À Saint-Germain-des-Prés, ce restaurant chaleureux nous a régalés avec sa cuisine de saison

Une salle chaleureuse, des assiettes soignées et des accords mets et vins réussis : on a beaucoup aimé notre déjeuner chez Oktobre ! Installé rue des Grands-Augustins, à Saint-Germain-des-Prés, le restaurant de Martin Maumet propose une cuisine française de saison qui fait la part belle aux sauces et aux condiments. Avec, lors de notre visite, un vrai coup de cœur pour les linguine accompagnées de homard. On vous raconte !

Une adresse chaleureuse à Saint-Germain-des-Prés

Les couleurs chaudes, les tables en bois, les banquettes rayées, les miroirs et les luminaires en céramique, ou encore les grands voiles de lin qui jouent avec la lumière : Oktobre nous accueille dans un décor parfaitement de saison, dans lequel on se blottit bien volontiers le temps d’un déjeuner gourmand. Une atmosphère que l’on a beaucoup appréciée, jusque dans le choix de la belle vaisselle.

Ce cadre, imaginé par le studio Bateaumagne, a été créé lorsque Martin Maumet a ouvert Oktobre en 2023. Ancien chef de Kitchen Galerie Bis, aux côtés de William Ledeuil, il est devenu propriétaire des lieux pour y créer son restaurant. Le « K » d’Oktobre rappelle cette histoire ; les tonalités automnales de la salle expliquent le reste du nom.

À table, on découvre une cuisine française de saison, avec une prédilection pour les sauces, les jus et les condiments. Le chef aime d’ailleurs puiser dans les saveurs du monde entier, du miso au yuzu kosho en passant par le gochujang, pour apporter une touche d’originalité à ses recettes.

Notre coup de cœur : les linguine sublimées par le homard

Après une coupe de Champagne Michel Gonet Blanc de Blancs, Vindey-Montgueux, le déjeuner commence avec les hors-d’œuvre, qui viennent joyeusement réveiller nos papilles. Les présentations sont soignées, les préparations bien travaillées, et la vaisselle les met joliment en valeur. Pour accompagner ces premières bouchées, on nous sert un Pinot Blanc 2023 d’Albert Boxler, élaboré à 100 % à partir de pinot blanc. L’association est parfaite.