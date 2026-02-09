De Mirapolis à Marineland, ces parcs d’attractions disparus devenus des lieux figés dans le temps

C’est l’histoire d’un rêve un peu fou, d’une ambition très française… et d’un échec retentissant. Mirapolis, premier grand parc d’attractions hexagonal, ouvre en grande pompe en 1987 à Cergy-Pontoise. Présenté comme le « Disneyland français », le parc voulait célébrer les contes, les légendes et la culture nationale, sans copier les Américains. Son symbole ? Une gigantesque statue de Gargantua, haute de 35 mètres, visible à des kilomètres à la ronde. Cet échec devenu culte est raconté dans un documentaire de Louis Daboussy, disponible sur la plateforme de France Télévisions. D’autres parcs d’attraction n’ont pas rencontré le succès, retour sur ces parcs d’attraction qui ont fermé leurs portes.

1. Mirapolis – Le rêve français qui s’est effondré (1987-1991)

Impossible d’ouvrir ce classement sans évoquer Mirapolis, sans doute le parc d’attractions fermé le plus mythique de France. Inauguré par Jacques Chirac, alors Premier ministre, le 21 mai 1987 à Courdimanche, dans le Val-d’Oise, ce premier grand parc à thème hexagonal voulait rivaliser avec les géants du genre en misant sur une identité résolument française. Inspiré des fables, des contes et de la littérature nationale, il était dominé par une monumentale statue de Gargantua, haute de 35 mètres, devenue son emblème. Malgré des débuts prometteurs, le parc ne parviendra jamais à atteindre la rentabilité espérée, fragilisé par une fréquentation inégale et l’arrivée imminente de Disneyland Paris. Après seulement quatre saisons, Mirapolis ferme définitivement ses portes en octobre 1991. Démoli dès 1993, dynamité en 1995, le site est aujourd’hui un terrain de jeu pour les amateurs de nostalgie et d’urbex, et le symbole d’un rêve trop ambitieux pour durer.

2. Dadipark – Le parc belge disparu (1949-2002)

Tout comme Mirapolis, Dadipark est aujourd’hui un terrain de jeu pour les amateurs d’urbex. À Dadizele, en Belgique, Dadipark fut pendant plus d’un demi-siècle un parc d’attractions populaire et accessible aux plus jeunes. Ouvert en 1949 à proximité de la basilique du village, il s’était développé à partir d’une simple aire de jeux pour les enfants des pèlerins et visiteurs. Parmi ses attractions, on y trouvait notamment le plus grand pont de singe de l’époque. Tout bascule en 2000 lorsqu’un jeune garçon de Kortrijk est victime d’un grave accident dans l’attraction Nautic Jet, perdant presque un bras. Cet événement tragique met au grand jour des problèmes de sécurité qui couvaient depuis des années. Le public commence alors à s’inquiéter, et la fréquentation du parc chute brutalement. Face à ces difficultés, la direction annonce une fermeture temporaire en 2002 pour des travaux de rénovation, mais Dadipark ne rouvrira jamais. Aujourd’hui, le parc a presque entièrement disparu : il ne reste qu’un ancien bâtiment de restauration transformé en skatepark improvisé, tandis que l’ancien site est devenu un terrain vague. Plusieurs projets de reprise ont été envisagés, mais les contraintes d’urbanisme et le manque d’investisseurs ont définitivement scellé le sort de ce parc belge, devenu un lieu de mémoire pour les nostalgiques et les amateurs d’exploration urbaine.

3. Spreepark – Le parc berlinois fantôme (1969-2002)

À l’instar de Mirapolis et Dadipark, Spreepark est aujourd’hui un lieu emblématique pour les amateurs d’urbex et de parcs abandonnés. Ouvert en 1969 sous le nom de Kulturpark Plänterwald à Berlin-Est, il fut le seul parc de loisirs durable de la RDA, attirant jusqu’à 1,7 million de visiteurs par an. Après la réunification, il devient Spreepark et se modernise à l’occidentale : nouvelles attractions, forfait unique pour toutes les manèges, montagnes russes spectaculaires… mais la gestion financière reste problématique. Endetté et confronté à une fréquentation en chute libre, le parc ferme définitivement en 2002, laissant un site en ruine. Plusieurs attractions sont envoyées au Pérou par son propriétaire, qui sera condamné pour contrebande de drogue dans le même temps. Depuis 2016, le site est repris par la municipalité pour être transformé en espace culturel et naturel, mais la grande roue emblématique et les vestiges des manèges continuent d’attirer curieux, artistes et explorateurs urbains, symboles d’un parc à la fois légendaire et tragiquement abandonné.

