Les records du monde les plus insolites qui ont eu lieu à Paris

On connaît tous Paris sous plusieurs angles : ses ruelles insolites, ses villages inattendus ou encore ses événements qui nous surprennent. Mais qu’en est-il des records du monde les plus insolites qui se sont invités dans la Ville Lumière ? On vous a préparé un TOP absolument improbable : entre des Lara Croft à n’en plus compter, un funambule qui n’a pas le vertige ou encore des mètres de tartes aux pommes. Oui, oui, vous avez bien lus, et même si ça n’en a pas l’air, on vous jure que ça va prendre du sens !

1-La plus grande dictée du monde sur les Champs-Élysées

Nous sommes le 4 juin 2023, sur la plus belle avenue du monde, qui a littéralement été interdites aux voitures pour y installer près de 1700 pupitres et faire une dictée géante. Déjà, imaginez le coût de l’affaire ! Littéralement, les Champs-Élysées sont devenus une salle de classe à ciel ouvert, à l’initiative du Comité Champs-Élysées et de Rachid Santaki ; journaliste et romancier français. Plus de 50 000 personnes s’étaient inscrites pour participer. Au cours de la journée, plusieurs milliers de personnes ont pris part aux trois dictées organisées au cours de la journée ! Notez qu’une seule d’entre elles comptaient pour le Guinness World Records. Ladite dictée inscrite était prononcée par ni plus ni moins qu’Augustin Trapenard, qui a lu un extrait de La Mule du pape, tirée des Lettres de mon moulin d’Alphonse Daudet. Le verdict est magique : 1397 participants ont été officiellement homologués simultanément, permettant à Paris d’établir le Guinness World Record ! Cerise sur le cahier : le précédent record appartenait ddéjà à une dictée organisée par Rachid Santaki au Stade de France en 2019.

D’ailleurs, Paris a depuis organisé une autre dictée XXL à l’Institut du Judo le 22 décembre 2025, annoncée avec 2000 participants. Un beau chiffre, mais rien qui ne dépasse la grande dictée de l’été 2023 !

2-270 Lara Croft à la Paris Games Week

Tout commence en 2016, à Porte de Versailles : pour célébrer les 20 ans de Tomb Raider, les organisateurs de la convention ont lancé un appel aux fans : venir déguisés en la célèbre aventurière pour tenter un record mondial. Clairement, personne n’a fait les choses à moitié, puisque les participants incarnaient différentes « évolutions » de Lara Croft issues des jeux vidéo, ou des films ! Certains ont même fait le déplacement depuis d’autres pays pour vivre l’événement, c’est dire l’engouement. Au total, 270 personnes en cosplay Lara Croft se sont prêtées au jeu. Bingo : le Guinness World Records a officiellement validé la performance.

3-Une ligne de tartes aux pommes longue de 421,60 mètres

Décidément, la fin des années 2010 ne cessait de battre les records à Paris ! Et celui-ci est encore plus incongru que celui des Lara Croft. À l’occasion du Téléthon 2017, 2000 parts de tartes aux pommes ont été disposées les unes à la suite des autres sur le plateau de France Télévisions. Donc, le tour était joué : 421,60 mètres de tartes, et une performance homologuée. Cette curieuse anecdote fait partie des sept records mondiaux tentés et battus à travers la France pour cette édition du Téléthon ! Pour vous donner une grosse idée de ce que représente autant de tartes aux pommes alignées, comptez plus de quatre terrains de foot placés bout à bout !

4-670 mètres en équilibre au-dessus de Paris

Rebelote, toujours dans le cadre du Téléthon 2017, cette fois, au sein même de la Tour Eiffel. Le highliner français Nathan Paulin s’est élancé depuis le premier étage de la tour Eiffel pour rejoindre le Trocadéro en marchant sur une sangle de seulement 2,5 centimètres de large. Une idée qui en ferait frémir plus d’un, car sous ses pieds, s’étendait environ 70 mètres de vide, et devant lui, 670 mètres à parcourir (donc beaucoup plus que les tartes aux pommes si vous suivez) ! Il faudra au recordman un peu plus d’une demi-heure pour rejoindre l’autre côté. Cette traversée lui permettra d’établir le record mondial de distance parcourue en highline en milieu urbain.

5-Le Moulin Rouge, véritable usine à records improbables

Pour changer, remontons un peu le temps pour arriver en 2010, au Moulin Rouge. Ici, plusieurs performances reconnues par le Guinness World Records ont eu lieu. Et il y a plus de 10 ans maintenant, les artistes du Moulin Rouge ont établi le record du plus grand nombre de high kicks simultanés réalisés en 30 secondes par une seule ligne de danseurs, avec 24 mouvements. Celui-là aussi, il fallait y penser. Mais ce n’est pas tout : le même jour, le jongleur tchèque Mario Berousek réalise sur la scène du cabaret 735 rotations en jonglant en une minute, ce qui lui a valu un nouveau record mondial. Quatre ans plus tard, en novembre 2014, le Moulin Rouge remet ça avec ses danseuses qui réalisent 29 demi-grands ronds de jambe de cancan simultanés en seulement 30 secondes ! Mais attention, parce qu’à Pigalle, on voit les choses en grand : 36 rotations d’un danseur sur lui-même en 30 secondes et 30 passages d’une jambe derrière la tête en 30 secondes sont aussi advenus ce jour-là. Record !

Vous en conviendrez Paris a toujours regorgé de records, il n’y a qu’à deviner ce qui n’a pas encore été fait pour que vous vous lanciez.

Photo à la une : Les participants de 10 à 92 ans pour la dictée sur les Champs-Élysées © AFP Lacroix