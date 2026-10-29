Shuffled Paris : le bar à jeux parfait pour oublier la grisaille et challenger ses amis

en partenariat avec Shuffled Paris

On a essayé de prolonger l’été le plus longtemps possible, en profitant de chaque rayon de soleil pour s’installer en terrasse… Mais il faut bien se rendre à l’évidence : le temps pluvieux est de retour et la nuit tombe désormais à 17 h 30. Alors, chez Zigzag, comme on a une réputation à tenir, on vous a déniché LA pépite anti-déprime de cette fin d’année ! Direction Shuffled, dans le 19ème arrondissement, un bar à jeux où l’on vient s’affronter au shuffleboard ou aux fléchettes interactives, tout en sirotant un cocktail. Franchement, pas mal comme programme, non ?

Le shuffleboard : un jeu facile qui rend addict

Vous n’avez jamais entendu parler du shuffleboard ? Mais si, c’est un peu le cousin chic du jeu de palets ! Chez Shuffled, on trouve pas moins de 17 tables de shuffleboard, dont six tables de neo-shuffle équipées d’un comptage automatique et proposant cinq mini-jeux. Pas de panique, nul besoin d’être un pro pour se lancer : le principe est simple comme bonjour. Il suffit de faire glisser des palets sur une longue table pour marquer des points, tout en essayant de déloger ceux de ses adversaires. Un savant mélange d’adresse, de stratégie et de petites tentatives de déstabilisation… surtout quand le score est serré ! Et pour varier les plaisirs, plusieurs modes de jeu sont proposés : shuffle classique, curling, Space Invaders ou encore Black Jack… De quoi enchaîner les parties sans voir le temps passer. Bon, on ne va pas se mentir : on était venus pour tester tranquillement, mais on s’est vite pris au jeu… et à la fin, c’était carrément mode compét’ activé !

Des fléchettes interactives pour viser juste !

Vous êtes plutôt team fléchettes ? Chez Shuffled, ce grand classique des pubs prend un coup de jeune grâce à cinq cibles interactives équipées d’un système de reconnaissance vidéo. Le comptage des points se fait en temps réel : inutile de sortir son téléphone pour calculer le score entre deux lancers et pas de triche possible ! Il ne reste plus qu’à viser juste… Débutant ou joueur expérimenté, chacun y trouve son compte. De deux à quatre joueurs peuvent s’affronter sur une même cible, et les manches s’enchaînent pendant toute la durée du créneau réservé. Alors, prêts à montrer ce que vous avez dans le ventre (ou le poignet) ?

Des cocktails, de quoi grignoter et refaire le match

Parce qu’une bonne soirée ne se résume pas à un tableau des scores, Shuffled est aussi un bar où l’on peut simplement venir boire un verre. Bières, cocktails, boissons sans alcool et de quoi grignoter accompagnent les parties ou les discussions entre amis. Et pas besoin de réserver un jeu pour en profiter ! Le meilleur moment ? Celui où l’on refait la partie en expliquant très sérieusement pourquoi on aurait dû gagner. Mauvaise foi acceptée, revanche vivement encouragée !

Des bons plans et des défis toute la semaine !

Au-delà de ses nombreuses activités, Shuffled donne le sourire dès qu’on pousse la porte, avec ses couleurs flashy et son décor aux accents très 90’s ! Et pas besoin d’attendre le samedi soir pour en profiter : entre les promotions et les rendez-vous spéciaux, il y a de quoi pimenter la semaine (et avec le changement d’heure, le temps automnal et l’actualité méga anxiogène, on en a bien besoin !).

Voici les bons plans à noter dans votre agenda :

Le lundi, la pinte à 2 € : de 16 h à 21 h, l’offre permet de commencer la semaine autour d’un verre. Une bonne excuse pour troquer le canapé contre un afterwork !

Les Jeudis Défis : un jeudi par mois, place aux mini-tournois et aux affrontements autour des jeux. L’occasion de tester son niveau face à d’autres joueurs et de tenter quelques exploits.

La Happy Game Hour : le samedi et le dimanche, de 12 h à 16 h, les jeux sont proposés à tarifs réduits. Shuffleboard, fléchettes ou Game Pass : un bon plan pour s’amuser entre amis ou en famille et rentrer à temps pour la Star Academy.

Les Vendredis Illimités : une fois par mois, place aux jeux à volonté pour 20 €, avec des mini-tournois pour ajouter un peu de piment aux parties.

Petit conseil : pensez à vérifier les conditions et les dates des offres avant de vous déplacer, notamment pour les événements organisés une fois par mois. Entre amis, en famille, en amoureux ou entre collègues, Shuffled a de quoi mettre tout le monde d’accord… sauf peut-être sur le nom du meilleur joueur ! Avec des parties à partir de 6 € par personne pour une heure de jeu, voilà une sortie originale pour se challenger, partager un verre et surtout… bien rigoler, tout en maîtrisant ton budget !

Infos pratiques :

Shuffled Paris — Shuffleboard & Bar à Jeux (Boom Boom Villette)

Adresse : au sein de Boom Boom Villette, 30 Avenue Corentin-Cariou 75019 Paris

Horaires : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi: de 16h à 01h, Vendredi de 16h à 02h, Samedi de 12h à 02h et le dimanche de 12h à 1h.

Photo de couverture : ©Shuffled Paris

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