4. Aérocity : le parc d’attractions ardéchois aujourd’hui à l’abandon (1990-2002 puis 2008-2014)

Retour en France : le parc Aérocity, devenu plus tard Parc Avenue, était un parc d’attractions familial situé sur la commune de Lanas en Ardèche, non loin d’Aubenas. Conçu autour du thème de l’aviation, il avait ouvert ses portes en 1990 sur le site d’un ancien aérodrome et se distinguait notamment par la présence d’un avion Breguet 941 utilisé comme salle de cinéma. Malgré un démarrage prometteur, des difficultés de gestion et des problèmes de sécurité ont conduit à sa première fermeture en 2002. Après plusieurs années d’abandon, le site a été racheté, réaménagé et a rouvert en mai 2008 sous le nom de Parc Avenue, avec des attractions aquatiques, des jeux pour enfants et d’autres activités familiales. Cependant, la fréquentation n’a pas été suffisante pour assurer sa viabilité, et malgré des réorientations successives, notamment vers une zone aquatique, le parc n’a pas réussi à redresser sa situation économique. Finalement, le parc a fermé définitivement ses portes en décembre 2014 et n’a jamais rouvert depuis. Aujourd’hui, les installations abandonnées ont été laissées à l’état, envahies par la végétation, et le site est lui aussi devenu un lieu d’intérêt pour les amateurs d’urbex, témoignant de la vie passée de ce lieu de loisirs autrefois animé.

5. Lillom – Le grand projet qui n’a pas tenu (1985-1987)

Ouvert presque en même temps que Mirapolis, Lillom, aussi appelé Parc de Lomme, connaîtra un destin tout aussi bref. Inauguré le 10 juin 1985 à Lomme, dans l’agglomération lilloise, ce parc à thème faisait partie des grands projets de loisirs français des années 1980. Son ambition ? Raconter l’histoire de l’humanité, de la préhistoire au futur, à travers quatre univers distincts organisés autour d’un lac : zone préhistorique, cité médiévale, Belle Époque et monde du futur, avec pour mascotte un dinosaure vert baptisé Lommy. Malgré une superficie de 25 hectares et un projet d’extension encore plus vaste, la fréquentation ne sera jamais au rendez-vous. Faute de rentabilité et d’une communication suffisante, le parc ferme définitivement en 1987, ironie du sort la même année que l’inauguration de Mirapolis. Contrairement à d’autres sites abandonnés, Lillom aura toutefois droit à une reconversion : une partie du terrain accueille aujourd’hui un complexe cinématographique, des extensions commerciales et un parc naturel urbain, tandis que l’ancienne cité médiévale abrite désormais une école du cirque.

6. Avant Disneyland, Paris avait son Luna Park (1909-1946)

Bien avant Mirapolis et les grands parcs des années 1980, le Luna Park a incarné l’âge d’or du divertissement à Paris. Ouvert en 1909 près de la porte Maillot, à l’emplacement actuel du Palais des Congrès, il fut pendant près de quarante ans le plus grand parc de loisirs de la capitale. Inspiré des parcs new-yorkais comme Coney Island, il proposait montagnes russes spectaculaires, Scenic Railway, Water-Chute, dancing géant et attractions à grand spectacle, attirant des foules considérables. Véritable fête foraine permanente, le Luna Park a animé les nuits parisiennes jusqu’à connaître un lent déclin, fragilisé par la crise économique des années 1930, puis par la Seconde Guerre mondiale. Sa fermeture progressive, entre le début des années 1930 et 1946 selon les sources, marque la fin d’une époque. Détruit après-guerre, le site laisse aujourd’hui place à des bâtiments administratifs et au Palais des Congrès, tandis que le Luna Park demeure dans la mémoire collective comme un symbole disparu du Paris festif et insouciant du début du XXᵉ siècle.

