Caldea, le spa d’Andorre XXL qui sublime les eaux thermales avec des lagunes intérieures et extérieures

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Si vous êtes de passage en Andorre, on vous a déniché un spa XXL, qui est clairement le royaume de la détente et du bien-être au milieu des montagnes. Dans un bâtiment tout vitré qui laisse passer une lumière naturelle sublime, on se perd au milieu des bassins et des espaces reclus qui sont plus impressionnants les uns que les autres. On vous raconte notre escapade à Caldea en Andorre.

Caldea, un centre de bien-être en Andorre

Il prend l’aspect d’une grande cathédrale en verre, et renferme en son sein plusieurs niveaux dédiés aux soins et à la balnéothérapie. Le spa d’Andorre est depuis 30 ans le bâtiment le plus haut de la principauté, depuis que la mairie d’Escaledes-Engordany a décidé d’exploiter les eaux thermales de la grande faille se trouvant dans le sous-sol de la paroisse. Riches en sulfure, minéraux, et sodium, elles produisent sur le corps des effets antiallergiques, guérisseurs et décongestionnants. À l’intérieur du spa, des lagunes, bains chauds et cabines de soins s’entremêlent pour 3h de décompression absolue.

Trois entrées au choix

Au départ, on doit choisir entre trois entrées, correspondant à trois modes d’accès sur trois niveaux : Classic, Plus ou Premium. Avec le premier, on se baigne dans une superbe lagune intérieure, la plus grande de Caldea, dotée d’une eau thermale comprise entre 32°C et 34°C. On se prélasse dans des vasques d’hydromassage qui massent différentes parties du corps et des cascades qui massent le haut du dos. Toute l’année, un lac extérieur avec vue imprenable et végétation autochtone est proposé à la baignade. Enfin, une lagune panoramique transparente de 100 m2 avec terrasse extérieure, ainsi qu’un sauna nordique, un hammam et des bains gallo-romains sont également compris dans le ticket.

De notre côté, on a adoré le second niveau de baignade, accessible avec l’entrée Plus. Et notamment les bains remplis de pamplemousses et de citrons flottants, qui, non seulement parfumaient le bassin, mais donnaient une esthétique hyper originale et apaisante. Un véritable environnement zen au milieu de cascades et de lumières changeantes. On peut aussi se prélasser dans des jaccuzzis extérieurs sur un solarium au milieu des montagnes, ou dans un bain aztèque idéal pour relâcher les tensions des terminaisons nerveuses de nos pieds.

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Un spa, des soins, deux restaurants et un hôtel

Enfin, l’accès Premium ouvre aux visiteurs l’entièreté du spa, avec des lagunes intérieures et extérieures supplémentaires. Le peignoir est fourni et le personnel est plus nombreux et aux petits soins. On a particulièrement apprécié le bassin avec des lits à bulles, dont les baies vitrées nous laissaient admirer la vue spectaculaire sur les montagnes et la vallée. Vous aimeriez vous laisser tenter par une escapade en amoureux ? Choisissez le pack Entrée Premium + déconnexion partielle de 30′ à 105,00€. Car oui, il y a aussi un espace soins qui propose moult massages tous plus attirants les uns que les autres ! Visage, corps, rituels… Des moments suspendus presque sur-mesure, sublimés par les produits Sothys. Enfin, deux restaurants er un hôtel (ce dernier tout nouveau) viennent compléter le séjour pour une expérience complète.