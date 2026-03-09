À Belleville, ce bistrot ouvert depuis 1954 sert un plat anti-crise à 9,50 €

À Paris, certaines adresses semblent figées dans le temps, comme ce bistrot de Belleville qui a traversé les décennies sans perdre son âme. Ouvert en 1954, cet ancien café bougnat continue aujourd’hui de faire vivre l’esprit populaire et convivial du quartier, entre tables animées, cuisine généreuse et habitués fidèles depuis plusieurs générations… On vous emmène découvrir Le Mistral !

Un bistrot historique

Transmis au fil des années de génération en génération, Le Mistral a récemment été repris par Paul Fromentin avec une idée simple : redonner au lieu sa place centrale dans la vie du quartier sans le dénaturer. Le nom “Mistral”, qui signifie « principal » en occitan, résume d’ailleurs parfaitement cette ambition. À l’intérieur, l’ambiance reste celle d’un vrai bistrot parisien. Pas de concept artificiel ni de mise en scène excessive : ici, on vient manger, boire un verre, discuter ou regarder un match de rugby. Autour des tables se croisent les habitués présents depuis des décennies et une nouvelle génération venue découvrir cette institution de Belleville.

Une cuisine du terroir

Dans les assiettes, la cuisine est faite maison, les grands classiques du répertoire français – oeuf mayo, soupe à l’oignon gratinée, escargots de Bourgogne… – sont parfaitement maîtrisés, et certains revisités comme les ravioles de canard (un délice !). Parmi les plats incontournables, on se régale d’une bonne saucisse-aligot à l’ail, d’un confit de canard du Sud-Ouest ou encore de rognons de veau. Autre spécialité remarquée : le pot-au-feu croustillant en trois cuissons, qui illustre parfaitement la cuisine du Mistral, à la fois traditionnelle et réinterprétée juste ce qu’il faut. La carte évolue régulièrement au gré des saisons, des envies de l’équipe et des rencontres avec les éleveurs et producteurs avec lesquels le restaurant choisit de travailler.

Un plat anti-crise

Fidèle à l’esprit du quartier, Le Mistral défend également une vision engagée de la restauration parisienne, notamment le midi avec son plat anti-crise à 9,50 € qui change chaque semaine. Au programme selon les jours : langue de bœuf sauce gribiche, coquillettes jambon-fromage, hampe de bœuf française avec frites maison ou encore endives au jambon. Une façon de rester accessible et de revendiquer que bien manger ne devrait pas être un luxe…

Un décor resté intact

Ce qui fait le charme du lieu c’est son décor soigneusement préservé, avec ses peintures murales réalisées en 1983 sur de véritables toiles dans le respect de la tradition bougnate, ses banquettes vertes, son carrelage. Un cadre authentique qui donne le sentiment (de plus en plus rare) d’être dans un endroit qui a une vraie personnalité. Côté cave enfin, près de 120 références de vins sélectionnées au coup de cœur, chez des vignerons connus ou de belles découvertes, avec une seule exigence : des vins propres, de la vigne à la cave. Et bonne nouvelle pour les amateurs, toute la sélection est disponible à emporter, à prix caviste. Le Mistral, c’est tout simplement le genre d’endroit qu’on aimerait tous avoir au bout de notre rue !

401 rue des Pyrénées, 75020 Paris

Ouvert tous les jours de 7h à 1h30

Réserver au Mistral

