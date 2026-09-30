Le Melville : une soirée entre dîner raffiné et concert de jazz à Paris

À deux pas des Champs-Élysées, Le Melville est un restaurant-club de jazz où la musique occupe une place centrale. Ici, on ne dîne pas simplement avec un concert en fond sonore : on vient autant pour écouter les artistes que pour découvrir la cuisine du chef Malcom Ecolasse. On y a passé une soirée avec la chanteuse américaine Leslie Lewis et son quartet, dans une atmosphère feutrée et particulièrement chaleureuse… et on a trouvé l’une de nos adresses coup de cœur !

Un restaurant où la musique passe au premier plan

Ici, nous vous le disions, on ne vient pas simplement dîner avec un peu de jazz en fond sonore : on vient écouter un concert en dînant. Et depuis sa réouverture après plusieurs semaines de travaux, Le Melville a encore renforcé cette idée. La salle a été repensée pour offrir une vue entièrement dégagée sur la scène et les musiciens, avec davantage de proximité entre les artistes et le public. L’idée ? Se rapprocher au maximum de l’atmosphère des clubs de jazz anglais, plus intimistes et entièrement tournés vers la musique.

C’est d’ailleurs ainsi que Laurent, l’un des deux propriétaires du Melville, nous présente le lieu. Passionné de musique, il ne se contente pas de défendre le concept : pendant notre soirée, on l’a retrouvé lui-même aux premières loges pour profiter du concert !

Il faut donc bien choisir sa table selon la soirée que l’on souhaite passer. Dans la salle basse, au plus près des musiciens, on vous invite plutôt à profiter pleinement du spectacle pendant les sets. Ceux qui veulent pouvoir davantage discuter privilégieront la mezzanine, plus propice aux échanges. Dans les deux cas, on retrouve la même atmosphère chaleureuse et feutrée : velours, lumière tamisée, piano à queue, bibliothèques remplies de vinyles et petites tables de deux composent un véritable cocon, particulièrement agréable pour une soirée en amoureux.

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Un véritable concert à quelques mètres de sa table

C’est aussi ce qui distingue vraiment Le Melville de nombreuses adresses proposant de la musique live à Paris. Ici, le concert n’est pas un prétexte. La programmation change constamment et fait venir des artistes français comme internationaux, avec du jazz classique mais aussi des sonorités latines, brésiliennes ou plus contemporaines.

Le soir de notre venue, le 19 septembre, Leslie Lewis était ainsi sur scène avec son quartet. Cette chanteuse américaine, qui a notamment construit sa voix en écoutant Sarah Vaughan et Ella Fitzgerald, s’est produite au fil de sa carrière de Los Angeles à New York, Londres, Tokyo ou Paris. Ce soir-là, accompagnée de Vincent Bourgeyx au piano, Peter Giron à la contrebasse et Julie Saury à la batterie, elle nous a littéralement happés avec sa voix profonde et enveloppante. Nous nous sommes laissés embarquer pendant près de deux heures et demie de live, au rythme de Respect, d’Aretha Franklin, I love you, baby de Paul Anka, Feeling good, de Nina Simone, ou encore Come together des Beatles. C’est aussi pour cela que le rapport qualité-prix nous a vraiment convaincus : on ne paie pas pour une simple « ambiance jazz », mais pour une soirée qui réunit véritablement restaurant et concert.

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Et dans l’assiette, une autre très bonne surprise

Avec une telle place accordée à la musique, on pourrait craindre que la cuisine soit secondaire. Bonne surprise : ce n’est pas du tout le cas. Aux commandes, le chef Malcom Ecolasse propose une carte volontairement très courte, nourrie d’influences latines, asiatiques et méditerranéennes, avec des assiettes aussi soignées que savoureuses.

On peut évidemment commander son plat pour soi, mais on vous conseille vraiment de faire comme nous et d’en choisir plusieurs à partager au centre de la table. L’idée est conviviale, permet de goûter davantage de choses et colle parfaitement à l’esprit du lieu. Comptez actuellement entre 15 et 25 € pour les assiettes salées et entre 12 et 15 € pour les desserts. La carte des cocktails mérite elle aussi qu’on s’y attarde, avec des créations travaillées autour d’infusions maison et d’associations parfois assez inattendues. Et si vous hésitez, faites confiance à Méline : véritable rayon de soleil pendant notre soirée, elle a été de très bon conseil pour nous guider aussi bien parmi les plats que parmi les cocktails. L’accueil et le service sont d’ailleurs à l’image du lieu, chaleureux et convivial. Une raison de plus pour avoir envie de revenir découvrir un autre concert !

Infos pratiques

Le Melville

Type :restaurant bistronomique et club de jazz avec concerts live

Adresse : 28, rue Jean Mermoz, 75008 Paris

Horaires : du mardi au samedi, de 19h à 2h

Concerts live : généralement à partir de 20h30 ou 21h, selon la programmation

Cuisine : jusqu’à 22h30

Tarifs : assiettes salées de 15 à 25 € ; desserts de 12 à 15 € ; cocktails autour de 19-20 €

Accès : métros Franklin D. Roosevelt ou Saint-Philippe-du-Roule

Réservation : conseillée, notamment pour choisir entre la salle au plus près de la scène et la mezzanine

La programmation et les horaires pouvant varier selon les soirées, pensez à les vérifier avant votre venue.

Questions fréquentes sur Le Melville à Paris

Faut-il réserver pour dîner au Melville ?

Oui, la réservation est conseillée, notamment si vous souhaitez choisir entre la salle basse, au plus près de la scène, et la mezzanine, plus adaptée aux échanges.

Peut-on dîner pendant les concerts du Melville ?

Oui. Le concept du Melville associe précisément restaurant bistronomique et véritable concert live. Les places assises sont d’ailleurs principalement réservées aux personnes qui dînent.

Peut-on discuter pendant le concert ?

Tout dépend de l’espace choisi. La salle située au plus près de la scène est dédiée à une écoute attentive des artistes pendant les sets. Pour une soirée où l’on souhaite davantage échanger, mieux vaut réserver une table dans la mezzanine.

Image en Une : Une soirée au Melville entre cocktails et concert live de Leslie Lewis, dans le 8e arrondissement de Paris. © Mélina Hoffmann / Paris Zigzag

Mélina Hoffmann