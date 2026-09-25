Cette nouvelle adresse grecque cachée dans un théâtre historique de Paris

Au cœur du Théâtre du Palais-Royal, la Maison Mavrommatis, emblème de la cuisine hellénique en France, a installé Thalie, une nouvelle table où la gastronomie méditerranéenne rencontre l’univers du spectacle.

Une histoire de famille et de Méditerranée

Derrière cette nouvelle adresse, on retrouve les frères Mavrommatis, figures incontournables de la gastronomie grecque à Paris. Depuis 1981, la famille fait découvrir une cuisine inspirée de ses racines chypriotes, en mettant à l’honneur les produits et les saveurs de la Méditerranée. Leur maison est notamment connue pour son restaurant gastronomique Mavrommatis, dans le 5ème arrondissement, récompensé d’une étoile Michelin en 2018. Avec Thalie, cette histoire familiale prend une nouvelle dimension. Imaginé par Andreas Mavrommatis, décédé en mars dernier, le restaurant est aussi un bel hommage à celui qui a consacré sa vie à faire rayonner la cuisine grecque à Paris. Son héritage et sa vision culinaire continuent aujourd’hui de vivre à travers les équipes de la Maison. L’idée ? Faire voyager les papilles sans quitter Paris, avec une cuisine grecque et méditerranéenne fraîche et colorée !

Au cœur de l’un des plus anciens théâtres de Paris

Difficile d’imaginer emplacement plus théâtral : Thalie se trouve directement au sein du Théâtre du Palais-Royal, au 38 rue de Montpensier. Construit en 1783, cet écrin historique compte parmi les plus anciens théâtres de Paris et offre à la nouvelle adresse une atmosphère élégante et intimiste. Inspiré par la muse grecque de la comédie, le restaurant célèbre la rencontre entre l’univers du spectacle et l’art de vivre méditerranéen. Il accueille les gourmands au déjeuner comme au dîner, avant ou après les représentations. Une façon de faire durer le plaisir après le lever de rideau, autour d’une cuisine qui revisite les grands classiques grecs sans tomber dans le folklore. Et pour parfaire l’expérience, de nombreux clins d’œil au théâtre et à la Méditerranée se cachent dans les moindres détails de la décoration. À vous de vous amuser à les retrouver !

Une cuisine grecque à découvrir

Thalie fait voyager les papilles avec une cuisine grecque généreuse, colorée et pleine de fraîcheur. Et bonne nouvelle, les tarifs restent plutôt raisonnables : le midi, une formule plat + dessert ou fromage est proposée à 36 €. Parmi les incontournables à la carte, on retrouve notamment les poivrons doux grillés et aubergine fumée, le tzatziki et les dolmadès, le poulpe & fava, ou encore le houmous de pois chiches accompagné de taboulé vert. Gros coup de cœur également à la rédac’ pour la spanakopita, ce délicieux feuilleté aux épinards, au poireau, à la feta AOP et à l’aneth.

Côté plats, les gourmands pourront se laisser tenter par les Kritharaki, ces petites pâtes en forme de grains de riz accompagnées de champignons, de crumble de feta AOP grillée et de kefalograviera râpé, le maigre rôti au thym citron, les gambas flambées à l’ouzo, la traditionnelle brochette d’agneau ou encore le Magoulo Stifado, une joue de bœuf confite aux pistaches, servie avec une sauce stifado et des légumes de saison.

Et pour ceux qui veulent combiner spectacle et gastronomie, le Théâtre du Palais-Royal et Thalie proposent une formule « Menu Avant-Scène » : comptez 99 € avec une place en Carré Or et 89 € avec une place en 1re catégorie. Au menu : duo de mezzés, moussaka à la viande ou ravioles de halloumi AOP, puis mahalepi ou yaourt au miel. Le principe est simple : arriver environ 1h30 avant la représentation et commencer la soirée autour d’un dîner aux accents helléniques. Il ne vous reste plus qu’à enchaîner avec Edmond, la pièce de théâtre d’Alexis Michalik qui affiche déjà plus de 2 000 représentations, ou avec la comédie musicale triomphale de Broadway Le Guide du parfait gentleman assassin. Une façon de mêler plaisir des papilles et plaisir du spectacle !

Infos pratiques :

Restaurant Thalie par les frères Mavrommatis

Adresse : 38 Rue de Montpensier, 75001 Paris

Horaires : Accueil en service continu du mardi au dimanche, déjeuner de 12h à 14h30 et dîner de 18h30 à 22h30.

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Photo de couverture : ©Restaurant Thalie