionnaire : la « vente collective« . Plutôt que de confier votre bien à une seule agence qui épuisera son carnet d’adresses en quelques semaines, Zefir active successivement environ 5 agents immobiliers performants de votre quartier, sélectionnés selon leurs résultats. Tous les carnets d’adresses sont centralisés pour maximiser vos chances de trouver LE bon acheteur rapidement. Résultat : une vente en moins de 58 jours en moyenne ! Zefir a aussi développé ZIA, un assistant immobilier intelligent (IA) qui fonctionne comme un chasseur personnel pour les acquéreurs afin de leur proposer les biens les plus pertinents en temps réel. Votre bien est diffusé sur plus de 30 plateformes avec des boosts réguliers, et vous suivez tout en temps réel via votre tableau de bord personnalisé. Commission de 4,99%, sans coût additionnel par rapport à une agence classique, mais avec une puissance de frappe démultipliée. Rendez-vous au 25 Rue du Mail, 75002 Paris, ou sur www.zefir.fr

3. Casavo : l’Intelligence Artificielle au service de votre vente

Casavo incarne la PropTech européenne nouvelle génération qui met l’intelligence artificielle au cœur de l’immobilier. Fondée en Italie par Giorgio Tinacci, cette plateforme a débarqué à Paris pour vraiment simplifier l’achat et la vente grâce à la technologie. Leur secret ? Des algorithmes puissants qui mettent en relation les vendeurs avec les acquéreurs les plus pertinents, en analysant des milliers de critères. Les conseillers immobiliers qui travaillent avec Casavo sont des experts terrain de leurs secteurs, dotés d’une vraie connaissance du marché local. La plateforme offre un accompagnement personnalisé, complet et transparent, avec des commissions entre 3% et 4% selon la valeur du bien (minimum 5 000 €). Innovation majeure pour 2026 : Casavo s’est allié avec Homélior, spécialiste de la rénovation énergétique, pour proposer un parcours fluide de la transaction à la rénovation. Et si vous achetez, Casavo vous accompagne dans les travaux de performance énergétique dès l’acquisition ! Un service immobilier vraiment complet et cohérent. Rendez-vous au 16 rue de la Banque, 75002 Paris, ou sur www.casavo.com

4. Hosman : l’expérience 100 % digitalisée

Hosman fait aussi partie de cette nouvelle génération d’agences immobilières entièrement digitalisées. Avec des frais fixes à partir de 6 900 € à Paris, cette agence mise sur la technologie pour offrir une expérience ultra-moderne : application mobile intuitive qui permet de suivre en temps réel l’avancée de votre dossier, visites virtuelles en 3D immersives pour faire découvrir votre bien aux acheteurs du monde entier, accompagnement par des experts locaux disponibles par chat, téléphone ou visio, et algorithmes d’estimation précis basés sur des milliers de transactions. Hosman a compris que les Parisiens d’aujourd’hui veulent de la transparence, de la rapidité et du contrôle sur leur projet immobilier. L’interface claire affiche chaque étape franchie, les retours des visites, et les statistiques de votre annonce. Le service premium inclut même un home staging virtuel pour projeter les acheteurs potentiels dans les lieux ! Une approche résolument tournée vers l’avenir qui séduit les digital natives et tous ceux qui veulent piloter leur vente du bout des doigts. Plus d’infos sur www.hosman.com

5. Doly : le déménagement offert et bien plus !

Créée en 2020, Doly a inventé le concept d’agence immobilière « tout-en-un » avec la promesse de vous offrir le déménagement lors de l’achat de votre bien ! Mais ce n’est pas tout : Doly fournit un plan coté réalisé par un architecte pour chaque bien vendu, prépare tous les documents administratifs à l’avance (diagnostics, pré-état daté, dossier de copropriété complet), et propose même un service de chasse immobilière avec accès privilégié aux biens off-market qui ne sont jamais publiés sur les portails classiques… Cette agence-boutique du 8ème arrondissement mise sur l’ultra-personnalisation et un accompagnement de A à Z qui transforme l’expérience d’achat immobilier, souvent stressante, en un parcours fluide et serein. L’équipe réduite permet un suivi individualisé de chaque client, avec une disponibilité et une réactivité exceptionnelles afin que vous puissiez vraiment tout déléguer ! Plus d’infos sur www.doly.fr

6. RP Green : l’agence 100 % éco-responsable

Première franchise immobilière entièrement éco-responsable de France, RP Green casse les codes du secteur depuis son agence pilote d’Asnières. Ici, terminé le gaspillage : zéro prospectus papier (remplacé par de jolies cartes ensemencées sur papier français), signature électronique de tous les documents pour éviter l’impression systématique, et surtout… toutes les visites se font à vélo électrique ! 60 % des clients adoptent d’ailleurs ce mode de déplacement doux qui permet de (re)découvrir Paris autrement, tout en réduisant son empreinte carbone. L’agence a banni les pratiques intrusives comme le phoning agressif et privilégie la mobilité verte pour tous ses déplacements professionnels. Fondée par Yohann Fievet, fort de 25 ans d’expérience dans l’immobilier, RP Green prouve qu’on peut conjuguer professionnalisme et engagement écologique sincère. Une démarche qui séduit une clientèle de plus en plus consciente de l’urgence climatique et qui souhaite donner du sens à toutes ses décisions… y compris immobilières. Plus d’infos sur www.rpgreen.fr

7. Renée Costes : les spécialistes du viager

Leader français du viager, Renée Costes s’est imposée comme LA référence pour ceux qui souhaitent vendre ou acheter en viager à Paris. Cette spécialisation pointue demande une expertise juridique et humaine particulière que l’équipe maîtrise parfaitement après plus de 40 ans d’expérience. L’agence accompagne vendeurs et acheteurs avec pédagogie pour expliquer les différents types de viager (occupé, libre, sans rente), calcule les bouquets et rentes de manière équitable selon des barèmes reconnus, et sécurise juridiquement chaque transaction dans les moindres détails. Pour les seniors parisiens propriétaires, c’est l’opportunité de débloquer le capital immobilisé dans leur bien tout en restant chez eux et en percevant une rente viagère qui améliore leur quotidien. Pour les acheteurs, c’est un moyen original et intelligent d’investir dans la capitale avec un apport initial réduit tout en aidant un senior. Renée Costes gère également tout l’après-vente (suivi des rentes, relations vendeur-acheteur) et organise régulièrement des conférences d’information pour démystifier ce mode de transaction encore méconnu mais qui représente une vraie solution pour de nombreux Parisiens ! Rendez-vous au 96 rue de la Victoire, 75009 Paris, ou sur www.renee-costes.com

