Astérix à La Cité de la Mer : une expo originale à voir à Cherbourg

La Cité de la Mer : l’expo Astérix qui fait escale à Cherbourg

À Cherbourg, La Cité de la Mer met Astérix à l’honneur avec une exposition consacrée à son univers maritime. Avec Astérix et la mer, le lieu invite à redécouvrir les albums sous un angle aussi ludique qu’original : celui de la mer et de la place qu’elle occupe dans les aventures du petit Gaulois. Larguez les amarres, on vous y emmène !

Astérix jette l’ancre à Cherbourg

Quand on pense à Astérix, on imagine d’abord les baffes qui partent, les sangliers qui rôtissent et les Romains qui volent ! On pense un peu moins à la mer. Pourtant, à y regarder de plus près, on remarque vite qu’elle traverse toute la saga. On la retrouve dans les départs vers d’autres contrées, dans les galères, dans les côtes escarpées, dans les tempêtes, dans les ports animés et, bien sûr, dans les apparitions mémorables des pirates. Et c’est précisément ce fil que suit La Cité de la Mer avec cette exposition temporaire présentée à Cherbourg.

L’idée marche d’autant mieux que le lieu colle parfaitement au sujet. Installée dans l’ancienne gare maritime transatlantique de Cherbourg, La Cité de la Mer est un endroit déjà habité par les récits de voyages, de traversées et d’aventures maritimes. Accueillir une exposition sur Astérix sous cet angle dans ce lieu a donc vraiment du sens, puisque le cadre vient prolonger le propos et donne encore plus d’épaisseur à la visite.

À lire également : Aux portes de Paris, ce village cache des décors du parc Astérix et les recycle

Une lecture originale de l’univers d’Astérix

Ce qui rend l’exposition intéressante, c’est donc qu’elle propose une autre lecture des albums, nous invite à observer des détails qui nous avaient peut-être échappés, en montrant comment cet imaginaire maritime accompagne les aventures d’Astérix d’un album à l’autre avec, au passage, tout l’humour qui fait son identité.

On retrouve ce mélange qui fait le charme d’Astérix depuis toujours : de la fantaisie, du rythme, des références historiques, des clins d’œil, et cette capacité à embarquer petits et grands. Déployée sur plus de 400 m², l’exposition a clairement été imaginée comme une visite à partager en famille, avec une scénographie accessible, de grands visuels, des écrans tactiles pour suivre les voyages des héros, des questions-réponses et même un memory autour des embarcations. De quoi rendre la visite vivante, aussi bien pour les lecteurs de longue date que pour les plus jeunes.

À lire également : Une incroyable exposition immersive sur le Titanic débarque à La Villette

Une bonne occasion de découvrir La Cité de la Mer

Cette exposition a aussi l’intérêt de s’inscrire dans une visite plus large. Car une fois le parcours terminé, on ne quitte pas simplement un espace d’exposition : on se trouve au cœur d’un site entièrement consacré aux mondes maritimes. Astérix et la mer agit ainsi comme une porte d’entrée particulièrement accessible, presque comme une première escale, avant de poursuivre l’exploration dans le reste de La Cité de la Mer.

L’exposition Astérix et la mer offre ainsi l’occasion de découvrir La Cité de la Mer, qui s’inscrit plus largement dans un univers consacré à l’aventure maritime, aux profondeurs et aux grandes épopées en mer. On peut compléter l’expérience en visitant L’Océan du Futur et ses 17 aquariums exceptionnels, ou en embarquant à bord du premier sous-marin nucléaire français, Le Redoutable, entre autres activités. L’exposition trouve donc parfaitement sa place ici, mais attention : il ne vous reste plus que quelques semaines pour la découvrir avant qu’elle ne lève l’ancre vers d’autres horizons !

FAQ La Cité de la Mer Astérix

Où voir l’exposition Astérix et la mer ?

L’exposition Astérix et la mer est présentée à La Cité de la Mer, à Cherbourg-en-Cotentin, dans la nef d’accueil du site.

Jusqu’à quand peut-on voir l’exposition ?

L’exposition est visible jusqu’au 31 mai 2026.

Quel est le prix de l’exposition Astérix et la mer ?

Le tarif annoncé est de 10 euros pour les adultes et 7,50 euros pour les enfants de 8 à 17 ans inclus.

À lire également : Laissez-vous surprendre par cette ville pleine de charme et d’histoire au cœur de la Normandie

Image en Une : Vue d’ensemble de l’exposition Astérix et la mer à La Cité de la Mer, à Cherbourg. © La Cité de la Mer

Mélina Hoffmann