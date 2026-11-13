À Saint-Germain-des-Prés, ce restaurant chaleureux nous a régalés avec sa cuisine de saison

Une salle chaleureuse, des assiettes soignées et des accords mets et vins réussis : on a beaucoup aimé notre déjeuner chez Oktobre ! Installé rue des Grands-Augustins, à Saint-Germain-des-Prés, le restaurant de Martin Maumet propose une cuisine française de saison qui fait la part belle aux sauces et aux condiments. Avec, lors de notre visite, un vrai coup de cœur pour les linguine accompagnées de homard. On vous raconte !
Une adresse chaleureuse à Saint-Germain-des-Prés
Les couleurs chaudes, les tables en bois, les banquettes rayées, les miroirs et les luminaires en céramique, ou encore les grands voiles de lin qui jouent avec la lumière : Oktobre nous accueille dans un décor parfaitement de saison, dans lequel on se blottit bien volontiers le temps d’un déjeuner gourmand. Une atmosphère que l’on a beaucoup appréciée, jusque dans le choix de la belle vaisselle.
Ce cadre, imaginé par le studio Bateaumagne, a été créé lorsque Martin Maumet a ouvert Oktobre en 2023. Ancien chef de Kitchen Galerie Bis, aux côtés de William Ledeuil, il est devenu propriétaire des lieux pour y créer son restaurant. Le « K » d’Oktobre rappelle cette histoire ; les tonalités automnales de la salle expliquent le reste du nom.
À table, on découvre une cuisine française de saison, avec une prédilection pour les sauces, les jus et les condiments. Le chef aime d’ailleurs puiser dans les saveurs du monde entier, du miso au yuzu kosho en passant par le gochujang, pour apporter une touche d’originalité à ses recettes.
Notre coup de cœur : les linguine sublimées par le homard
Après une coupe de Champagne Michel Gonet Blanc de Blancs, Vindey-Montgueux, le déjeuner commence avec les hors-d’œuvre, qui viennent joyeusement réveiller nos papilles. Les présentations sont soignées, les préparations bien travaillées, et la vaisselle les met joliment en valeur. Pour accompagner ces premières bouchées, on nous sert un Pinot Blanc 2023 d’Albert Boxler, élaboré à 100 % à partir de pinot blanc. L’association est parfaite.
Puis arrivent les linguine au corail de homard : l’un de nos coups de cœur de ce déjeuner ! Une assiette qui nous a particulièrement régalés et que l’on vous recommande vivement si elle figure à la carte lors de votre visite, celle-ci évoluant au fil des saisons et des arrivages. Le Bourgogne Chardonnay « Cuvée Saint-Vincent » 2025 de Vincent Girardin, maison de Meursault, accompagne les pâtes à merveille.
De savoureux accords mets et vins
La suite du déjeuner se partage entre l’encornet, riz vénéré et chou pointu, sauce blanquette et curry vert de cresson, et la tourte de porcelet, endive, condiment coing-vin de noix. De la blanquette au curry vert de cresson, du coing au vin de noix : ces deux assiettes illustrent bien le goût de Martin Maumet pour les sauces et les condiments. Le chef travaille avec de nombreux fournisseurs et producteurs parmi lesquels Terroirs d’Avenir, et fait évoluer sa carte selon les produits disponibles.
Pour accompagner la tourte comme l’encornet, on nous sert le Pinot Droit 2024 de Clément Bärtschi, un pinot noir. Une fois de plus, l’association est très réussie et vient confirmer que les accords mets et vins comptent vraiment parmi les réussites du repas. C’est donc un moment aussi gourmand qu’agréable que nous avons passé chez Oktobre, où nous reviendrons bien volontiers !
Informations pratiques
Oktobre
Adresse : 25 rue des Grands-Augustins, 75006 Paris
Horaires : du mardi au samedi, de 12h15 à 13h45 et de 19h15 à 21h45
Menus déjeuner : entrée-plat ou plat-dessert à 32 €, entrée-plat-dessert à 39 €, du mardi au vendredi hors jours fériés
Menu Découverte : 6 services à 89 €
Téléphone : 01 46 33 00 85
Réservation : sur le site d’Oktobre
Questions fréquentes sur le restaurant Oktobre
Qui est le chef du restaurant Oktobre à Paris ?
Martin Maumet est le chef et propriétaire du restaurant Oktobre, ouvert en 2023 à Saint-Germain-des-Prés. Ancien chef associé de Kitchen Galerie Bis, aux côtés de William Ledeuil, il propose une cuisine française de saison marquée par un travail minutieux des sauces et des condiments.
Peut-on déjeuner à petit prix chez Oktobre ?
Oktobre propose, du mardi au vendredi hors jours fériés, une formule déjeuner à 32 € pour deux plats et un menu à 39 € pour trois plats. Une façon de découvrir la cuisine de Martin Maumet à un tarif plus accessible que les menus dégustation.
Quels sont les menus et les prix du restaurant Oktobre ?
Oktobre propose un menu Découverte en quatre services à 83 €, comprenant des hors-d’œuvre, des pâtes, un plat et un dessert au choix. Au déjeuner, du mardi au vendredi (hors jours fériés), plusieurs formules sont également proposées, de 34 € à 49 €, selon le nombre de services. De quoi découvrir la cuisine du chef Martin Maumet en composant son repas selon ses envies !
Image en Une : Le décor aux teintes ambrées et les hors-d’œuvre du restaurant Oktobre, à Saint-Germain-des-Prés. © Daniel Fernandez