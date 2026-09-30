La plus grande ludothèque inclusive de France vient d’ouvrir à Paris

Jeux de société, jeux vidéo, espace petite enfance… À la Porte de Vincennes, un lieu de 350 m² vient d’ouvrir ses portes pour permettre à tout le monde de jouer ensemble. Cette ludothèque inclusive, pensée pour être accessible au plus grand nombre, accueille aussi bien les familles du quartier que les personnes en situation de handicap, les joueurs occasionnels ou les passionnés de jeux de société. On vous emmène découvrir AccessiJeux, ce nouveau paradis des gamers !

2 500 jeux pour jouer tous ensemble

Installée au 9 boulevard Carnot, la ludothèque AccessiJeux rassemble plus de 2 500 jeux et jouets, dont environ 500 jeux adaptés aux personnes déficientes visuelles. Mais pas question d’en faire un lieu réservé au handicap : ici, tout le monde est invité à pousser la porte. Créée en 2015, l’association AccessiJeux travaille depuis plusieurs années à rendre le jeu accessible aux personnes aveugles et malvoyantes. Avec ce nouveau lieu, elle va encore plus loin grâce à des espaces pensés pour accueillir tous les publics. La signalétique a notamment été pensée pour faciliter les déplacements et le repérage de chacun : repères lumineux pour les personnes déficientes visuelles, bandes rugueuses au sol, de gros pictogrammes pour identifier chaque salle et faciliter le repérage, ou encore un plan tactile disponible dès l’entrée.

À lire également : Connaissez-vous L’R de Jeux, la plus grande ludothèque en plein air de France ?

Un espace pensé pour toute la famille

Le déménagement a également permis à AccessiJeux de créer de nouveaux espaces. Les familles disposent notamment d’une salle enfance, avec un coin dédié à la petite enfance et une sélection de jeux et jouets pour les plus jeunes. Les amateurs de jeux vidéo ne sont pas en reste avec un espace gaming équipé de matériel adapté aux personnes en situation de handicap. Une salle calme a également été aménagée pour les personnes sensibles aux stimulations et qui peuvent avoir besoin de s’isoler un moment dans un environnement plus apaisé.

Et pour préparer sa visite, il est même possible de consulter en ligne le catalogue des jeux disponibles et de filtrer les résultats selon les adaptations proposées. Pratique pour repérer à l’avance les jeux adaptés aux personnes non-voyantes, malvoyantes ou présentant un trouble du spectre de l’autisme. Sur place, une équipe de quatre ludothécaires est également disponible pour guider les visiteurs dans les espaces, donner des conseils et expliquer les règles des jeux. L’idée est simple : pouvoir venir jouer ensemble, sans que le handicap, l’âge ou les besoins particuliers de chacun ne soient un frein.

Une ludothèque où l’on peut aussi emprunter les jeux

L’autre bonne nouvelle, c’est qu’on ne vient pas seulement ici pour jouer sur place. Les adhérents peuvent également emprunter des jeux et repartir avec de quoi prolonger la partie à la maison. L’inscription coûte 30 € par famille pour un an, à compter de la date d’adhésion, et comprend un crédit de 10 jeux empruntables. L’adhésion permet ainsi de profiter pleinement de la ludothèque, que ce soit pour tester de nouveaux jeux, faire découvrir une activité aux enfants ou simplement trouver une nouvelle occupation pour les longues après-midi d’hiver. Et pour celles et ceux qui veulent simplement découvrir le lieu avant de s’engager, des soirées jeux sont organisées un jeudi sur deux, de 18h à 21h, et sont accessibles gratuitement aux adhérents comme aux non-adhérents. Alors, que vous soyez à la recherche d’une activité à faire avec les enfants, d’un endroit pour tester de nouveaux jeux ou simplement curieux de découvrir cette ludothèque pas comme les autres, direction la Porte de Vincennes !

Infos pratiques :

AccessiJeux

Adresse : 9 Boulevard Carnot 75012 PARIS

Horaires : Mardi : 16h30 – 19h, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 10h – 19h, fermé le dimanche et le lundi.

À lire également : As d’Or 2026, Loups-Garous : Cannes s’apprête à accueillir le convoité Festival des Jeux