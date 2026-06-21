Les meilleurs photobooths de Paris

Si vous êtes fans du photobooth, sachez qu’il en existe désormais dans tous les quartiers de Paris, et de plein de styles différents : cabine coréenne immersive, style vintage en bois, self-studio façon Y2K, argentique historique ou même une borne livrée directement chez soi… Voici notre sélection 2026 pour transformer vos moments photos en souvenirs inoubliables !

1. Koneo Studio, l’immersion coréenne de La Villette

Pour un photobooth vraiment original, direction KONEO Studio : un lieu immersif installé dans le 19e arrondissement de Paris qui revisite l’expérience du studio photo. Proposant à la fois des photobooths coréens et un studio photo, KONEO est pourvu, en tout, d’une quinzaine de décors aux univers très variés : ruelle néon, laverie rétro-futuriste, studio de musique, vaisseau spatial ou encore ambiance années 2000… Ici, chacun devient tour à tour photographe, modèle et metteur en scène, dans un décor pensé pour laisser libre cours à sa créativité. Vous jouerez devant la caméra dans de véritables mini-sets inspirés de la K-culture : textures, couleurs, déguisements et lumières, pensées pour sublimer chaque pose. Une adresse aussi ludique que photogénique !

30 avenue Corentin-Cariou, 75019 Paris

Prix : à partir de 8€ pour le photobooth, à partir de 15€ pour le Selfie Studio

Réserver au KONEO Studio

2. Triportrait, la cabine vintage de Montmartre

Rendez-vous sur la butte avec Triportrait qui a installé sa cabine en bois au style rétro à deux pas du Sacré-Cœur. La marque, connue pour ses photobooths événementiels haut de gamme, a posé là une version fixe de sa cabine signature, pensée pour se fondre dans le décor de carte postale de Montmartre. Vous repartez avec votre bande de photos imprimée sur place, dans un décor qui semble tout droit sorti du Paris d’autrefois…

18 rue Chappe, 75018 Paris

Prix : 5 € la séance

Réserver chez Triportrait

3. Photobooth Paris, la cabine livrée à domicile

Pour celles et ceux qui préfèrent organiser leur propre soirée photobooth à domicile, Photobooth Paris loue des cabines livrées et installées directement sur le lieu de réception, à Paris et en Île-de-France, pour un mariage, un anniversaire, un EVJF ou un événement d’entreprise. Les tarifs varient selon le modèle choisi, les options d’impression et les conditions de livraison. De quoi reproduire l’expérience à la maison sans avoir à se déplacer !

Zone desservie : Paris et Île-de-France

Prix : variable selon la formule choisie

Commander sur Photobooth Paris

4. Pic Me, le self-studio Y2K des Halles

Pic Me a ouvert un studio en libre-service entièrement tourné vers l’esthétique Y2K. Trois salles s’enchaînent : un ascenseur reconstitué, une cabine où la caméra filme depuis le plafond, et une autre où elle est au sol pour un angle inversé. Le concept fonctionne uniquement en walk-in, sans réservation ! Paiement par carte uniquement. Comptez environ 8€ pour une session comprenant des tirages photo et des fichiers numériques.

9 rue du Cygne, 75001 Paris

Prix : environ 8 € la session

Plus d’informations sur Pic Me

5. Fotoautomat, l’argentique historique

Depuis presque 20 ans, Fotoautomat restaure et entretient les dernières cabines analogiques originales de Paris. Ici, la chimie argentique développe quatre poses en noir et blanc, avec ce grain légèrement imparfait qui fait tout le charme du photomaton à l’ancienne. On en trouve à Montmartre, rue des Trois Frères et rue Androuet, au Palais de Tokyo, chez Bonton dans le Marais, aux Galeries Lafayette Champs-Élysées ou encore au Pavillon Puebla dans le parc des Buttes-Chaumont. Comptez environ 6€ la séance.

Prix : environ 6 € la séance

Localiser les cabines Fotoautomat

Entre l’immersion coréenne, le bois vintage, l’esthétique Y2K et l’argentique historique, Paris couvre tous les styles de photobooth. Reste à choisir celui qui correspond à l’humeur du jour, ou à en faire livrer un directement chez soi !

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