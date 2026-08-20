Près de Paris, deux brasseries artisanales classées parmi les meilleures de France

Vous cherchez où boire une bière artisanale en Île-de-France ? D’après une récente sélection de Gault&Millau, plusieurs cuvées de brasseries situées dans la région valent le détour. Parmi elles, deux adresses proches de Paris se démarquent particulièrement : Nemeto installé à Nanterre, et Deck & Donohue à Bonneuil-sur-Marne.

Nemeto, une brasserie bio

Installée à Nanterre, à quelques kilomètres de Paris, la brasserie Nemeto s’est spécialisée dans des cuvées certifiées bio, et ne se limite d’ailleurs pas à la bière : elle développe également une activité de biscuiterie, en réutilisant notamment ses drêches, ces résidus de céréales issus du brassage. Une démarche qui s’inscrit dans son engagement écologique, puisqu’elle souhaite limiter le gaspillage durant la production de ses boissons.

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Mais pourquoi a-t-elle retenu l’attention de Gault&Millau ? Il semblerait que le jury ait été séduit par sa Hibiscus Concombre, une pale ale à 3,8 % d’alcool, qui associe une base blonde à l’hibiscus, au concombre et à l’avoine. Une bière originale, légère et idéale pour accompagner notamment des plats estivaux. Avec un prix à 6,90 € pour les 75 cl, cette boisson figure parmi les trois coups de cœur retenus pour l’ensemble de l’Île-de-France et la Normandie.

Deck & Donohue, la classique

Autre brasserie francilienne sélectionnée : Deck & Donohue, qui a commencé son activité à Montreuil avant de déménager vers Bonneuil-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. La brasserie garde son succès avec la Mission Pale Ale, première bière commercialisée par les créateurs Thomas Deck et Mike Donohue, qui continue à être proposée malgré les changements d’équipe.

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Gault&Millau retient donc cette fameuse Mission, avec une forte présence de houblon sans garder pour autant une grande amertume. C’est ce parfait équilibre qui a été récompensé, pour une bière vendue à 2,89 € les 33 cl. Sans partir vers l’expérimentation, Deck & Donohue propose des bières artisanales plus classiques que Nemeto, mais avec des recettes particulièrement maîtrisées.

D’autres brasseries sélectionnées dans la région

Au-delà de ces deux brasseries sélectionnées par Gault&Millau, le palmarès cite aussi d’autres adresses d’Île-de-France à visiter, comme Spore, une brasserie coopérative installée dans l’Eure, ainsi que les boissons de Debonair, de la Brasserie du Grand Paris, de Kilomètre Zéro ou de la Republik des Mousses.

Depuis plusieurs années, la bière artisanale s’impose comme un véritable produit gastronomique mis à l’honneur par Gault&Millau. Pour cette dégustation, le jury a réuni une centaine de bières et n’en a retenu que quarante à travers les différentes régions françaises. En sélectionnant Nemeto et Deck & Donohue, il démontre ainsi qu’une variété de brasseries existe dans la région, tant pour leurs créations, leurs prix et leurs styles singuliers.

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