7. Paris, des Tivolis à Planète Magique : les parcs disparus de la capitale

Après le Luna Park, qui a électrisé Paris de 1909 à 1946, la capitale connaissait déjà d’autres parcs éphémères tout aussi emblématiques. Au XIXᵉ siècle, les Tivolis faisaient la joie des Parisiens sous l’Empire et la Restauration, véritables ancêtres des parcs modernes avec manèges, spectacles et jardins. Quelques décennies plus tard, au début du XXᵉ siècle, Magic City, installé quai d’Orsay, proposait attractions et fêtes foraines dignes des grandes capitales européennes. Populaire et animé, le parc disparaît cependant en 1934, victime de l’évolution urbaine et de la crise économique, tout comme ses prédécesseurs. Beaucoup plus tard, à la fin des années 1980, Planète Magique tenta de raviver cette tradition dans un contexte moderne : parc couvert et immersif, mêlant attractions interactives, spectacles et jeux, il ouvrit en décembre 1989 mais dut fermer après seulement douze jours, de nombreuses attractions étant hors d’état de fonctionner. Une réouverture en 1990 ne suffira pas à sauver le projet, et Planète Magique disparut définitivement en 1991, laissant le souvenir d’un rêve high‑tech trop ambitieux pour son époque. Ensemble, Tivoli, Magic City et Planète Magique rappellent que Paris, bien avant les parcs régionaux et Mirapolis, a été une capitale du loisir… mais aussi de l’éphémère.

8. Parc de la Toison d’Or – L’éphémère royaume dijonnais (1990-1993)

Souvent oublié aujourd’hui, le Parc de la Toison d’Or a pourtant fait rêver les Dijonnais au début des années 1990. Ouvert en 1990 face au centre commercial du même nom, ce parc d’attractions de plus de 12 hectares proposait une quinzaine d’attractions mêlant carrousels, grands huit, rivière canadienne, cinéma 3D, tapis volant et même le plus grand labyrinthe d’Europe. Des spectacles de plongeons depuis un mât de 30 mètres complétaient l’offre, le tout pour 90 francs l’entrée, accès au centre aquatique des Cyclades compris. Mais derrière cette ambition se cachait une réalité économique fragile : trop coûteux à exploiter et victime d’une fréquentation insuffisante, le parc est placé en liquidation judiciaire dès janvier 1993 et ferme définitivement quelques mois plus tard. Les manèges sont revendus à Nigloland, et le site renaît en 1994 sous la forme d’un parc urbain paisible, avec espaces verts, aires de jeux et skate-park, offrant une seconde vie à ce lieu de loisirs éphémère.

9. Zygofolis – Le parc azuréen oublié (1987-1991)

À la fin des années 1980, Nice a tenté de se doter d’un grand parc d’attractions avec Zygofolis, un complexe combinant parc à thème et parc aquatique, inspiré de l’univers de bandes dessinées et destiné principalement aux enfants. Le projet, ambitieux, a mobilisé 350 millions de francs français (53 millions d’euros) et bénéficiait du soutien du maire Jacques Médecin, avec exonérations fiscales et facilités d’accès. Mais dès son ouverture le 1er juillet 1987, le parc souffre d’un emplacement peu stratégique, de coûts d’exploitation élevés et d’un marketing quasi inexistant. Les visiteurs sont moins nombreux que prévu : 350 000 au lieu des 500 000 espérés, et les infrastructures, encore brutes et incomplètes, peinent à convaincre. Malgré une seconde saison en 1988 avec un capital renforcé et 450 000 visiteurs, Zygofolis accumule un endettement massif (plus de 100 millions de francs français) et connaît plusieurs dépôts de bilan, rachat par Paul Bloomfield en 1989 et par Belise Loisirs en 1991, changement de nom en Zygo Parc, sans que la rentabilité ne soit jamais atteinte. Finalement, le parc ferme définitivement le 31 octobre 1991. Les attractions sont démontées et revendues, et le site est reconverti dès 1996 en parc d’activités logistiques (PAL), abritant des entreprises comme FedEx et UPS. Aujourd’hui, Zygofolis reste dans les mémoires locales comme un projet audacieux mais trop fragile, un échec financier à l’image de Mirapolis, mais sous le soleil de la Côte d’Azur.

10. Big Bang Schtroumpf – Le parc qui a su renaître

À Maizières-lès-Metz, dans l’est de la France, Big Bang Schtroumpf ouvrait à la fin des années 1980 en s’appuyant sur la licence emblématique des Schtroumpfs. Malgré l’attrait des personnages bleus et un univers coloré pensé pour les enfants, le parc connaît des débuts difficiles et peine à atteindre la rentabilité. Contrairement à d’autres projets éphémères comme Mirapolis ou Zygofolis, Big Bang Schtroumpf bénéficie d’une seconde chance : racheté et entièrement transformé, il renaît sous le nom de Walibi Schtroumpf, puis simplement Walibi et enfin aujourd’hui Walygator Grand Est. Cette évolution illustre parfaitement comment une adaptation réussie, combinant restructuration et modernisation, peut sauver un parc initialement en difficulté et lui assurer une longévité que beaucoup d’autres n’auront jamais.

