Une exposition intime sur Freddie Mercury ouvre en Provence ce printemps

Avis aux fans et aux curieux : au cœur de Saint-Rémy-de-Provence, dans les salles restaurées de l’hôtel de Lagoy, une exposition consacrée à Freddie Mercury prend ses quartiers du 11 avril au 11 octobre 2026. Sur 700 m², l’écrivain David Lawrence (spécialiste des grandes figures du XXe siècle, à qui l’on doit déjà des expositions sur Bowie, Warhol ou Marilyn Monroe) propose une relecture sensible et documentée de la vie du chanteur de Queen. On vous en dit plus sur cette actualité culturelle à ne pas louper dans le sud de la France !

Une exposition au fil conducteur inattendu

Ce qui distingue cette exposition nommée « Freddie Mercury, Ne dis jamais adieu« , c’est d’abord l’angle d’approche. Ici, on entre dans la vie de Farrokh Bulsara (le vrai nom de Freddie Mercury) à travers ses deux amis d’enfance, Ibrahim et Mustapha, disparus lors de la révolution de 1964. On approche enfin l’homme derrière la légende en découvrant ses origines parsi indiennes, ses années de formation en Inde, l’exil de sa famille en Angleterre… et la construction progressive de son identité artistique sans équivalent.

Des photographies inédites de Freddie Mercury

Dans l’hôtel de Lagoy, le parcours s’articule autour de 150 photographies magnifiques. Certains clichés sont très rares n’ont même jamais été publiés ! Ces images touchantes couvrent toute la trajectoire de l’artiste : la naissance de Queen en 1970 avec Brian May, Roger Taylor et John Deacon, les albums fondateurs dont Bohemian Rhapsody (1975), la prestation légendaire au Live Aid en 1985, le Magic Tour de 1986 à Wembley… mais aussi la collaboration lyrique avec la soprano Montserrat Caballé sur l’album Barcelona (1988).

Enfin, un espace reconstitue une pièce de Garden Lodge, la demeure londonienne où Freddie Mercury a vécu ses dernières années.

Un catalogue de référence à ramener de Provence

Pour garder un souvenir de l’exposition, on vous conseille de repartir avec le superbe catalogue officiel réalisé par les éditions Caravelle. Il dévoile 400 pages, parmi lesquelles 180 photographies commentées par David Lawrence, avec une préface signée Denis O’Regan, photographe attitré de Queen. Un beau cadeau à offrir à tous les admirateurs de Freddie Mercury !

Freddie Mercury, Ne dis jamais adieu

Du 11 avril au 11 octobre 2026

Hôtel de Lagoy, 11 boulevard Marceau 13210 Saint-Rémy-de-Provence

Réservez vos places pour l’exposition Freddie Mercury

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