Les parcs à thème les plus ludiques et insolites de France

Les parcs à thème en France ont la particularité d’être aussi créatifs qu‘insolites. Entre le parc planté dans un cratère volcanique et celui qui a transformé un potager en expérience immersive, cette sélection 2026 réserve de belles surprises… Voici donc un tour d’horizon des parcs qui méritent le détour !

Vulcania, plongée dans les volcans d’Auvergne

Et si on ressortait d’un parc à thème un peu plus intelligent qu’en y entrant ? C’est le pari de Vulcania, niché au cœur de la chaîne des Puys en Auvergne. Ici, pas de manèges à sensations “classiques”, mais une immersion totale dans les forces de la nature. On embarque dans des animations dynamiques qui simulent des éruptions volcaniques, on explore les entrailles de la Terre, on assiste à des projections spectaculaires sur grands écrans… Le parc réussit à captiver et transmettre, sans ennuyer ni les petits, ni les grands, et tout ça dans un paysage classé à l’UNESCO ! En 2026, le parc continue d’enrichir son offre avec des expériences immersives renouvelées, notamment avec une programmation exceptionnelle dans le plus grand planétarium de France et avec la nouveauté Expédition Hawaï en juin prochain. Une destination parfaite pour un week-end qui change, à la fois ludique, dépaysant et passionnant.

2 route de Mazayes, 63230 Saint-Ours-les-Roches

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Le Potager Extraordinaire, le plus grand potager d’Europe

Situé en Vendée, Le Potager Extraordinaire est un parc à thème original : 7 hectares sont entièrement consacrés au végétal comestible, sur le site naturel de Beautour à La Roche-sur-Yon. On y compte plus de 1000 variétés de plantes alimentaires, dont une serre de courges capable à elle seule de surprendre les visiteurs les plus blasés avec ses drôles de spécimens. On aime le Bizarretum avec des curiosités végétales de toutes tailles, la bibliothèque potagère, le potager exotique ou encore la mini-ferme. Cette année, le parc inaugure une nouvelle saison printanière inédite, le Potager Academy, qui permettra dès le 14 mai de voir le potager se semer et se planter. Et bonne nouvelle : les Veillées Chromatiques, soirées musicales en plein air, reprennent aussi les mardis de juillet et août !

Domaine de Beautour, 85000 La Roche-sur-Yon

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Terra Botanica, un parc végétal XXL à Angers

Terra Botanica s’est installé à Angers avec une ambition assez singulière : faire d’un parc à thème un vrai voyage dans le monde du végétal, sans sacrifier les attractions. Le résultat, sur 27 hectares, est un lieu où l’on part en barque pour une Odyssée Botanique, on survole les jardins en ballon captif, et on traverse des serres remplies de 275 000 espèces végétales venues des six continents ! Ce positionnement en a fait le premier parc thématique européen entièrement dédié à l’univers des plantes. La grande nouveauté 2026 est nocturne : le parcours Terra Nocta, déambulation son et lumière à l’heure où le parc ferme ses portes aux visiteurs diurnes, s’enrichit d’un tableau inédit autour du thème de l’eau.

Route d’Épinard, 49100 Angers

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Guédelon, un château du XIIIe siècle en cours de construction

Depuis presque 30 ans, dans une ancienne carrière de la forêt de Puisaye en Bourgogne, Guédelon rassemble une équipe de bâtisseurs pour construire un château fort médiéval en utilisant exclusivement les techniques, les matériaux et les outils du XIIIe siècle. Carriers, maçons, charpentiers, forgerons, cordiers travaillent ainsi sous les yeux ébahis des visiteurs… Le château devrait être achevé aux alentours de 2030, ce qui signifie que chaque visite est différente de la précédente : en 2025, la porte principale a été posée, et la grande fenêtre gothique de la chapelle a été encadrée de 900 clous forgés à la main, en 2026, les toitures des deux tours du châtelet d’entrée sont en chantier. Plus de 300 000 visiteurs par an font le détour, à 2h de Paris, pour admirer quelque chose qu’on ne voit nulle part ailleurs ! Le site est classé Grand Site de France.

Route Départementale D955, 89520 Treigny (Yonne)

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Le Puy du Fou, l’incontournable de la Vendée

Vous ne trouverez aucun aucun manège classique au Puy du Fou : ici, tout est du spectacle vivant. Le résultat, affiné pendant près de 50 ans, lui a valu d’être régulièrement primé comme meilleur parc du monde ! L’année dernière, il a franchi pour la première fois la barre des 3 millions de visiteurs. Les spectacles couvrent 15 siècles d’histoire, des gladiateurs romains aux chevaliers médiévaux en passant par les Vikings ou encore les mousquetaires, avec des technologies de scène qui restent difficiles à retrouver ailleurs : effets pyrotechniques, cascades équestres, projections, animaux dressés… La Cinéscénie, spectacle nocturne joué 28 fois par saison du 6 juin au 12 septembre 2026, reste l’attraction la plus mythique : 12 000 spectateurs assis et 1200 acteurs sur scène, sur un lac illuminé. Et en 2026, le parc ajoute un nouveau grand spectacle en salle autour du thème du cinéma.

Les Epesses, 85590 Saint-Crespin-sur-Moine

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Futuroscope, 40 attractions et un nouveau parc aquatique

Entre divertissement et sciences, le Futuroscope met constamment à jour de son catalogue d’attractions. Il a récemment ouvert l’Aquascope (un complexe aquatique de 6 000 m² avec 8 toboggans géants et une piscine à vagues) et depuis quelques mois deux nouvelles expériences : La Serre des Mondes, une immersion végétale et sensorielle dans un pavillon rénové, et Pulse ! L’Odyssée Électrique, un voyage interactif sur le thème de l’énergie. Ne ratez pas le spectacle nocturne La Clé des Songes, projeté chaque soir sur le lac, compris dans le billet.

Avenue René Monory, 86130 Jaunay-Marlan

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Crédit photo de une : © Le Futuroscope