Les meilleures options pour se déplacer sans voiture en Île-de-France

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Ces derniers temps, se déplacer en Île-de-France sans voiture est devenu plus simple, plus rapide et surtout moins cher ! Entre l’achat de véhicules électriques personnels, les services de location et les solutions en libre-service, le choix est large. Pour vous aider à faire le meilleur, voici donc 5 options concrètes, adaptées à tous les profils.

1. Urban Glide, la trottinette électrique française

Vous l’avez sans doute remarqué, Paris s’est transformée à vitesse grand V en quelques années : moins de voitures, plus de vélos, des pistes cyclables partout… et une nouvelle façon de vivre la ville. Urban Glide accompagne cette transition avec ses trottinettes électriques pensées pour le quotidien : légères, pliables, faciles à transporter dans les transports ou au bureau. De quoi changer positivement notre routine : on évite les retards, on gagne du temps, et on économise de l’argent vu la récente augmentation du pétrole ! Une solution simple et efficace, dans l’air du temps, qui fait de chaque trajet une agréable balade.

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2. Le vélo à assistance électrique (VAE), la mobilité douce à tester en location

Le vélo électrique est aujourd’hui la mobilité douce la plus soutenue financièrement dans la région. Île-de-France Mobilités propose une aide à l’achat pouvant atteindre 400€ pour un VAE classique ou pliant, cumulable avec celle de la ville de Paris (jusqu’à 400€ supplémentaires sous conditions de ressources), soit jusqu’à 800€ d’aide totale pour un Parisien ! Les vélos reconditionnés sont également éligibles. Pour ceux qui veulent tester avant d’acheter, le service Véligo Location propose des VAE à partir de 40€ par mois (20€ en tarif réduit ou avec prise en charge employeur à 50 %). Depuis son lancement en 2019, plus de 130 000 Franciliens ont utilisé le service. En janvier 2026, l’offre s’est étoffée avec 19 nouveaux modèles : VAE, vélo pliant, vélo mécanique, vélo cargo et vélo adapté.

3. Le vélo cargo, pour les familles et les courses du quotidien

Le vélo cargo électrique a conquis les rues parisiennes en quelques années. Pratique pour les jeunes parents, pour remplacer une deuxième voiture ou pour les livraisons du quotidien, il bénéficie aussi d’une aide d’Île-de-France Mobilités : 600€ pour un vélo cargo avec assistance électrique. Les pistes cyclables élargies et les zones apaisées (zones 30, zones de rencontre…) qui se multiplient en petite couronne facilitent sa circulation, même au-delà du périph’ !

4. Les rollers et le skateboard, discrets mais efficaces

Moins visibles dans les statistiques, les rollers et skateboards restent des alternatives sérieuses pour les trajets courts en centre-ville. Silencieux, zéro émission, peu encombrants, ils trouvent leur public parmi ceux qui maîtrisent la pratique (et habitent dans des arrondissements bien pavés !). En plus, ils entrent dans la catégorie des mobilités douces reconnues par le forfait mobilité durable, ce qui leur donne une légitimité fiscale nouvelle.

5. La marche active et l’intermodalité, le plus moyen le plus sous-estimé

La marche rapide reste la mobilité douce la plus accessible et la plus fiable pour les trajets de moins de 2 km. Combinée avec les transports en commun, elle constitue la colonne vertébrale de l’intermodalité francilienne. Depuis les Jeux Paris 2024, les aménagements ont laissé un héritage concret : 21 000 nouvelles places de stationnement vélo sécurisées à proximité des sites sportifs, dont 98 500 places pérennes dans toute la région, et un parking vélo de 1 000 places au Stade de France ! Des infrastructures qui facilitent directement les combinaisons trottinette + RER ou vélo + métro.

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Crédit photo de une : Mobilités douces © Urban Glide