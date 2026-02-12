Fruité, chocolaté, salé… Un alléchant bar à cheesecakes a ouvert à Paris

Dans le 11e arrondissement de Paris, une toute nouvelle adresse dénommée Cheesy Cakes vient d’aménager au sein de la rue de la Roquette. Le chef grec Spiros Mariatos vous y attend pour vous faire déguster ces dizaines de cheesecakes en tout genre…

Une recette datant de l’Antiquité

C’est l’un des desserts les plus appréciés dans les salons de thé : le cheesecake, ce gâteau au fromage, est souvent associé aux États-Unis. Pourtant, le dessert a une origine bien plus lointaine ! Celui qu’on nommait au départ la « myzithropita » provient en réalité de la Grèce antique. Dès cette époque, il était considéré comme une offrande faite aux dieux ou aux athlètes des Jeux Olympiques. Repris vers le Ier millénaire dans l’Empire romain, ce gâteau a connu une nouvelle vie à New York dès le XVIIIe siècle, jusqu’à devenir un incontournable des salons de thé.

Une nouvelle adresse parisienne

Amateurs de cheesecake, rendez-vous dans la rue de Roquette, au cœur du 11e arrondissement de Paris ! C’est là que le chef grec Spiros Mariatos a décidé d’ouvrir sa toute nouvelle adresse dédiée à ce fameux gâteau au fromage. L’histoire a tout d’abord commencé à Amsterdam, dès 2018, où le chef a passé plusieurs années à concevoir toute une gamme de ces douceurs colorées et à se faire connaître dans la capitale hollandaise.

Puis, en janvier dernier, Spiros Mariatos a finalement décidé de déménager vers Paris, pour ouvrir une toute nouvelle adresse spécialisée dans ces gâteaux populaires. Vous pouvez notamment y gouter des cheesecakes sur place ou à emporter, accompagnés d’une boisson chaude ou froide, du mercredi au dimanche après-midi.

Des cheesecakes de toutes les couleurs

Baptisée Cheesy Cakes, la nouvelle adresse de Spiros Mariatos propose toute une gamme de cheesecakes… Vous pourrez en gouter des crus ou des cuits, des fruités ou chocolatés, des classiques ou des originaux agrémentés de miel ou de profiteroles. Le chef a tout prévu, puisque certaines recettes sont même conçues sans sucre et sans gluten, certaines sont même salées, tandis que chaque deuxième week-end du mois, on pourra découvrir une création inspirée d’un pays du monde.

Sachez que la part se vend 6 euros. Pour le gâteau entier, comptez entre 32 et 47 euros selon la taille. Et si vous souhaitez une petite touche personnalisée, vous pouvez aussi passer commande via le formulaire de contact, les réseaux sociaux ou l’email.

Cheesy Cakes

77 rue de la Roquette, 75011 Paris

Du mercredi au dimanche, 12h-18h

