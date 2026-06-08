Ce restaurant caché du 8ème propose une des plus belles cartes d’été de Paris

À quelques mètres de l’agitation des Champs-Élysées, une terrasse secrète se cache au premier étage de l’Hôtel Barrière Fouquet’s Paris. Bienvenue au Jardin de Joy, un restaurant verdoyant où l’on savoure une délicieuse carte printanière à l’ombre des parasols.

Un jardin suspendu à deux pas des Champs-Élysées

Il suffit de passer le sas de l’hôtel puis de monter quelques marches pour laisser derrière soi le bouillonnement permanent des Champs-Élysées. À l’étage, le Jardin de Joy dévoile un petit coin de paradis. Nichée dans la cour intérieure végétalisée de l’Hôtel Barrière Fouquet’s Paris, cette terrasse éphémère déploie un décor aux accents de vacances : bouquets de fleurs blanches, grands parasols, herbes aromatiques et chaises en osier vert et blanc. Bien installé, vous voilà paré à découvrir une carte de mets raffinés et modernes pour une expérience gustative dont nous avons encore du mal à nous remettre.

Le goût de l’été au Jardin de Joy

Côté cuisine donc, le Joy propose une carte estivale signée Claudia Rivera Valdez, portée par les produits de saison. En entrée, les asperges grillées accompagnées de stracciatella ouvrent le bal avec douceur, tandis que la fraîcheur de la sériole séduit instamment nos papilles. Plus végétal, le velouté de petits pois à la ricotta joue la carte du réconfort. Les plats prolongent cette élégance maîtrisée : le bar, nappé d’une sauce tomate-basilic relevée d’une touche de citron, incarne une cuisine ensoleillée comme on aime. Le tartare de filet de bœuf, dressé sur un mille-feuille de pommes de terre aussi esthétique que savoureux, s’impose comme l’un des incontournables de la carte, tout comme l’aubergine confite, fondante et délicatement travaillée.

Et parce qu’aucun déjeuner d’été ne serait complet sans une touche sucrée : le citron givré s’impose comme une évidence rafraîchissante, la gavotte croustillante au chocolat et sarrasin joue la carte de la gourmandise assumée, tandis que l’île flottante aux gariguettes et sorbet aux herbes fraîches apporte une touche florale et aérienne pour conclure le repas sur une note légère. Pour accompagner cette escapade gustative, la maison propose une belle sélection de vins et champagnes.

À lire également : Cette mythique brasserie des Champs-Élysées fréquentée par le Tout-Paris était autrefois un estaminet pour cochers !

La pause dej’ dont on avait besoin

En une phrase, Claudia résume l’esprit de cette nouvelle saison : « Partager un moment convivial au cœur de Paris. » Une promesse que le lieu incarne parfaitement. En plein cœur du 8ème arrondissement, entre deux rendez-vous, Le Joy s’impose comme la pause déjeuner dont on avait besoin ! Du lundi au vendredi, de 12h00 à 14h00, le restaurant propose une formule en deux temps à 54€ ou en trois temps à 64€. La quiétude du lieu, en contraste avec son emplacement central, constitue déjà un atout majeur. Mais au-delà du cadre, c’est bien l’expérience globale qui séduit : l’harmonie des saveurs, la qualité des produits et la beauté des assiettes qui ressemblent à des tableaux plein de couleurs, composent une cuisine généreuse et maîtrisée, jusqu’au moindre détail, comme le nom de l’hôtel délicatement gravé sur le beurre. Pour nous, c’est un 10 sur 10 ! Une adresse où l’on se sent bien et où l’on se régale autant les yeux que les papilles.

Le Joy 46 Avenue George V 75008 Paris

À lire également : Arc de Triomphe : et s’il devenait le Monument préféré des Français ?