Caché en pleine nature, cet étonnant château de Vendée est un véritable cabinet de curiosités

À Fontenay-le-Comte, aux portes du Marais poitevin, se cache un château auquel on ne s’attend vraiment pas. Invisible depuis la route, il n’apparaît qu’une fois que l’on a remonté son allée entourée de verdure. Et si son extérieur reste plutôt discret, son intérieur nous a réservé un véritable coup de cœur : une succession de pièces chaleureuses, foisonnantes et remplies de curiosités que l’on ne se lasse pas d’observer. On vous y emmène.

Un château caché dans la verdure

C’est à l’occasion d’un séjour dans le sud de la Vendée que nous avons découvert le château de Terre-Neuve, au cœur de la charmante ville d’art et d’histoire de Fontenay-le-Comte, dont nous vous parlions récemment. Nous avons eu la chance de le visiter accompagnés d’un guide passionné. Et ce qui est certain, c’est que nous ne nous attendions pas, au fil de notre visite de la ville, à découvrir cette bâtisse. Et pour cause, depuis la route, impossible de deviner qu’un château se cache ici, au milieu des arbres. Il faut s’engager dans l’allée et avancer dans la verdure pour le voir apparaître.

Construit à la fin du XVIe siècle pour Nicolas Rapin, proche d’Henri IV, le château de Terre-Neuve est toujours habité aujourd’hui par les descendants de la famille qui l’a acquis au début du XIXe siècle. Et cela participe beaucoup au charme du lieu. Les propriétaires actuels s’investissent pleinement dans la vie du domaine, jusqu’à entretenir eux-mêmes le jardin. On sent immédiatement que l’on n’entre pas seulement dans un monument historique, mais dans une véritable maison de famille. Au fil des générations, le château a aussi accueilli quelques hôtes illustres, comme Georges Clemenceau ou le romancier Georges Simenon.

Un incroyable cabinet de curiosités

De l’extérieur, le château est joli, sans être extravagant. Et c’est une fois la porte franchie que nous sommes complètement tombés sous le charme de ce joyau de la Renaissance. On ne s’attend pas à une décoration si foisonnante et parfois insolite, qui mêle du mobilier de styles et d’époques très différentes.

Cela s’explique notamment par la passion des différents propriétaires pour les collections en tous genres, comme les émaux de Limoges, les costumes anciens ou les armes anciennes. En effet, au XIXe siècle, Octave de Rochebrune, artiste et graveur qui a profondément marqué l’histoire de Terre-Neuve, collectionnait notamment les armes anciennes, une passion ensuite poursuivie par son fils. Une partie des collections peut d’ailleurs être découverte dans le musée attenant au château. Octave de Rochebrune y a également réalisé 492 gravures à l’eau-forte, une technique de gravure sur métal utilisant l’acide.

L’atmosphère de ce château est particulièrement chaleureuse et douillette. Les fauteuils, les livres, les objets accumulés au fil du temps et des époques rendent les lieux très vivants. Chaque pièce réserve ses petites surprises et suscite l’émerveillement. On a envie de s’attarder, d’explorer dans les moindres détails…

On s’imaginerait très bien poser ses valises ici, prendre le thé dans le petit salon ou s’attabler dans la salle à manger, probablement la plus jolie pièce du château. Avec son splendide plafond à caissons de pierres sculptées, sa monumentale cheminée d’époque et son encadrement de porte Henri II, doté d’une porte provenant du cabinet de travail de François Ier au château de Chambord, elle concentre à elle seule une bonne partie de la magie du lieu.

On laisserait également volontiers libre cours à notre créativité sous les voûtes du lumineux atelier d’imprimerie d’Octave de Rochebrune. Même la superbe cuisine, encore fonctionnelle puisque utilisée par les propriétaires actuels, nous a donné envie de nous mettre aux fourneaux !

Des trésors venus de Chambord

Parmi toutes les curiosités de Terre-Neuve, certaines ont une histoire particulièrement étonnante. Dans le grand salon, on peut notamment admirer des boiseries ornées de soleils dorés à la feuille d’or provenant de la chambre de Louis XIV au château de Chambord. Octave de Rochebrune les avait repérées lors de ses visites sur place avant que le comte de Chambord ne décide de les lui offrir en 1867.

Le château abrite également une impressionnante cheminée Renaissance en pierre sculptée, provenant de Coulonges-sur-l’Autize, couverte de mystérieux symboles alchimiques, ainsi que le bureau de Georges Simenon, qui a vécu à Terre-Neuve pendant la Seconde Guerre mondiale.

Une fois la visite terminée, on peut encore profiter du grand parc de sept hectares qui entoure la demeure. C’est ici que chaque année, au mois de juin, le château devient le décor du festival Terre-Neuve en Vendée, organisé depuis 2002. À cette occasion, sa cour Renaissance se transforme en véritable théâtre à ciel ouvert pour accueillir plusieurs pièces et de nombreux comédiens, avec une programmation qui mêle grands classiques et spectacles plus contemporains. Voilà une bonne occasion de revenir à Fontenay-le-Comte !

À lire également : Ce village méconnu du Marais poitevin cache un patrimoine Renaissance… et une araignée géante !

Château de Terre-Neuve

85200 Fontenay-le-Comte

Jours et horaires d’ouverture à vérifier sur le site internet.

Extérieur + Musée (visite libre) : 6€ (4,50€ pour les enfants de 6 à 16 ans)

Château (visite guidée) + Extérieur + Musée : 10,50€ (6€ pour les enfants de 6 à 16 ans)

Image en Une : Le château de Terre-Neuve, à Fontenay-le-Comte, aux portes du Marais poitevin © Château de Terre-Neuve

Mélina Hoffmann