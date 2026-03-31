Les meilleurs restaurants antillais de Paris : de la gastronomie caribéenne à la street food créole

Accras croustillants, colombo parfumé, ti-punch bien dosé… Dans la capitale, la scène caribéenne n’a jamais été aussi active. Entre tables gastronomiques, institutions historiques et adresses festives, voici les meilleurs restaurants antillais et créoles à Paris en 2026, que nous avons tous testés pour vous !

1. Leriche, la gastronomie caribéenne au sommet

C’est l’adresse qui redéfinit totalement la cuisine antillaise à Paris : ici, le chef guadeloupéen Jean-Rony Leriche propulse les saveurs créoles dans une dimension gastronomique rare (voire unique) dans la capitale. Le menu revisite les grands classiques des îles, bouillon, boucané, produits fumés, épices, avec une précision et une créativité remarquables. Les dressages sont élégants, les sauces profondes, les associations audacieuses mais toujours justes… On sent une vraie volonté de raconter l’histoire des Antilles d’aujourd’hui, entre héritage et modernité. Mention spéciale pour le velouté de fruit à pain et la tarte aux lambis, devenus des signatures de la maison. Dans un cadre sobre et intimiste à deux pas de l’Arc de Triomphe, on peut dire Leriche s’impose en 2026 comme la meilleure table caribéenne de Paris !

16 rue Brey, 75017 Paris

Du mardi au samedi, midi et soir (réservation obligatoire)

Menu dès 39 € le midi en 2 temps, 79 € le soir en 7 temps

Réservez chez Leriche

2. Au Paradis Tropical, l’authenticité créole sans détour

Nichée dans une rue discrète de Montmartre, Le Paradis Tropical porte parfaitement son nom. Là, on vient chercher le vrai goût des Antilles avec des accras bien dorés, un bon colombo, des grillades savoureuses, sans oublier des spécialités haïtiennes : griots de porc, tassot de cabri, riz djon-djon. Chaque plat respire la cuisine familiale, généreuse et sincère, celle que l’on partage lors des grandes tablées, et l’ambiance conviviale renforce cette impression de voyage authentique. Une adresse précieuse pour qui veut découvrir ou retrouver les fondamentaux de la cuisine créole et haïtienne.

6 rue Custine, 75018 Paris

Du mardi au vendredi midi et soir, le samedi soir uniquement (fermé dimanche et lundi)

Prix moyen : 20–30 €

Réserver Au Paradis Tropical

3. La Créole, l’institution incontournable de Montparnasse

Impossible de parler de cuisine antillaise à Paris sans évoquer La Créole. Véritable institution ouverte depuis 1955, cette adresse historique du boulevard Montparnasse a initié des générations de Parisiens aux saveurs des Caraïbes. Dès l’entrée, le décor donne le ton : végétation luxuriante, bois exotique, ambiance chaleureuse. Dans l’assiette, les classiques sont parfaitement exécutés : accras, boudin créole, féroce d’avocat, ragoûts parfumés, colombo… le tout accompagné de délicieux cocktails à base de rhum. Le vendredi soir, le restaurant se transforme en dîner dansant : zouk, kompa, salsa… une expérience à part entière ! C’est l’adresse idéale pour une première immersion dans la cuisine antillaise, dans un cadre aussi dépaysant que rassurant.

122 boulevard du Montparnasse, 75014 Paris

Tous les jours, midi et soir (12h–14h30 / 19h–00h)

Prix moyen : 25–45 €

Réserver à La Créole

4. Caffé Créole, l’esprit caribéen version festive

À deux pas de Bastille, Caffé Créole joue une partition différente : celle de la fête. Mi-restaurant, mi-rhumerie, l’adresse attire autant pour sa cuisine que pour son ambiance. Dans l’assiette, on retrouve les grands classiques antillais et réunionnais, généreux et savoureux : chiquetaille de morue, dorade royale grillée, colombo de cabri, rougail saucisse. Mais ce sont surtout les cocktails, ti-punch, rhums arrangés maison (plus de 60 références à la carte !) et l’atmosphère qui font la différence. Entre musique, lumières tamisées et tables animées, on se croirait presque sous les tropiques. Une adresse parfaite pour un repas en groupe ou pour prolonger la soirée.

