Ce village de la Vienne abrite la plus longue frise préhistorique du monde

À 3h de Paris, Angles-sur-l’Anglin abrite la plus longue frise sculptée magdalénienne conservée sur place au monde : un trésor qui a plus de quinze millénaires ! Classé parmi les Plus Beaux Villages de France, c’est même le seul village de tout le département de la Vienne à porter ce label. Mais Angles n’a pourtant rien d’un décor figé, c’est un village vivant, stratifié, qui dissimule sous ses façades médiévales des couches d’histoire vertigineuses…

Un village avec une forteresse médiévale

Le village d’Angles-sur-Anglin se lit en plusieurs temps : la ville haute, perchée sur le plateau rocheux, avec ses ruelles qui s’enchevêtrent entre les maisons de tuffeau. La ville basse, le Faubourg Sainte-Croix, lovée dans la vallée, au plus près de la rivière Anglin. Et entre les deux, la forteresse.

Érigée dès le XIe siècle pour les évêques de Poitiers, remaniée aux XIIe et XIIIe siècles par la puissante famille des Lusignan, la forteresse d’Angles domine l’ensemble du site depuis 900 ans. Ses ruines sont majestueuses : le donjon effondré, les tours partiellement conservées, et surtout ce balcon taillé dans la pierre d’où le regard embrasse d’un seul coup la rivière, le moulin et le village en contrebas. C’est l’un de ces panoramas qui s’impriment dans la mémoire. L’intérieur accueille une maquette du village tel qu’il était au XVe siècle, mise en scène par des effets sonores et lumineux, et un parcours ludique pensé pour les familles. En été, des ateliers d’initiation au combat médiéval animent les après-midis.

La plus longue frise préhistorique du monde

C’est le secret le moins bien gardé d’Angles, et pourtant il continue de stupéfier. À flanc de falaise, au pied du village, se trouve un abri sous-roche occupé il y a 15 000 ans par les hommes de Cro-Magnon. Découvert en 1927, le Roc-aux-Sorciers abrite la plus longue frise sculptée magdalénienne conservée sur place au monde : 20 mètres de représentations animales et humaines, gravées, sculptées et peintes avec une finesse qui déroute encore les spécialistes..

L’original, classé Monument Historique, est fermé au public pour des raisons de conservation. Mais le centre d’interprétation adjacent propose une reproduction grandeur nature, absolument saisissante, accompagnée d’un film en projection 3D. On peut y approcher les sculptures de près, comprendre les techniques magdaléniennes et repartir avec le sentiment d’avoir voyagé vraiment loin dans le temps !

Un art textile né dans les ruelles du village

Le troisième trésor d’Angles est encore plus inattendu. Depuis le milieu du XIXe siècle, le village est le berceau d’une technique de broderie à fils tirés d’une précision extraordinaire : les Jours d’Angles. Des générations de femmes (les « ajoureuses ») ont animé l’économie locale en produisant pour les grands couturiers, les maisons de haute lingerie et les compagnies maritimes. Au plus fort de l’activité, plus de 300 ouvrières vivaient de cet artisanat. Tombés dans l’oubli dans les années 1970, les Jours ont été sauvés de justesse par une association créée en 1981.

La Maison des Jours d’Angles, installée dans la même bâtisse que l’office de tourisme, rue du Four Banal, propose une exposition permanente des ouvrages et en vend certains sur place. Une halte qui surprend par la délicatesse de ce que les mains savent encore produire…

Un village qui sait aussi recevoir

Au-delà des sites, Angles-sur-l’Anglin invite à la flânerie pure. Les ruelles de la ville haute longent des jardins fleuris, les ateliers d’artisans d’art ponctuent les coins de rue, et la rivière en contrebas se prête aux balades à pied ou en canoë-kayak.

L’application Tèrra Aventura propose un parcours de chasse au trésor gratuit d’environ 2h, idéal avec des enfants : une façon maligne de traverser le village en cherchant des indices sur l’histoire des Jours d’Angles. Le village étant à 1h de Poitiers et non loin du Futuroscope, c’est l’endroit idéal où séjourner pour un week-end dans la Vienne !

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