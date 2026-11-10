Dans une célèbre cité gardoise, cette demeure du XVIIe siècle est devenue un merveilleux 5 étoiles

Au cœur de l’une des plus emblématiques cités du Gard, un ancien hôtel particulier du XVIIe siècle s’est transformé en une adresse 5 étoiles au charme fou. Entre son escalier monumental, ses chambres élégantes, son spa installé sous des voûtes romanes et son restaurant étoilé, la Maison d’Uzès cultive un art de vivre où patrimoine, gastronomie et douceur méridionale se rencontrent harmonieusement. On vous y emmène.

Une demeure chargée d’histoire

Avec ses ruelles pavées bordées de façades en pierre blonde et ses petites places ombragées typiquement provençales, Uzès possède ce charme singulier des villes du Sud où l’on prend plaisir à se perdre. Située entre Nîmes et Avignon, cette ancienne cité ducale abrite aussi quelques trésors architecturaux, à commencer par la Maison d’Uzès : un somptueux hôtel particulier du XVIIe siècle aujourd’hui transformé en établissement 5 étoiles Relais & Châteaux. Derrière sa façade discrète, inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, cette demeure dévoile un univers plus raffiné qu’on ne l’imagine. On y découvre notamment un magnifique escalier monumental à balustres du XVIIe siècle, des passages dérobés et une jolie cour intérieure où se niche une piscine à l’abri des regards. Un véritable havre de tranquillité, alors même que l’on se trouve en plein centre historique !

Membre de la collection hôtelière H8 Collection, la maison ne compte que 13 chambres et suites, contribuant ainsi à préserver son atmosphère intimiste. Chacune possède sa propre personnalité, mêlant tomettes anciennes, lin naturel, matières douces et mobilier contemporain. Certaines offrent une vue sur les toits d’Uzès ou sur l’étonnante Tour Fenestrelle, tandis que d’autres disposent d’une terrasse privée ou d’un salon indépendant. Un équilibre particulièrement réussi entre le caractère d’une demeure historique et le confort d’un hôtel de luxe.

Un spa hors du temps sous les voûtes romanes

C’est sans doute l’une des plus belles surprises de cette adresse. Sous les voûtes romanes de la bâtisse, là où affleurent encore les vestiges d’anciennes murailles, se cache un spa Clarins de 150 m². Le contraste entre la pierre séculaire et les installations contemporaines crée une ambiance très apaisante et presque hors du temps… On y trouve un hammam, un bain romain avec mur d’eau et chromothérapie, ainsi que plusieurs cabines de soins, dont une double pour profiter d’un massage à deux. Encore plus romantique dans ce cadre !

Une table étoilée qui célèbre les saveurs du Gard

À quelques pas de l’hôtel, la Table d’Uzès est le restaurant gastronomique de la maison. Récompensé d’une étoile au Guide Michelin, il est installé dans un nouvel écrin place de l’Évêché, avec un décor sobre et lumineux inspiré d’une orangerie, et une terrasse avec vue sur la cathédrale. Aux commandes depuis 2016, le chef Christophe Ducros défend une cuisine profondément attachée au terroir gardois et au rythme des saisons. Les légumes des maraîchers voisins, les herbes aromatiques, les huiles d’olive locales et les produits issus des élevages de la région composent une partition délicate, où le végétal occupe une place essentielle. Une cuisine pleine d’audace qui privilégie le goût du produit et les rencontres avec ceux qui le cultivent, tout en laissant une large place à la créativité.

Uzès, une ville à découvrir en prenant son temps

Séjourner à la Maison d’Uzès, c’est aussi profiter d’un emplacement privilégié pour explorer cette petite cité au patrimoine remarquable. À quelques minutes à pied de l’hôtel, la célèbre place aux Herbes accueille des terrasses animées et un marché où se côtoient fromages de chèvre, olives, fruits de saison et autres spécialités régionales. On peut ensuite rejoindre le Duché d’Uzès, admirer la silhouette singulière de la Tour Fenestrelle, flâner entre les galeries d’art et les boutiques d’artisans, ou s’éloigner du centre pour découvrir la vallée de l’Eure. Et à quelques kilomètres, le Pont du Gard et les paysages des gorges du Gardon promettent d’autres virées mémorables…

Entre patrimoine, gastronomie et douceur de vivre, la Maison d’Uzès possède finalement tout ce qui fait le charme d’une escapade dans le Sud : une demeure qui a traversé les siècles, une véritable identité et cette sensation précieuse de pouvoir oublier l’heure, le temps d’un séjour.

La Maison d’Uzès

18 rue du Docteur Blanchard, 30700 Uzès

Tarifs : offres à partir de 157 € la nuit pour 2 personnes, selon conditions et disponibilités