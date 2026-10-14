Une pépite indienne se cache dans le 13ème

À deux pas de la place d’Italie, sur la Butte-aux-Cailles, se cache une petite adresse qui régale les amateurs de cuisine indienne avec une cuisine familiale, généreuse et parfumée. Faites escale à Station Krishna, dans la discrète rue du Père-Guérin, pour découvrir cette pépite gastronomique.

Le charme inattendu de cette petite ruelle du 13ème

On ne va pas vous cacher qu’à part La Felicità, on connaît encore assez peu les tables du 13ème arrondissement. Alors, quand on débarque ce samedi midi à place d’Italie, c’est un peu l’aventure ! À quelques mètres à peine de la station de métro, on se retrouve dans une petite ruelle piétonne pleine de charme, bordée de restaurants. On a presque l’impression d’être dans la rue principale d’une petite ville de province. C’est calme, les odeurs titillent mes papilles… Ça y est, on a faim.

L’équipe nous accueille chaleureusement et on s’installe en terrasse, qui compte une vingtaine de couverts. Nous sommes encore en septembre, le soleil brille et, par chance, la ruelle est à l’ombre : parfait pour profiter de la terrasse sans souffrir de la chaleur. Si jamais vous préférez l’intérieur, sachez qu’il a été décoré avec goût. Les couleurs sont chatoyantes et la thématique a été poussée jusqu’au bout : les valises, les tableaux et même les coussins rappellent le voyage à bord d’un train indien aux banquettes bleues comme en Inde.

Pour choisir nos plats, le serveur nous apporte une tablette. Et c’est vraiment pratique : on peut prendre le temps de faire son choix et, si certains plats nous sont inconnus, tout est expliqué. On découvre même l’histoire de la recette, sa région d’origine, les endroits où elle est particulièrement répandue en Inde, ainsi que les allergènes. On passe commande depuis la tablette et on peut choisir notre sauce (chutney sucré, chutney piquant, chutney à la menthe, chutney à la tomate…) ainsi que l’accompagnement : riz basmati, idli, pommes de terre sautées, légumes sautés… De quoi composer une expérience vraiment personnalisée !

Dans l’assiette, un voyage en Inde

Quelques minutes plus tard, les premières assiettes arrivent, accompagnées du lassi à la mangue ! Depuis 1989, le savoir-faire se transmet au sein des familles Thurai puis Rajaratnam à travers une cuisine indienne inspirée des différentes régions du pays, avec une affection particulière pour les saveurs du Sud de l’Inde et du Kerala.

Ici, les recettes sont préparées maison, les produits sont frais et les épices soigneusement dosées. Mais surtout, chaque plat raconte une région, une tradition et une manière de cuisiner. Les idlis, ces petits gâteaux de riz et de lentilles cuits à la vapeur, sont emblématiques de la cuisine du sud. Les recettes inspirées du Kerala font, quant à elles, la part belle au lait de coco, aux feuilles de curry et aux épices. Parmi les plats qui attirent notre attention,le Keral’ail : un poulet légèrement frit, accompagné d’une sauce à l’ail, à la tomate et au brocoli. Une recette qui promet un joli mélange de saveurs.

La carte propose également les grands classiques de la cuisine indienne : Butter Chicken, Tikka Masala, samosas, naans et biryani. Ce riz parfumé, préparé avec de la viande, des raisins blonds, des noix de cajou et des épices, est particulièrement généreux. Et les amis végé et vegan ne sont pas oubliés ! Ils ont eux aussi de nombreux choix et peuvent composer leur assiette avec un ou deux currys selon leurs envies. Au menu : dhal, caviar d’aubergines du Punjab ou encore curry d’épinards et de fromage indien parfumé… De quoi se régaler et découvrir toute la richesse de la cuisine indienne, même sans viande.

Station Krishna, du restaurant au traiteur

Et pour terminer le voyage, difficile de résister à la kulfi à la pistache, au Choco Naan ou encore au Gulab Jamun : de délicieux petits beignets chauds et sucrés, parfumés à la rose et à la cardamome, servis avec une boule de glace à la vanille. Comme dirait ma grand-mère : « Il faut toujours finir par une note sucrée ! »

Mais Station Krishna ne s’arrête pas aux portes du restaurant. L’aventure se poursuit hors les murs avec Les Délices de Paon, son service traiteur événementiel, qui accompagne aussi bien les particuliers que les entreprises. Et la demande semble bien au rendez-vous : ce samedi-là, l’équipe préparait pas moins de trois mariages ! Mariages, réceptions privées, séminaires, cocktails d’entreprise, évènements en showroom, buffets ou encore plateaux-repas : les formats s’adaptent aux envies et au type d’événement. L’équipe propose également des menus sur mesure, pensés selon le nombre de convives, le lieu et les différentes préférences alimentaires. L’idée reste la même qu’au restaurant : faire découvrir une cuisine indienne généreuse et parfumée, tout en s’adaptant aux envies de chacun.

Station Krishna : une adresse à garder en tête pour faire voyager votre palais sans quitter Paris !

Infos pratiques :

Station Krishna

Adresse : 16 Rue du Père Guérin 75013 Paris

Horaires : Ouvert tous les jours de 11 h 45 à 14 h 30 et de 18 h 45 à 22 h 30 (23 h le vendredi et samedi)

Tarifs : Pour découvrir cette cuisine, comptez à partir de 12 € pour la formule déjeuner du lundi au vendredi, et à partir de 26 € le soir pour une formule entrée, plat et dessert.