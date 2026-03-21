Châteaux en Fête 2026 en Dordogne, 108 châteaux à visiter pendant trois semaines

Du 11 avril au 3 mai 2026, Châteaux en Fête revient en Dordogne-Périgord avec une ampleur impressionnante. Pendant trois semaines, 108 châteaux, manoirs et demeures de caractère ouvrent leurs portes au public avec une programmation qui mêle visites, spectacles, concerts, ateliers, expositions, dégustations et rendez-vous insolites. Dans ce département surnommé depuis longtemps « le pays des 1001 châteaux », l’événement offre une belle occasion de redécouvrir autrement un patrimoine exceptionnel.

Le grand rendez-vous des châteaux en Dordogne

En Dordogne, ce ne sont pas les vieilles pierres qui manquent. D’un bout à l’autre du Périgord Noir, Pourpre, Blanc et Vert, on passe de grandes forteresses médiévales à des logis Renaissance, de manoirs plus confidentiels à des demeures entourées de jardins, de chartreuses élégantes à des domaines encore habités. Châteaux en Fête s’appuie justement sur cette richesse pour proposer, à l’échelle de tout le territoire, un grand parcours patrimonial à ciel ouvert.

Cette 6e édition s’annonce particulièrement généreuse. Le programme rassemble, en effet, 108 sites et une foule d’animations réparties sur trois semaines. On peut donc y prévoir une simple visite, mais aussi construire tout un itinéraire sur plusieurs jours, ou encore piocher quelques rendez-vous plus originaux au fil des vacances de printemps. C’est ce qui rend l’événement si séduisant : il ne s’adresse pas seulement aux amateurs d’histoire, mais aussi aux familles, aux curieux, aux promeneurs et à tous ceux qui aiment découvrir un lieu quand il s’anime vraiment.

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Des sites emblématiques du Périgord

Parmi les sites qui résument à eux seuls la richesse de la Dordogne, le château de Hautefort fait partie des plus marquants. Surnommé « le Versailles du Périgord », il surprend par son allure presque classique, perchée sur un éperon rocheux, bien loin de la silhouette massive que l’on associe souvent aux châteaux forts. Son histoire remonte pourtant au Moyen Âge, et le lieu a traversé les siècles en changeant de visage, entre forteresse, résidence d’apparat et grand domaine paysager. Ses jardins à la française, son parc à l’anglaise et son élégance très singulière en font l’un des sites les plus mémorables du département.

Autre silhouette spectaculaire, Biron impose sa masse de pierre à l’horizon et raconte près de mille ans d’histoire à lui seul. Le château mêle les époques, du Moyen Âge à la Renaissance, dans un ensemble à la fois puissant et raffiné qui le rend particulièrement fascinant. À Bourdeilles, le contraste est tout aussi frappant : une forteresse médiévale et un logis Renaissance cohabitent sur le même site, donnant à l’ensemble une allure assez unique. Et puis il y a aussi des lieux au charme plus inattendu, comme Bridoire, château sauvé de l’abandon et devenu aujourd’hui l’un des plus ludiques de Dordogne, ou encore le château de Montaigne, où subsiste la fameuse tour dans laquelle l’écrivain rédigea une partie de ses Essais.

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Visites, spectacles et animations

Mais alors, pourquoi ne pas simplement aller visiter des châteaux, nous demanderez-vous ? Parce qu’avec Châteaux en Fête, les lieux ne se contentent pas d’ouvrir leurs portes : ils s’animent, se mettent en scène et invitent à les découvrir autrement. Le patrimoine y devient vivant, parfois théâtral, parfois gourmand, parfois franchement ludique. Certains sites misent sur des visites costumées ou théâtralisées, d’autres sur des concerts, des expositions, des ateliers ou des rendez-vous pensés pour les enfants. On ne fait donc pas que visiter des châteaux, mais aussi des atmosphères, des récits, des façons d’habiter et de transmettre ces lieux.

C’est aussi ce qui donne envie d’y aller même quand on connaît déjà un peu la Dordogne. Un château peut se visiter de jour, un autre à travers un spectacle, un troisième au fil d’une animation familiale ou d’un parcours d’énigmes. À Panisseau, par exemple, la découverte du lieu passe aussi par son domaine viticole, tandis que d’autres sites misent sur les jardins, les visites théâtralisées, l’échange avec les propriétaires ou l’histoire locale. Au fond, Châteaux en Fête 2026 donne surtout envie de redécouvrir les châteaux de Dordogne autrement, à travers des expériences plus vivantes et moins figées qu’une visite classique.

FAQ de Châteaux en Fête 2026 en Dordogne

Quand a lieu Châteaux en Fête 2026 en Dordogne ?

Châteaux en Fête 2026 se déroule du 11 avril au 3 mai 2026 dans toute la Dordogne-Périgord.

Combien de châteaux participent à Châteaux en Fête 2026 ?

L’édition 2026 réunit 108 châteaux, manoirs et demeures de caractère sur l’ensemble du territoire.

Que peut-on faire pendant Châteaux en Fête 2026 ?

Le public peut profiter de visites, spectacles, concerts, ateliers, expositions, dégustations et animations insolites dans les châteaux de Dordogne.

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Pour consulter le détail des animations et préparer votre itinéraire, retrouvez toute la programmation de Châteaux en Fête sur le site officiel.

Image en Une : Des visiteurs réunis devant le château de Puycharnaud en Dordogne pendant Châteaux en Fête. © Marilyne Forgeneuf

Mélina Hoffmann