Le Nelson’s, le restaurant solaire du centre de Paris qui réinvente la cuisine du monde

Si vous cherchez un restaurant au cœur de Paris, avec des plats faits maison et une terrasse ensoleillée, rendez-vous au Nelson’s. Situé dans le quartier des Halles, ce restaurant revisite la cuisine du monde faisant cohabiter grillades, plats végétariens, couscous et brunch à volonté, le tout servi dans un espace chaleureux aux doux airs de vacances.

Un restaurant qui fait voyager

C’est à quelques pas du Louvre que se trouve le restaurant Nelson’s, un havre au mobilier en bois exotique et aux motifs ethniques qui nous fait voyager vers un autre continent. Ce sont les paysages de l’Afrique du Sud qui ont notamment inspiré le designer Chistophe BRO pour concevoir ce chaleureux décor. La salle lumineuse est complétée par une terrasse en hauteur, ensoleillée et entourée de végétation, qui a des airs de paillote de plage où s’offrir un moment de détente.

Et le voyage se poursuit dans le menu, puisque le Nelson’s propose chaque semaine un plat thématique autour d’un pays différent lors du brunch dominical, tandis que les jeudis, vous pourrez être sûrs de retrouver leur savoureux couscous. Concernant la carte des boissons, on s’évade aussi dans la sélection de vins sud-africains, de cocktails signature, de rhums et de whiskies internationaux servis jusqu’à 2 heures du matin.

Une cuisine maison et de saison

Chez Nelson’s, le ton est donné : le menu propose une variété de plats avec des viandes et poissons grillés au barbecue, des salades composées, des planches à partager, des tapas aux touches italiennes et des desserts pour les bouches sucrées. Chaque plat est fait maison, avec des ingrédients frais, de saison et joliment travaillés dans l’assiette. Le bon point, c’est que le restaurant vous accueille tous les jours, du petit-déjeuner à l’aube jusqu’aux cocktails du soir.

Tous les dimanches, un brunch à volonté vous est proposé de 12h à 16h : une multiplicité de plats vous est proposée sur le comptoir en célébrant à chaque fois un pays différent à travers ses plats typiques et leurs saveurs. Pour la formule, il faudra compter 41,50 euros par personne (17 euros pour un enfant). Et si vous venez en famille, vous pouvez confier les yeux fermés vos enfants à une animatrice qui leur réserve de nombreuses activités dans un espace dédié.

L’adresse pour carnivores ET végétariens

Végétariens et carnivores ne font pas bon ménage ? Le restaurant Le Nelson’s fait le pari inverse en composant son menu pour les deux bouches. D’un côté, les amateurs de viande pourront savourer des steaks saignants, des côtelettes d’agneau, des saucisses au couteau ou des brochettes épicées, tous délicieusement grillés au barbecue. De l’autre, les adeptes du vert auront le choix parmi l’ensemble des plats composés avec des légumes frais, des céréales complètes et des arômes caractéristiques de la gastronomie sud-africaine.

Mais que l’on opte pour le barbecue ou pour les planches végé, un bon plan est à connaître dans la formule déjeuner : en effet, chaque midi, vous aurez 30 % de remise sur une sélection de plats à la carte ! Le Nelson’s peut accueillir jusqu’à 400 couverts et accepte les privatisations dans sa grande salle, avec une localisation en plein centre de Paris qui est idéale pour les repas groupés. Si vous souhaitez réserver, vous pouvez vous rendre directement sur le site du restaurant. Sinon, rendez-vous directement au 16 rue Coquillère !

Le Nelson’s

16 rue Coquillère, 75001 Paris

Ouvert tous les jours, 8h-2h

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Image à la une : © Nelson’s