Avenue Montaigne : ce restaurant immersif rouvre avec un nouveau chef et un décor spectaculaire

Nichée au cœur du Triangle d’Or, cette adresse revient sur le devant de la scène après une transformation radicale : nouveau décor signé par l’une des designers les plus prometteuses de Paris, nouveau chef péruvien au parcours bluffant, et une exquise cuisine Nikkei qui fait voyager sans quitter le 8e arrondissement. Pour vous, nous avons testé cette renaissance de Manko, l’une des tables les plus immersives de la capitale !

Un lieu qui fait voyager

Avant même de pousser la porte, il y a ce nom qui nous emmène loin : Manko. C’est un hommage au mot sacré quechua « Manco », le premier souverain du peuple inca, élevé au rang de divinité. Entre mythe et réalité, la légende veut qu’un temple lui ait été érigé à Cuzco, capitale historique des Incas, où il était vénéré comme le Dieu Soleil. Et c’est cette lumière-là, solaire, mystique et vibrante, que le restaurant a choisi de faire rayonner avenue Montaigne.

Une cuisine Nikkei de haut niveau

Si vous ne connaissez pas encore la cuisine Nikkei, Manko est l’endroit idéal pour la découvrir et pour comprendre pourquoi elle est désormais reconnue mondialement. Née de la rencontre entre les gastronomies japonaise et péruvienne, elle se distingue par ce mélange de finesse et de saveurs chaleureuses : poissons crus magnifiés par des marinades savoureuses, épices et assaisonnements péruviens réveillant les délicates textures nippones… Des alliances inattendues qui racontent des siècles d’histoire et de migrations.

À la tête des cuisines du nouveau Manko : Melio Oriundo Chavez, chef péruvien formé sur plusieurs continents. Sa cuisine est sincère, narrative et lumineuse. Il puise son inspiration dans les techniques ancestrales de son pays, feu, braises, fermentation, tout en les mariant à la précision japonaise. Sa signature se lit dans les contrastes : l’acidité franche, l’umami délicat, la fraîcheur immédiate des crus (stars incontestées de la carte) et la chaleur subtile des mets savamment grillés.

Un sublime ceviche bar

Au centre de la salle trône le Ceviche Bar, pièce maîtresse de l’expérience Manko. Véritable autel dédié au travail du cru, il met en scène les variations les plus raffinées de tiraditos, crudos et ceviches, tous préparés à la minute, sous les yeux des convives. La découpe nette du poisson, la précision de la marinade, le parfum des agrumes, l’intensité de la leche de tigre, la puissance délicate de l’ají amarillo… ici, le geste culinaire se fait spectacle. Et au-dessus du bar, une pièce d’art absolument saisissante : une mosaïque marine réalisée par SICIS et Bureau Lacroix, composée de milliers de tesselles bleu profond mêlées à des éclats dorés. Elle évoque un univers marin onirique, les profondeurs mystérieuses du Pacifique, et semble onduler avec la lumière selon l’angle de vue. Hypnotique !

Un décor spectaculaire

Pour métamorphoser l’espace, Manko a fait appel à Sophie Lacroix, jeune designer diplômée de Penninghen, déjà distinguée parmi les 40 Femmes Forbes de l’année 2025. Son pari : faire flirter l’élégance parisienne avec la chaleur andine. Le résultat est un théâtre immersif qui nous transporte avec ses assises bleu profond et or précieux, ses reflets de laiton et ses lumières chaudes, ses parois texturées et claustras ajourées d’inspiration japonaise, et sa grande cuisine ouverte sur la salle. Un univers qui raconte l’histoire d’un Pérou mystique, moderne et vibrant.

Un bar pour prolonger la fête

Avant ou après le dîner, le bar entièrement redessiné s’impose comme une destination à part entière. Irradiant sous un splendide soleil doré, il propose une carte de cocktails créatifs autour du pisco, des agrumes, des épices et des spiritueux sud-américains. Les amateurs de Pisco Sour acidulés et précis seront aux anges ; les autres se laisseront tenter par des créations épicées autour du mezcal ou de la tequila. Et le jeudi soir, le Manko Loko fait son grand retour : line-up de DJs pointu, musiciens live, percussions, saxophones, improvisations. Le bar se transforme alors en scène cosmopolite, fidèle à l’ADN festif qui a fait la réputation du lieu. Difficile de rêver plus belle adresse. Dans ce quartier si select où sort l’élite de la haute couture et de la culture parisienne, Manko est une escale solaire où se croisent la classe française, l’énergie cosmopolite et les cultures contemporaines pour notre plus grand bonheur !

15 avenue Montaigne, 75008 Paris

Du lundi au samedi, 19h à 2h

Réserver chez Manko