62 boulevard Beaumarchais, 75011 Paris

Du lundi au samedi, 12h à 23h30

Prix moyen : 25–40 €

Réserver au Caffé Créole

5. French’K, la street food antillaise revisitée

French’K incarne parfaitement le renouveau de la cuisine antillaise à Paris. Ici, les recettes traditionnelles sont revisitées dans un esprit street food, accessible et créatif. Le bokit – sandwich emblématique de Guadeloupe – devient la star de la carte, décliné en versions gourmandes avec morue, poulet ou bœuf, accompagné de bananes plantain dorées et de frites de patate douce. Les grillades créoles et les formules déjeuner complètes attirent aussi une clientèle de quartier habituée. Résultat : une cuisine vivante, généreuse et décomplexée, qui participe pleinement à la popularisation des spécialités caribéennes dans la capitale.

20 avenue de la République, 75011 Paris

Du lundi au samedi, 12h à 22h (jusqu’à 23h le vendredi et samedi) — fermé le dimanche

Prix moyen : 10–20 €

Réserver chez French’K

6. Kalbas’, la pépite caribéenne des Halles

Coincé dans un passage discret à deux pas du métro Les Halles, Kalbas’ est l’une des adresses caribéennes les mieux notées de Paris en ce moment… et pourtant l’une des moins connues du grand public ! 12 couverts seulement, une patronne aux petits soins, et des assiettes qui font l’unanimité. La spécialité maison, le kalbas, un bol généreux aux saveurs des îles décliné en version crevettes, poulet ou bœuf — se distingue par des sauces profondes et parfumées, une cuisson soignée et des produits résolument frais. Les accras de légumes bio, les frites de patate douce et les desserts maison (tiramisu à la mangue, flan coco…) complètent une carte courte mais impeccablement tenue. Tout est préparé sur place, au quotidien. Pour un déjeuner rapide ou un dîner intimiste dans un esprit authentiquement caribéen, c’est l’une des meilleures adresses rapport qualité-prix de Paris.

Passage des Lingeries, 75001 Paris (sortie 2 porte Berger, métro Les Halles)

Du mardi au samedi, midi et soir

Prix moyen : 15–20 €

Réserver chez Kalbas

7. La Rhumerie, l’institution de Saint-Germain depuis 1932

Ouverte en 1932 sous le nom de Rhumerie Martiniquaise par Joseph Louville, cette adresse du boulevard Saint-Germain est devenue au fil des décennies l’un des lieux les plus chargés d’histoire de la capitale. Fréquentée par Sartre, Simone de Beauvoir, Sidney Bechet en son temps, et toujours aussi vivante aujourd’hui. La cuisine y est honnête et bien exécutée : accras, boudin, féroce d’avocat, rougail saucisse, quelques plats créoles du soir… mais ce n’est pas là l’essentiel. Ce qui fait La Rhumerie, c’est sa carte de plus d’une centaine de rhums du monde entier, ses ti-punch servis comme il se doit, et ses soirées jazz le dimanche et le lundi soir qui prolongent l’esprit du quartier latin ! La terrasse sur le boulevard reste l’une des plus agréables de la rive gauche pour un verre en fin d’après-midi. Une adresse de légende.

166 boulevard Saint-Germain, 75006 Paris

Du lundi au mercredi et dimanche : 11h–00h / Jeudi : 11h–01h / Vendredi et samedi : 11h–02h

Prix moyen : 20–35 €

Réserver à La Rhumerie

8. Riz Djondjon, la cuisine haïtienne dans toute son authenticité

À deux pas de Strasbourg-Saint-Denis, ce restaurant haïtien doit son nom au plat signature de la maison : le riz djondjon, cuit dans un jus de champignons noirs haïtiens d’une profondeur aromatique rare, servi avec poulet braisé, chèvre ou bœuf selon les envies. Autour, tout est là : griot croustillant, tassot de cabri, bouillon du jour, bananes pesées, et piklis acidulé qui réveille le palais. Les portions sont généreuses, les prix très accessibles, et l’ambiance chaleureuse rappelle les grandes tablées familiales. Une adresse sincère, sans chichis, qui dit tout de la richesse de la cuisine haïtienne.

291 rue Saint-Denis, 75002 Paris (métro Strasbourg-Saint-Denis)

Du mardi au dimanche, midi et soir

Prix moyen : 20–30 €

Réserver chez Riz Djonjon

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Crédit photo de une : Cuisine antillaise © Macéo, la Maison Créole