À Paris, derrière le rideau de cette épicerie japonaise, se cache un bar à temaki

Au cœur du 1er arrondissement de Paris, à deux pas du Louvre et du Forum des Halles, iRASSHAi transforme chaque soir son café-bar KISSABA en bar à temaki. Dès 18h, l’ambiance change : la lumière se fait plus douce, le rythme ralentit et, derrière le comptoir, le chef prépare face aux convives des temaki roulés à la minute. Bienvenue à Tokyo !

Une adresse japonaise qui change au fil de la journée

Installé rue du Louvre, iRASSHAi est bien plus qu’une simple adresse japonaise. Sur 800 m², ce vaste lieu imaginé par deux passionnés du Japon réunit épicerie, café-bar, cantine et restaurant bistronomique. On peut y faire ses courses, déjeuner, prendre un verre… et même prolonger l’expérience une fois la nuit tombée. Après avoir fait le plein de produits en tout genre, un accès feutré depuis l’épicerie et un petit rideau ouvrent la voie vers le comptoir gourmand. Derrière celui-ci, le chef prépare sous vos yeux des temaki roulés à la minute. On observe chaque geste avant de croquer dans un temaki délicieux. KISSABA suit ainsi le rythme de la journée : café le matin, cantine le midi et bar le soir.

Un dîner japonais qui se joue au comptoir

Le temaki, littéralement « roulé à la main » en japonais, est un sushi en forme de cône composé d’une feuille de nori croustillante, de riz vinaigré et de garnitures fraîches. Contrairement au maki traditionnel, il se déguste immédiatement et à la main, pour profiter pleinement du croquant de l’algue. Au KISSABA, chaque pièce est réalisée sous les yeux des clients, du découpage des ingrédients jusqu’au roulage final. Poissons crus, légumes, herbes, condiments et options végétales viennent garnir les temaki, avec des produits en grande partie sourcés directement auprès de l’épicerie iRASSHAi. Le tout se déguste dans une ambiance intimiste, entre bar à sushi tokyoïte et cuisine ouverte. Côté tarifs, les menus proposent quatre temaki, pour des prix compris entre 20 et 30 €. Nous avons testé le menu vegan « Koyasan », composé d’un temaki avocat-takuan, d’un temaki dengaku aubergine, d’un temaki concombre ume et d’un temaki tofu teriyaki. Et franchement, c’est bon, c’est copieux, et l’ambiance calme du lieu fait littéralement oublier qu’on se trouve en plein cœur du quartier des Halles !

Une adresse à découvrir après une expo

Installé 40 rue du Louvre, en face de la Bourse de Commerce, le comptoir dispose également d’une terrasse avec vue sur le musée. L’adresse se prête ainsi particulièrement bien à un dîner après une exposition, pour prolonger la soirée autour de quelques temaki fraîchement préparés, d’un verre de saké et du spectacle de la cuisine en action.

À noter également : iRASSHAi a installé un pop-up exclusif au Bon Marché, dans le cadre de l’événement « Super Japon », jusqu’au 18 octobre. Pour l’occasion, le grand magasin se transforme en konbini géant, inspiré des commerces de proximité japonais, et accueille une sélection de créateurs et de marques sur plusieurs étages. iRASSHAi y dévoile notamment de nouveaux produits pour cuisiner japonais au quotidien : sauce tsuyu, ponzu aux agrumes japonais, vinaigres de riz, nouilles somen et soba, algues nori et miso. De quoi repartir avec tout ce qu’il faut pour tenter de reproduire chez soi les délicieux temaki dégustés chez KISSABA !

Infos pratiques :

KISSABA · bar à temaki

Adresse : 40 rue du Louvre, 75001 Paris (au KISSABA – espace café-bar d’iRASSHAi)

Horaires : Ouvert 7/7 de 19h30 à 22h00 pour le bar à Temaki (vous pouvez venir boire un verre à partir de 18h)

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Photo de couverture : ©Juli1rdt