11. Marineland d’Antibes – La fin d’un géant aquatique (1970-2025)

Situé sur la Côte d’Azur, Marineland d’Antibes était l’un des parcs marins les plus connus de France, ouvert en 1970 et attirant des générations de familles grâce à ses spectacles de dauphins et d’orques. Cependant, suite à la loi française de 2021 interdisant les spectacles de cétacés, qui constituaient le cœur de l’attraction, le parc a été contraint de fermer définitivement ses portes le 5 janvier 2025. Cette fermeture n’a pas seulement marqué la fin d’un lieu emblématique, elle a aussi laissé en suspens le sort de certains de ses habitants les plus emblématiques. Parmi eux, deux orques nées en captivité — Wikie (23 ans) et son fils Keijo (11 ans) — ainsi qu’une douzaine de dauphins, restent confinés dans les bassins désormais désertés, dont les installations se détériorent progressivement sans visiteurs ni activités.

12. Grinyland : le clap de fin d’un parc familial (1996-2025)

Entre Reims et Châlons-en-Champagne, à Sept-Saulx dans la Marne, le parc familial Grinyland a définitivement tiré sa révérence après plusieurs décennies d’existence. Géré par la SARL DE L’ETANG, il avait été mis en liquidation judiciaire après une longue période de difficultés financières, entraînant sa fermeture en septembre 2025. Pour clore cette histoire, tout le matériel du parc : des manèges aux décorations, costumes, peluches et mobiliers de bureau a été vendu aux enchères le 23 janvier 2026 à Reims, pour un montant estimé entre 30 000 et 40 000 euros. Symbole d’une époque révolue, cette vente met fin à un lieu apprécié pour son ambiance champêtre et ses attractions douces adaptées aux enfants, tout en posant une question plus large : comment les petits parcs indépendants peuvent-ils survivre face à la pression économique et à la montée en puissance des grands complexes régionaux ? L’avenir du site reste incertain, mais la vente aux enchères a scellé, pour l’instant, le dernier chapitre de Grinyland.

Des parcs fermés à l’étranger aussi

Les fermetures ne se cantonnent pas à l’Europe — d’autres parcs mondialement connus ont aussi fermé leurs portes :

Nara Dreamland (Japon)

Inspiré de Disneyland en Californie, ce parc ouvrit en 1961 près de Nara et connut un succès durable… jusqu’à la concurrence accrue des autres parcs japonais. Il ferma définitivement en 2006.

Pripyat Amusement Park (Ukraine)

C’est le parc avec la durée de vie la plus courte de l’histoire. Ouvert le 27 avril 1986, il ferme ses portes le lendemain suite à la catastrophe de Tchernobyl.

Six Flags America (États-Unis)

Après 51 ans d’activité, Six Flags America à Bowie (Maryland) a fermé le 2 novembre 2025, marquant la fin d’une ère et laissant des milliers de visiteurs nostalgiques.

Six Flags New Orleans (États-Unis)

Ouvert en 2000, le parc prévoyait d’inaugurer un parc aquatique en 2005. Malheureusement, après le passage de l’ouragan Katrina, le parc n’a jamais réouvert.

Wonderland Eurasia (Turquie)

Ouvert à Ankara en mars 2019 comme l’un des plus grands parcs au monde, Wonderland Eurasia ferma ses portes en février 2020 après moins d’un an d’activité en raison de problèmes d’exploitation, d’un manque de fréquentation et de difficultés financières, laissant les structures à l’abandon.

La fermeture de parcs comme Mirapolis illustre bien les défis auxquels ces lieux de loisirs sont confrontés. Entre problèmes financiers, concurrence avec de grandes structures internationales, fréquentation irrégulière et coûts de maintenance élevés, il est souvent difficile de conjuguer créativité, gestion économique et attractivité durable. Pourtant, même à l’abandon, ces parcs laissent derrière eux un héritage précieux : pour les passionnés, les explorateurs urbains et les anciens visiteurs, ils demeurent des témoins nostalgiques d’enfance, de rêves et d’aventures passées.